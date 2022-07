Ecole Ducasse Indien

Alain Ducasse, Gründer von École Ducasse, besucht Indien zur Einweihung des ersten indischen Campus von École Ducasse

Alain Ducasse, Gründer der Kulinarik- und Konditorei-Schule École Ducasse und weltweiter Michelin-Sterne-Rekordhalter, reist nach Indien, um den ersten École Ducasse-Campus des Landes einzuweihen. Der Campus befindet sich an der von Hospitality-Veteran Dilip Puri gegründeten Indian School of Hospitality (ISH) in Gurugram. Der Besuch von Alain Ducasse trägt dazu bei, die Partnerschaft zwischen den beiden Bildungseinrichtungen ISH und École Ducasse, die beide Teil des globalen Schulnetzwerks von Sommet Education sind, weiter zu festigen.

Alain Ducasse, der das Potenzial der kochbegeisterten indischen Studierenden erkannt hat, setzt mit seinem Besuch einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft der Gastronomie Südasiens. In Indien hat der kulinarische Sektor über die vergangenen paar Jahre ein phänomenales Wachstum erfahren. Der Marktbericht für Lebensmittel- und Getränkedienstleistungen 2022 (Food and Beverage Services Global Market Report 2022) rechnet für den globalen Markt für F&B-Dienstleistungen bis 2026 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR – Compound Annual Growth Rate) von 9.2 %. Parallel dazu erleben auch das Konsumverhalten sowie die Zahl der Studierenden, die eine Karriere in der Koch- und Konditoreibranche anstreben, eine rasante Entwicklung.

Die Kulinarik-Studiengänge, die École Ducasse in Indien anbietet, umfassen Abschlüsse auf Undergraduate-Level, Diplome und Zertifikationskurse. Unterrichtet wird in allen Lehrgängen eine Kombination aus technischen, betriebswirtschaftlichen und unternehmerische Fähigkeiten, die dafür sorgen, dass die Kompetenzen der zukünftigen Absolventen weit über das Kochen hinausgehen. Die praxisnahe Hands-on-Methode der Kurse bietet Gourmets, Quereinsteigern und Berufsköchen eine perfekte Plattform, um sich in der globalen F&B-Branche zu etablieren. Weiter bieten die Programme den Studierenden auch die Möglichkeit, Studiensemester an den Standorten von École Ducasse in Frankreich zu belegen und Praktika im Ausland zu absolvieren. Eine Ausbildung bei École Ducasse macht die Studierenden nach ihrem Abschluss auf dem Arbeitsmarkt zu gesuchten Mitarbeitern und öffnet ihnen die Tür zu einer breiten Palette an Karrieremöglichkeiten in der weltweiten Kulinarik-Branche.

Der Unterricht der Koch- und Konditoreischule École Ducasse orientiert sich am Know-how ihres Gründers Alain Ducasse, einer der bekanntesten Köche weltweit und der einzige Chef, der 20 Michelin-Sterne besitzt. Seinen Weltruf verdankt Alain Ducasse seiner innovativen Kreativität, seiner Liebe zum Detail, seiner Verpflichtung zu Exzellenz und perfekter Technik sowie seiner Kompromisslosigkeit im Bereich der Nachhaltigkeit. Sein Wunsch, seine Vision und sein Können weiterzugeben, bildet das Herzstück von École Ducasse.

Der Campus École Ducasse ISH in Gurugram, Indien, bietet modernste Einrichtungen auf rund 7000 m2, darunter State-of-the-Art-Schulküchen und perfekt ausgestattete Unterrichtsräume und Erlebnisbereiche für die Studierenden. Dieser erste lokale Standort markiert den Beginn einer weiteren Expansion in Indien. So sind für die nächsten Jahre die Errichtung von École Ducasse-Studios in den wichtigsten Städten sowie ein zweiter Campus geplant. Seite an Seite werden die angebotenen Programme das reiche Erbe der französischen und der indischen Küche zelebrieren und gleichzeitig die globalen Trends der zeitgenössischen Gastronomie sowie die Philosophie des Gründers des Instituts würdigen.

Sternekoch Alain Ducasse, der Gründer von École Ducasse, sagte zu seinem ersten Besuch im Land: „Indien besitzt eine der grössten kulinarischen Traditionen der Welt. Unsere Schule hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesem wertvollen Erbe die weltweite Anerkennung zu verschaffen, die es verdient. Indien wird zu einer der einflussreichsten Stimmen in der globalen Kulinarikszene werden. Wir wollen den zukünftigen Kulinarikexperten Indiens sowohl im In- als auch im Ausland neue Horizonte eröffnen“.

Dilip Puri, Gründer und CEO der Indian School of Hospitality, kommentierte den Anlass wie folgt: „Die kulinarische Ausbildung in Indien erfährt heute die ihr gebührende Aufmerksamkeit. Wir sind stolz darauf, die Wegbereiter dieses Wandels zu sein. Mit dem Bildungsangebot von École Ducasse an der ISH bringen machen wir den Studierenden in Indien das Beste des globalen Ausbildungssektors zugänglich. Über internationale Programme und Passerellen sowie einen hochmodernen Campus teilen wir nicht nur die Vision von Sternekoch Alain Ducasse mit unserer zukünftigen Kochelite, sondern gestalten auch die kulinarische Ausbildung der Region neu.“

Informationen zu École Ducasse

Die École Ducasse ist ein 1999 von Sternekoch Alain Ducasse gegründetes Netzwerk von Schulen, das sich der Vermittlung von herausragendem französischen Fachwissen und Spitzenleistungen in der Koch- und Konditorkunst widmet.

Die École Ducasse betreibt drei Schulen in Frankreich – Paris Studio, Paris Campus und die École Nationale Supérieure de Pâtisserie – sowie internationale Schulen auf den Philippinen, in Brasilien, Thailand und Indien. Alle eint der Wunsch, die Leidenschaft für die Gastronomie mit erfahrenen Fachleuten, aber auch mit Liebhabern der Gastronomie, Quereinsteigern und Studenten zu teilen. Dieses breit gefächerte Angebot deckt alle Ausbildungsbedürfnisse ab: von Kurzprogrammen für Fachleute oder Food-Enthusiasten über zwei-, vier- oder sechsmonatige Intensivprogramme bis hin zu dreijährigen Studiengängen und einem Bachelor-Abschluss in Kochkunst und Konditorei.

Die École Ducasse ist Teil von Sommet Education, dem weltweit führenden Unternehmen für die Ausbildung im Gastgewerbe.

Über Indian School of Hospitality

Die Indian School of Hospitality (ISH) ist eine Fachhochschule mit Schwerpunkt auf der Neugestaltung der Hospitality- und Kulinarik-Branche für die Generation von heute und die Unternehmen von morgen. Die ISH ist Teil des weltumspannenden Bildungsnetzwerks von Sommet Education mit insgesamt 18 Standorten in 8 Ländern. An ihrem hochmodernen Campus in Gurugram (Delhi NCR) bietet die ISH Studiengänge und Diplom- und Zertifikationsprogramme auf Undergraduate- und Postgraduate-Level für die Bereiche Hospitality-Management und Kulinarik an. Während sich die an der ISH angebotenen Kulinarikprogramme auf die Expertise, das Know-how und die Branchenanerkennung der globalen Marke École Ducasse stützen, werden die Hospitality- und Management-Programme in Zusammenarbeit mit Les Roches, einer der weltweit führenden Hotelfachschulen, angeboten.

Weitere Informationen unter: www.ish.edu.in