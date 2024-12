Sterneregen beim Michelin Spanien 2025

Casa Marcial mit drei Sternen im MICHELIN Spanien 2025 ausgezeichnet

Michelin Spanien 2025

Mit dem Casa Marcial in Arriondas erhöht sich die Zahl der Drei-MICHELIN

Sterne-Betriebe in Spanien: ein Rekord

Sterne-Betriebe in Spanien: ein Rekord 3 neue Zwei-MICHELIN-Sterne-Betriebe und 32 Restaurants, die mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet; damit steigt die Gesamtzahl der Sterne-Restaurants in Spanien auf 292

15 neue Restaurants erhalten einen Bib Gourmand und der MICHELIN Green Star hebt das umweltfreundliche Engagement von 9 neuen Restaurants hervor

Der MICHELIN Spanien 2025 umfasst nicht weniger als 1.257 Betriebe (6 in Andorra), davon 292 Sternerestaurants (1 in Andorra). Er bestätigt die Position Spaniens als eines der attraktivsten gastronomischen Reiseziele der Welt.

Mit drei MICHELIN-Sternen ragt das Casa Marcial aus der Masse heraus, doch eine beeindruckende Anzahl von Restaurants hat einen herausragenden Sprung nach vorn gemacht und bietet den Gästen einzigartige und unverwechselbare kulinarische Angebote.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers, erklärte dem Gourmet Report: „Unsere Inspektoren sind zweifelsohne von Spanien begeistert und bestätigen Jahr für Jahr, dass das Land ein wirklich außergewöhnliches gastronomisches Ziel ist. Außerdem waren sie bei dieser Auswahl beeindruckt von dem kulinarischen Angebot abseits der großen Städte, in kleinen Städten und Dörfern, wo der kulinarische Stil weit über das hinausgeht, was wir auf dem Teller sehen. Die Köche arbeiten regelmäßig mit kleinen, benachbarten Erzeugern zusammen und bemühen sich, einen Beitrag zur lokalen Entwicklung zu leisten, wobei sie oft als Motor der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung fungieren.“

Casa Marcial erhält drei MICHELIN-Sterne

Casa Marcial in Arriondas und die Familie Manzano arbeiten Hand in Hand: Nacho und Esther in der Küche (unterstützt von Esthers Sohn Jesús) und Sandra an der Rezeption, die für den reibungslosen Ablauf sorgt. Mit einer ausgeprägten Vision von lokaler Gastfreundschaft zeichnet sich jedes Familienmitglied in seiner Rolle aus; es vermittelt Gefühl, unerschütterliche Hingabe und eine enge Verbindung zu der Region, in der es aufgewachsen ist. Die asturische Landschaft und ihre unverwechselbaren Aromen kommen in den kreativen Gerichten zur Geltung, mit unglaublichen Zubereitungen, die nachhaltige Konzepte hervorheben – auch anerkannt durch einen MICHELIN Green Star – die sowohl im Service als auch in der Speisekarte sichtbar sind, mit drei köstlichen Degustationsmenüs (Nordeste „El Cachucho“, Nordeste „El Fitu“ und La Salgar), die alle, wie ihre Namen, mit einem ikonischen Ort in der Umgebung verbunden sind.

Im Gleichschritt mit dieser neuen Auszeichnung haben auch die anderen drei MICHELIN-Sterne-Lokale in Spanien ihre Entschlossenheit bewiesen, eine einzigartige Küche anzubieten, die „eine besondere Reise wert“ ist, und damit die höchste Auszeichnung zu erhalten: ABaC, Cocina Hermanos Torres, Disfrutar und Lasarte (Barcelona), Atrio (Cáceres), Noor (Córdoba), Quique Dacosta (Dénia), Akelaŕe und Arzak (Donostia – San Sebastián), Aponiente (El Puerto de Santa María), El Celler de Can Roca (Girona), Azurmendi (Larrabetzu), Martín Berasategui (Lasarte-Oria), DiverXO (Madrid) und Cenador de Amós (Villaverde de Pontones).

3 Restaurants neu mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet

Mit den drei neu ausgezeichneten Lokalen (Alevante, LÚ Cocina y Alma und Retiro da Costiña) gibt es nun 33 Restaurants mit außergewöhnlicher Küche, die einen Abstecher wert sind!

Das Alevante im Hotel Gran Meliá Sancti Petri in Chiclana de la Frontera übernimmt den Staffelstab von Ángel León und seinem Drei-Sterne-Restaurant Aponiente. Die persönliche Note, die das Küchenchef-Duo Cristian Rodríguez und Alan Iglesias beisteuert, lädt die Gäste ein, sich auf eine wunderbare Reise zu begeben, um die Fülle des Meeres zu entdecken, die immer wieder von den raffinierten und kreativen Angeboten des Meisters aus Jerez beeinflusst wird.

LÚ Cocina y Alma in Jerez de la Frontera stellt das bereits hoch geschätzte gastronomische Angebot Andalusiens noch mehr in den Vordergrund. Küchenchef Juanlu Fernández preist die Tugenden dieser Region, indem er den Respekt für die lokalen Aromen mit Originalität verbindet, während seine Gerichte regionale Rezepte neu interpretieren, die mit den besten Techniken und einigen unglaublich

Samtige Brühen, die man in seinem originellen Atlantik-Seebarsch mit Tomaten, rotem und grünem Pfeffer genießen kann.

Das familiengeführte Restaurant Retiro da Costiña in Santa Comba, Provinz La Coruña, beweist seine Leidenschaft für die Gastfreundschaft und hat sich im Laufe der Zeit immer weiter entwickelt. Dies und der tägliche Einsatz haben dazu beigetragen, dass es zu einem wahren Mekka der galicischen Küche geworden ist. Chefkoch Manuel García bietet nicht nur eine köstliche Küche, sondern auch ein umfassendes „gastrosensorisches“ Erlebnis, das sich in mehreren Etappen um das Gebäude herum entwickelt.

32 Restaurants neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Wie so oft fiel der Sternenregen vor allem auf die großen Städte wie Barcelona (Fishølogy, MAE Barcelona, Prodigi und Teatro kitchen & bar) und Madrid (Chispa Bistró, Gofio, Pabú, Sen Omakase und VelascoAbellà), aber auch auf das ganze Land verteilt.

Zusammen mit dem ungestümen Temperament der einzelnen Lokale stechen zwei Regionen besonders hervor: Die Kanaren, wo die Inspektoren hervorragende Restaurants entdeckten, die untrennbar mit dem umfangreichen Hotelangebot der Inseln verbunden sind – Donaire und Il Bocconcino by Royal Hideaway, beide in Adeje (Teneriffa); Kamezí in Playa Blanca (Lanzarote) und Muxgo in Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) – und überraschenderweise Aragón, das speziell in der Provinz Huesca (Ansils in Anciles; La Era de los Nogales in Sardas und Casa Arcas in Villanova) einen enormen und bemerkenswerten Qualitätssprung vollzogen hat, der die Region zu einem neuen Brennpunkt der Gastronomie macht.

Mit diesen 32 Neuerungen und zusätzlich zu denen, die ihre Auszeichnung beibehalten haben, verfügt Spanien nun über 242 Lokale mit einem MICHELIN-Stern.

15 neue Bib Gourmands

Die Bib Gourmand-Auswahl für Spanien 2025 umfasst insgesamt 213 Restaurants mit 15 Neuzugängen, darunter Bistrot 1965 in Castelló d’Empúries; Enxebre in Vigo; La Oveja Negra in Barbastro und El Rebojo in Garachico.

Vier besondere Auszeichnungen

Der MICHELIN-Führer empfiehlt nicht nur Restaurants, sondern hebt auch die besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Gastronomie hervor, die den Gästen unvergessliche Erlebnisse bescheren. Auch in diesem Jahr hat der MICHELIN-Guide wieder vier Special Awards an talentierte Experten vergeben.

Der MICHELIN Service Award 2025 ging an Cristina Díaz García, Front-of-House-Managerin im Zwei-MICHELIN-Sterne-Restaurant Maralba (Almansa). Mit ihrem unschätzbaren Talent sorgt sie dafür, dass die Gäste ihr Essen wie zu Hause genießen können, indem sie sie stets freundlich und professionell empfängt und ihnen ein umfassendes Wissen über die Weine von Kastilien-La Mancha vorstellt.

Der MICHELIN Sommelier Award 2025 ging an José Luis Paniagua, Sommelier im Drei-Sterne- und Drei-MICHELIN-Schlüssel-Restaurant & Hotel Atrio (Cáceres). Ausgebildet in London (am WSET – Wine & Spirit Education Trust) und mit einem Abschluss des Conseil Interprofessionnel du Vin du Bordeaux (C.I.V.B.), kennt er jede Rebsorte, jede Herkunftsbezeichnung und jeden Jahrgang der erlesensten Weine der Welt. Seine Empfehlungen und Erklärungen heben das Erlebnis stets auf ein neues Niveau.

Der MICHELIN Young Chef Award 2025 ging an Küchenchef Carlos Casillas, der die Küche des mit einem MICHELIN-Stern und einem grünen Stern ausgezeichneten Barro (Ávila) leitet, das im Sommer den Standort gewechselt hat. Ausgebildet am Basque Culinary Center, wo er als Jahrgangsbester abschloss, präsentiert dieser Koch ein äußerst kreatives Angebot, das über die reine Gastronomie hinausgeht und das lokale Terroir und seine Bewohner verteidigt, wobei er stets die Vorzüge der lokalen Identität hervorhebt. Für ihn ist die Küche ein weiteres Instrument, um unser Erbe zu bewahren – heute und in Zukunft.

Der MICHELIN Mentor Chef Award 2025 würdigt das Engagement von Pedro Subijana, der das Akelaŕe (Donostia – San Sebastián) leitet, mit drei Sternen und zwei MICHELIN-Schlüsseln, sowie seine gesamte Karriere. Der Höhepunkt seiner Ausbildung war seine Studienzeit in Lyon bei seinem Freund Juan Mari Arzak, wo er für den legendären Maestro Paul Bocuse arbeitete, von dem er die Grundlagen der Nouvelle Cuisine erlernte, die er später konzeptionell zur Nueva Cocina Vasca weiterentwickelte, zu deren Gründungsvätern er gehört. Er unterrichtete an der ehemaligen Escuela de Cocina Luis Irizar, war die treibende Kraft/Eigentümer des Basque Culinary Center und Gründer von Euro-Toques International, wo er als Präsident fungierte. Viele Praktikanten und junge Talente sind durch sein Restaurant gegangen (Sergio Torres, Andoni Luis Aduriz, Francis Paniego, Mario Sandoval und David Yárnoz, um nur einige zu nennen), die aus eigenem Verdienst ebenfalls bedeutende Köche geworden sind.

Die Auswahl des MICHELIN-Führers Spanien 2025 auf einen Blick

3 Sterne: 16 Restaurants (1 neu)

2 Sterne: 33 Restaurants (3 neu)

1 Stern: 242 Restaurants (32 neu)

Grüner Stern: 57 Restaurants (9 neu)

Bib Gourmand: 213 Restaurants (15 neu)

Empfohlen: 747 Restaurants (85 neu)

Andorra, das ebenfalls in dieser Auswahl enthalten ist, hat 6 ausgewählte Restaurants (1 Neuzugang), von denen eines mit einem MICHELIN-Stern empfohlen wird. Insgesamt werden im MICHELIN-Führer Spanien 2025 1.257 Lokale empfohlen.

Die Auswahl des MICHELIN-Führers Spanien ist kostenlos auf der Website des MICHELIN-Führers verfügbar, und die gedruckte Ausgabe wird ab Januar auch im Buchhandel erhältlich sein.

