Der Große Restaurant & Hotel Guide 2025

Seit einigen Tagen halte ich den neuen Großen Guide in den Händen und bin angenehm überrascht. Hatte ich zuletzt immer stark kritisiert, dass die Auszeichnungen für den Koch des Jahres irgendwo ab Seite 100 zu finden waren, so ist diesmal der Koch 2025 auf Seite 11 zu finden. Eine erfreuliche Veränderung.

Noch erfreulicher ist die Tatsache, dass Dirk Hoberg aus dem Konstanzer Ophelia diese große Ehre zuteil wurde, stimmt dies doch mit meiner persönlichen Einschätzung überein. Konstanz in Konstanz. Welch passendes Wortspiel hat der Guide hier für die Arbeit der Küchencrew gefunden.

Foto: Bernhard Steinman

Dem Herausgeber des Guides ist, laut seinem Vorwort, die sogenannte Gastronomiekrise auch im vergangenen Jahr nicht verborgen geblieben. Die Schwierigkeiten sind leider vielfältig, treffen die Unternehmen allerdings unterschiedlich. Ein kleiner Lichtblick scheint in den derzeit stattfindenden Koalitionsgesprächen auf Bundesebene aufzutauchen, nämlich die Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie auf 7 %. Darauf setzen sollte man allerdings erst, das zeigen Versprechungen der letzten Tage und Wochen, wenn es im Gesetzblatt steht.

Der Große Guide trägt seinen Namen zu Recht. Auf knapp 800 Seiten wird der Leser durch Deutschland, Österreich und Südtirol geführt.

Wie bei allen Restaurantführern findet man natürlich die Schwergewichte der Branche, die ohnehin fast jeder kennt, stellvertretend nenne ich die Schwarzwaldstube und das Hotel und Restaurant Bareiß in Baiersbronn, das Aqua in Wolfsburg oder The Tabe in Hamburg.

Meinen besonderen Nutzen ziehe ich aus Empfehlungen von Restaurants die eher etwas unter dem Radar der Foodies und Instagramer liegen, z.B. das Julien in Kaiserslautern, das Kunz in Pirmasens oder den Gasthof Alex in Weißenbrunn. Wobei keinesfalls die Hotelempfehlungen und Hotelbewertungen zu vernachlässigen sind.

Die Auszeichnungen sind für Gourmets natürlich ein Highlight eines jeden Restaurantführers, so auch beim Großen Guide. Den Koch 2025 habe ich bereits erwähnt, weitere Auszeichnungen möchte ich der Lektüre des geneigten Lesers überlassen. Es ist, meiner Meinung nach, ohnehin wenig weiterführend zu versuchen, den Inhalt eines Hotel- und Restaurantführers in einer Rezension tiefgründig zu vermitteln. Jeder hat so seine Vorlieben, regional wie kulinarisch und so soll es jedem selbst überlassen bleiben, was er als bedeutsam oder vernachlässigbar erachtet.

Daher unbedingt noch ein Wort zum äußeren Eindruck. In meiner mittlerweile recht umfangreichen Sammlung von Restaurantführern fällt auf, dass die Buchrücken oftmals im wilden Durcheinander erscheinen, die Jahresangaben mal unten mal oben, bei einem Restaurantführer gar farblich und im Format abweicht, so dass mein eher preußisch angehauchtes Bewusstsein für Struktur und Systeme arg strapaziert wird.

Der Große Guide hat es immerhin vermocht, an seine Vorjahresoptik anzudocken.

Allen viel Vergnügen bei der Lektüre.