Wo Nachhaltigkeit auf ehrliche Landküche trifft. Als Reiseexperten von Urlaubsengel testen wir nicht nur Hotels und Traumurlaube, sondern auch außergewöhnliche Restaurants. Im Craveiral Farmhouse im Alentejo kommt alles zusammen: Unterkünfte als einzelne Häuser mit viel Raum und Privatsphäre sowie eine Küche mit konsequentem Farm-to-Table-Ansatz.

Craveiral Farmhouse

Craveiral Farmhouse

Das Craveiral Farmhouse verbindet aktive Landwirtschaft mit viel Gastlichkeit inmitten intakter Natur. Gründer Pedro França Pinto, Anwalt aus Lissabon, hat hier einen Ort geschaffen, der klar regional und nachhaltig ausgerichtet ist. Ein Großteil der Zutaten stammt vom eigenen Gelände oder aus der unmittelbaren Umgebung.

Die Häuser bieten klare Linien, natürliche Materialien und große Fenster. Jede Einheit ist komplett ausgestattet und ermöglicht flexible Aufenthalte – vom Restaurantgenuss bis zum Selbstkochen.

Küche mit Haltung

Die Philosophie des Hauses ist klar: gekocht wird regional, saisonal, reduziert und nah am Produkt. Vieles stammt vom eigenen Grundstück, der Rest von Landwirten und Produzenten aus der Nachbarschaft. Die Karte ist bewusst schlicht – man wählt ein Hauptprodukt, das von frischen, regionalen Beilagen begleitet wird.

Schon beim Eintreten wird deutlich, dass hier Regionalität nicht nur Anspruch, sondern gelebte Praxis ist. Warmes Sauerteigbrot, hausgemachte Butter und Olivenöl eröffnen das Menü. Dazu kleine Beilagen wie Rote Bete oder knusprige Grünkohlchips. Eine Gemüsesuppe aus dem Garten oder ein Rote-Bete-Carpaccio mit Apfel und Nüssen unterstreichen diese Linie: klare Aromen, nichts wirkt überladen.

Rote-Beete-Carpaccio

Zwischen Grill und Holzofen

Besonders gelungen: der Schweinenacken vom Grill – saftig, zart, mit feiner Rauchnote. Dazu ein klassischer Arroz de Forno, goldbraun im Ofen vollendet. Der Reis wird mit Zwiebeln, Knoblauch und Olivenöl aufgekocht und anschließend in einer gusseisernen Pfanne gebacken – außen kross, innen weich, mit leicht karamellisierten Aromen und intensivem Geschmack.

Schweinenacken

An einem anderen Abend kommt frischer Fisch von der Küste auf den Tisch, begleitet von Spinat und einem Hauch Zitrone – puristisch und sauber zubereitet.

Fisch-mit-Spinat

Auch die Holzofenpizza überzeugt: dünner Teig, belegt mit Pilzen, Chorizo und Knoblauch. Die Röstaromen sind präsent, ohne zu dominieren.

Pizza

Zum süßen Abschluss stehen Desserts wie eine luftige Orangenmousse mit Mandeln oder eine Schokoladenmousse mit feinen Raspeln – beide leicht gehalten und nicht zu süß.

Dazu passen lokale Weine wie der Mainova Tinto 2022 mit dunkler Frucht und weichen Tanninen oder ein frischer Rosé vom Weingut Vicentino.

Schokomousse

Vom Frühstück bis zur Selbstversorgung

Auch das Frühstück folgt der Linie des Hauses: frische Früchte, Joghurt mit hausgemachtem Granola, Käse, Wurst und sehr gutes Sauerteigbrot. Einfach gehalten, aber durchgehend gut.

Besonders hervorzuheben ist das Selbstversorgungskonzept: Als Gast kann man sich direkt vom Feld bedienen und frisches Obst, Gemüse und Salat selbst pflücken. Die Eier holt man noch warm aus dem Hühnerstall. Frischer ist kaum möglich. Jede Lodge ist mit einer Küche ausgestattet, sodass man spontan selbst kochen kann.

Frühstueck

Unser Testgericht – Pasta mit Salsiccia, selbst gepflücktem Rucola und einem grünen Salat – war nicht nur schnell fertig, sondern passt genau zum Konzept des Hauses. Das Ernten schafft eine unmittelbare Nähe zur Natur, die man so selten erlebt.

Atmosphäre und Service

Das Craveiral Farmhouse bietet im Restaurant zwei Bereiche: einen gemütlichen Innenraum mit hohen Fensterfronten, Kamin und Holztischen sowie einen Außenbereich mit rustikalen Bänken und viel Tageslicht. Beide wirken rustikal und gleichzeitig modern und laden zum Verweilen ein.

Der Service ist durchweg schnell, freundlich und zuvorkommend – Reservierungen werden persönlich bestätigt, das Team erklärt Produkte und Weine verständlich und unaufgeregt. Man fühlt sich gut betreut.

An einigen Abenden war es innen etwas frisch, da der Kamin über der Feuerstelle gewartet wurde und nicht genutzt werden konnte. Ein leichter Rauchgeruch lag in der Luft, der uns nicht störte, von empfindlicheren Gästen aber deutlicher wahrgenommen werden könnte.

Fazit

Das Craveiral Farmhouse verbindet ländliche Authentizität mit zeitgemäßem Komfort und einer ehrlichen, saisonalen Küche. Alles folgt einem klaren Gedanken: regional, nachhaltig, ungekünstelt. Ideal für Gäste, die Ruhe, Natur und bewusstes Genießen suchen – und bereit sind, für dieses Konzept etwas mehr zu investieren. Hier zeigt sich, wie eng Küche, Herkunft und Landschaft miteinander verbunden sind.

www.urlaubsengel.de

https://www.craveiral.pt/en/craveiral-farmtable