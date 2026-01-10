Als Reiseexperten von Urlaubsengel testen wir nicht nur Hotels und Traumurlaube, sondern auch außergewöhnliche Restaurants. Zu Beginn unserer Tour durch Nordindien hatten wir die Gelegenheit, im Hotel The Imperial zu wohnen und dort im angeschlossenen Restaurant The Spice Route zu essen. Hier nun der Bericht vom „The Spice Route im The Imperial New Delhi“.

The Spice Route im Überblick

The Spice Route gehört seit Jahren zu den bekanntesten asiatischen Restaurants in Delhi und ist Teil des traditionsreichen Hotels The Imperial. Der hervorragende Ruf des Restaurants basiert auf einer Kombination aus anspruchsvoller süd- und südostasiatischer Küche sowie außergewöhnlich gestalteten Räumlichkeiten.

Zu den aktuellen Auszeichnungen von The Spice Route zählen unter anderem:

Best Asian Specialty Cuisine (Delicious Dining Awards 2025)

Best Asian Premium Dining (Times Food & Nightlife Awards 2025)

Best Asian Specialty Premium Dining Restaurant – North India (NDTV Food Awards 2025)

Design und Atmosphäre

Das Restaurant wurde vom indischen Designer Rajeev Sethi entworfen, der durch kreative Projekte – unter anderem für Louis Vuitton – internationale Aufmerksamkeit erlangte. Die Wandmalereien stammen von Tempelmalern aus Kerala und wurden über sieben Jahre hinweg ausschließlich mit pflanzlichen Naturfarben gefertigt. Der gesamte Raum ist in neun Abschnitte gegliedert, die symbolisch verschiedene Lebensphasen darstellen und in ihrer Struktur den Prinzipien des Feng-Shui folgen. Zwischen zwei Gängen nahmen wir an einer kurzen Führung teil, die diese Raumgestaltung erklärte – ein spannender Einblick in das Konzept hinter dem Restaurant.

Küche: Süd- und südostasiatische Gerichte mit regionaler Handschrift

Kulinarisch orientiert sich The Spice Route an den historischen Handelswegen zwischen Südindien, Sri Lanka, Thailand und Südostasien. Die Küche setzt auf klare Aromen, traditionelle Rezepturen und moderne Präsentation.

Zum Auftakt wurden Maniokchips sowie knusprig frittierte Pappadam aus Reismehl serviert, begleitet von zwei Dips – einer mild, der andere deutlich würziger. Anschließend teilten wir uns eine Tom Kha Gai mit deutlicher Kokosnote und einem harmonischen Zusammenspiel von Zitronenaromen, Chili und milder Süße.

Das Baked Chicken mit Pomelo-Salat erwies sich als echte Überraschung: knuspriges, saftiges Hähnchen, dazu frische Pomelo und eine ausgewogene Limetten-Palmzucker-Vinaigrette – eine sehr stimmige Vorspeise.

Die darauffolgenden Garnelen im Kataifi-Teig waren außen knusprig, innen zart und gehörten für uns zu den Höhepunkten des Abends. Bei den Hauptgerichten wählten wir die Ginger Garlic Glazed Pork Ribs und ein Nadan Chicken Curry. Die Rippchen waren äußerst zart mit einer aromatischen Ingwer-Knoblauch-Glasur. Das Nadan Chicken Curry war pfeffrig, mit Kokosmilch abgerundet – kräftig, aber nicht schwer.

Zum Abschluss wurden zwei Desserts serviert: eine Crème Brûlée in fünf Varianten mit teils ungewohnten, aber interessanten Geschmacksrichtungen sowie eine klassische Schokotarte mit Eis.

Weinbegleitung

Wir entschieden uns für einen vergleichsweise preisgünstigen Sula Sauvignon Blanc aus Nashik. Der trockene Wein zeigte typische Sauvignon-Blanc-Aromen und passte sehr gut zu den asiatischen Gerichten – ein überraschend stimmiger Begleiter zu einem sehr vernünftigen Preis.

Service & Gesamteindruck

Der Service war aufmerksam und professionell, die Abläufe wirkten gut organisiert und routiniert. Ergänzt wurde der Abend durch eine informative Führung durch die Räumlichkeiten.

https://www.theimperialindia.com/restaurants-and-bars/the-spice-route

Fazit

The Spice Route bietet süd- und südostasiatische Küche mit regionalem Fokus in einem historisch geprägten Ambiente. Küche und Raumkonzept ergänzen sich zu einem stimmigen Gesamteindruck. Insgesamt ein gastronomisch überzeugender Abend, der durch die Kombination aus Ambiente und Küche punktete.

Besuchsbericht von Stephan Fath, Reiseagentur Urlaubsengel – Gastautor beim Gourmet-Report