Katrin Koch gewinnt mit dem kropkå „Lokalhelden gesucht“

Die Hamburger Gastronomin Katrin Koch ist die diesjährige Gewinnerin des Wettbewerbs „Lokalhelden gesucht: große Unterstützung für kleine Unternehmen“. Die Inhaberin des Frühstückscafés kropkå in Hamburg-Eppendorf setzte sich gegen eine Vielzahl von Mitbewerbern durch und erhält ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro

Katrin Koch, Inhaberin des Frühstückscafés kropkå in Hamburg

Katrin Koch gewinnt mit dem kropkå

Mit der Auszeichnung ehren VistaPrint und die Hamburger Spitzenköchin Cornelia Poletto gastronomische Kleinbetriebe, die sich durch Handwerk, unternehmerische Haltung und gelebte Nachbarschaftshilfe auszeichnen.

50 Quadratmeter Gastronomie mit familiärer Atmosphäre

Katrin Koch betreibt das kropkå seit 2017 im Stadtteil Eppendorf. Das rund 50 Quadratmeter große Café setzt auf ein Konzept, das Kaffeespezialitäten, Frühstück sowie einen Mittagstisch mit einem hohen Maß an persönlicher Interaktion verbindet. Unter dem Claim „Kaffee, Brot und Liebe“ hat sich das Lokal zu einem Begegnungsort entwickelt, in dem Gäste über den Konsum von Speisen und Getränken hinaus zusammenkommen.

Laut Eigenbeschreibung schafft Koch gemeinsam mit ihrem langjährigen Team eine Atmosphäre, die von Herzblut, Aufmerksamkeit im Service und der Bereitschaft zu persönlichen Gesprächen („Zeit für einen Schnack“) geprägt ist. Diese fast familiäre Umgebung gilt als das charakteristische Merkmal des Betriebs.

Verwendung des Preisgelds: Teambuilding, Außenmöbel und Rücklage

In ihrer ersten Reaktion nach der Bekanntgabe betonte Katrin Koch, dass die Auszeichnung zeige, dass man keine große Kette oder einen großflächigen Betrieb benötige, um Wirkung zu entfalten. Sie sei Gastronomin aus Überzeugung, da sie sich „ehrlich gesagt gar nichts anderes vorstellen kann“. Das Lädchen, das Team und die Stammgäste seien nicht nur ihr Job, sondern auch ihr Zuhause.

Die konkrete Verwendung des Preisgelds von 20.000 Euro hat die Inhaberin bereits dargelegt:

Teambuilding-Event: Als erste Maßnahme ist eine „längst überfällige“ Teamveranstaltung geplant, um die Mannschaft zu würdigen, die den Laden täglich trägt.

Als erste Maßnahme ist eine „längst überfällige“ Teamveranstaltung geplant, um die Mannschaft zu würdigen, die den Laden täglich trägt. Neue Außenmobiliar: Die zweite Investition fließt in neue Möbel für die Terrasse.

Die zweite Investition fließt in neue Möbel für die Terrasse. Rücklagenbildung: Der verbleibende Betrag werde in eine Rücklage überführt. Zur Begründung verwies Koch auf die typischen Risiken der Branche: „Denn in der Gastronomie weiß man: Irgendwann gibt die Spülmaschine den Geist auf. Und dann ist es gut, wenn einem dabei nicht auch noch das Herz stehen bleibt.“

Würdigung durch Cornelia Poletto und VistaPrint

Cornelia Poletto, Mitinitiatorin der Aktion, gratulierte der Gewinnerin und hob deren Ideenreichtum hervor. Sie zeigte sich beeindruckt, mit wie viel Engagement kleine Gastronomiebetriebe ihre Konzepte trotz schwieriger Rahmenbedingungen wie gestiegenen Kosten und Fachkräftemangel vorantreiben. Das kropkå stehe für unternehmerischen Mut und Gastgeberhandwerk, das Menschen zusammenbringe.

Daniel Engelhardt, Senior Country Marketing Manager bei VistaPrint, unterstrich die gesellschaftliche Funktion kleiner gastronomischer Betriebe als lebendige Elemente von Nachbarschaften. Gleichzeitig verwies er auf den enormen wirtschaftlichen Druck, unter dem viele dieser Unternehmen stünden. Die Unterstützung Katrin Kochs mit dem Preisgeld und dem Marketing-Gutschein sei nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern ein zentraler Bestandteil der Unternehmensmission von VistaPrint. Der Gewinn gebe Koch den finanziellen Spielraum, um in Ausstattung und Team zu investieren und so die nächsten Wachstumsschritte umzusetzen.

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