FRÉDÉRIC MOREL ZUM KOCH DES JAHRES GEKÜRT

Beim internationalen Kongress der Jeunes Restaurateurs (JRE) in Köln ist Frédéric Morel, Küchenchef des Restaurants „Cœur D’Artichaut“ in Münster, im Rahmen der JRE-International Awards zum „Koch des Jahres“ ausgezeichnet worden. Gastgeber der Veranstaltung war die deutsche JRE-Delegation mit rund 500 Teilnehmern aus 21 Ländern.

FRÉDÉRIC MOREL KOCH DES JAHRES

Die internationale Vereinigung der Jeunes Restaurateurs (JRE) tagte in Köln unter dem Motto Begegnung, Austausch und gelebte Gastfreundschaft. Rund 400 Spitzenköche und Sommeliers aus 21 Nationen folgten der Einladung der deutschen Delegation. Das Programm verband deutsche Kochkunst, starke Partnerpartner und das Kölner Lebensgefühl.

Vier Zwei-Sterne-Köche eröffnen Kongress

Den Auftakt bildete ein festlicher Abend in der Kölner Flora. Die vier Zwei-Sterne-Köche Jan-Philipp Berner („Söl’ring Hof“, Rantum/Sylt), Frédéric Morel („Cœur D’Artichaut“, Münster), Sebastian Obendorfer („Obendorfers Eisvogel“, Neunburg vorm Wald) und Tobias Bätz („Restaurant AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz“, Wirsberg) präsentierten ein 8-Hands-Dinner und zeigten die Bandbreite moderner deutscher Spitzenküche.

Auszeichnung für eigenständige Handschrift

Höhepunkt war die Verleihung der JRE-International Awards: Frédéric Morel wurde zum „Koch des Jahres“ gekürt. Die Auszeichnung würdigt das handwerkliche Können des deutschen Mitglieds sowie seine eigene kulinarische Handschrift.

Morels Küche verbindet seine bretonische Herkunft, kreolische Einflüsse und seine Wahlheimat Münster zu einem präzisen, kreativen und persönlichen Stil. Gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth führt er das „Cœur D’Artichaut“ als Familienbetrieb, in dem Küche und Service Hand in Hand gehen.

Oliver Röder, Präsident der JRE-Deutschland zum Gourmet Report: „Wir freuen uns sehr, dass diese Auszeichnung nach Deutschland geht. Frédéric Morel steht exemplarisch für das, was unsere Vereinigung ausmacht: handwerkliche Präzision, Persönlichkeit und die Fähigkeit, Gäste wirklich zu begeistern.“

Kölner Lebensgefühl und JRE Summit

Der zweite Kongresstag stand im Zeichen von Austausch und Erlebnis: Frühstück in einem Kölner Brauhaus, exklusive Domführung mit Privatkonzert der Kultband „Die Höhner“ sowie ein Gruppenfoto auf der Domplatte. Beim JRE Summit präsentierten deutsche Partner ihre Produkte; in Masterclasses und an eigenen Stationen zeigten Mitglieder die praktische Umsetzung.

Den Abschluss bildete eine gemeinsame Rheinfahrt mit der KD.

Oliver Röder resümierte: „Was bleibt, sind zwei intensive Tage voller Energie, Begegnungen und echter JRE-Momente. Dass wir diesen Kongress in dieser Form erleben konnten, verdanken wir vor allem dem großen Engagement unserer Mitglieder und Partner.“

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