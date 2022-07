50best Restaurants of the World

● Das Geranium in Kopenhagen wird zum „World’s Best Restaurant 2022“ ernannt, gesponsert von S.Pellegrino & Acqua Panna

● Berlin zementiert die kulinarische Führung in Deutschland: Nobelhart & Schmutzig auf Platz 17, Tim Raue auf Platz 26, Ernst auf Platz 62 und das Coda mit einem Sonderpreis. Der Berliner Sühring Zwillinge sind auf Platz 66. Ausserhalb Berlins ist nur noch das Tantris mit Platz 98 vertreten.

● René Frank vom Coda, Berlin, erhält den von Sosa gesponserten The World’s Best Pastry Chef Award

● Der Beronia World’s Best Sommelier Award wird an Josep Roca, Sommelier des El Celler

de Can Roca, in einer neuen Auszeichnung für 2022

● Aponiente in El Puerto de Santa Maria gewinnt den Flor de Caña Sustainable Restaurant Award

● Uliassi (Nr. 12) in Senigallia erhält den von Aspire gesponserten Highest New Entry Award

Lebensstile

● Nobelhart & Schmutzig (Nr.17) wird mit dem Villa Massa Highest Climber Award ausgezeichnet. Das Berliner Restaurant klettert von der Liste von 2021 um 28 Plätze nach oben

● Atomix (Nr.33) in New York gewinnt den Gin Mare Art of Hospitality Award

● Estrella Damm Chefs‘ Choice Award geht an Jorge Vallejo vom Quintonil in Mexiko-Stadt

The World’s 50 Best Restaurants Awards 2022

Die Crème de la Crème der weltweiten Restaurant-Community versammelte sich gestern Abend in London, um die The World’s 50 Best Restaurants Awards 2022 zu feiern. Bei der Preisverleihung, die von Stanley Tucci moderiert wurde, wurden gastronomische Spitzenleistungen aus 24 Ländern auf fünf Kontinenten gewürdigt, bevor das Geranium in Kopenhagen zum besten Restaurant der Welt 2022 und zum besten Restaurant in Europa 2022 gekürt wurde.



Die vollständige Liste der Plätze 1-50 finden Sie am Ende dieses Gourmet Reports.

Das von Küchenchef Rasmus Kofoed geleitete Geranium hat den ersten Platz vom Noma übernommen, das in die Ruhmeshalle der Besten der Besten aufgenommen wurde. Das Geranium hat es sich zur Aufgabe gemacht, Speisen zu entwickeln, die die Sinne wecken, und Küchenchef Kofoed hat mit seiner ausgefeilten Küche und seiner Vision, zu der auch seine jüngste Entscheidung, auf Fleisch zu verzichten, gehört, weltweit Anerkennung und Fans gewonnen.

Neben dem Geranium gehören auch das Central (Nr. 2) in Lima und das Disfrutar (Nr. 3) in Barcelona zu den drei besten Restaurants. William Drew, Director of Content für The World’s 50 Best Restaurants, erklärt dem Gourmet Report: „Wir freuen uns sehr, die Liste der The World’s 50 Best Restaurants 2022 bekannt zu geben und das Geranium als neue Nummer 1 zu feiern. Rasmus Kofoed, Søren Ledet und ihr Team haben ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis geschaffen, indem sie die saisonale Küche auf die Spitze getrieben haben und präzise, schöne und elegante Speisen anbieten, die Kunst und Geschmack mit einem bahnbrechenden Getränkeprogramm verbinden. Das Geranium hat seinen Status als kulinarisches Ziel gefestigt und ist der verdiente Gewinner des begehrten Titels The World’s Best Restaurant 2022, gesponsert. Es ist auch sehr aufregend, diese trendige Liste von Restaurants aus fünf Kontinenten zu würdigen und zu sehen, wie diese lebendige kulinarische Gemeinschaft in London zusammenkommt, um zu feiern.

Südamerika schlägt weiterhin kulinarische Wellen. Das Central in Lima ist auf Platz 2 der Liste und zum besten Restaurant Südamerikas ernannt wurde. Südamerika kann sich mit insgesamt acht Restaurants rühmen, darunter auch das beste Steakhaus der Welt, das Don Julio in Buenos Aires – der Neuzugang Mayta (Platz 32) in Lima und Oteque (Platz 47) in Rio de Janeiro.

Asien folgt mit sieben Restaurants auf der Liste, darunter die Neuzugänge Sorn in Bangkok (Nr. 39) und La Cime, Osaka (Nr. 41). Das beste Restaurant in Asien ist das Den in Tokio (Nr. 20), während das Fyn in Kapstadt (Nr. 37), das zum ersten Mal in die Liste aufgenommen wurde, zum besten Restaurant in Afrika gekürt wurde.

Pujol (Nr. 5) in Mexiko-City wird zum dritten Mal als bestes Restaurant in Nordamerika ausgezeichnet.



Der Gin Mare Art of Hospitality Award geht an Atomix, ein Degustationsmenü-Restaurant mit 14 Plätzen, das sich um einen einzigen U-förmigen Tresen in New York gruppiert und von dem Ehepaar Junghyun ‚JP‘ und Ellia Park geführt wird. Unter der Leitung von JP in der Küche und Ellia an der Theke sorgt das Duo für ein herausragendes kulinarisches Erlebnis und bietet internationalen Besuchern und New Yorkern gleichermaßen bahnbrechende koreanische Küche und tadellosen Service.



René Frank vom Coda, Berlin, ist der Empfänger des von Sosa gesponserten The World’s Best Pastry Chef Award. Der renommierte Pâtissier leitet Deutschlands erstes und einziges spezialisiertes High-End-Dessertrestaurant. Franks innovative und unvergessliche Kreationen, die auf traditionellen Techniken beruhen, haben eine ständig wachsende Fangemeinde angezogen und den Ruf des Küchenchefs auch international begründet.

Die für 2022 neu eingeführte Auszeichnung Beronia World’s Best Sommelier geht an Josep Roca, Sommelier und Miteigentümer des El Celler de Can Roca in Girona, Spanien. Roca ist ein weltbekannter Sommelier, dessen Talent für Spitzenleistungen im Bereich Wein und Essen steht und dessen Leidenschaft fesselnd ist. Das El Celler de Can Roca, das Josep zusammen mit seinen Brüdern Joan und Jordi führt, ist in die Ruhmeshalle der Besten aufgenommen worden, nachdem es sowohl 2013 als auch 2015 den Titel „The World’s Best Restaurant“ gewonnen hat.



Das Uliassi (Nr. 12) in Senigallia, Italien, ist der Gewinner des von Aspire Lifestyles gesponserten Preises für den höchsten Neuzugang. Damit wird die zeitgenössische Küche des Restaurants gewürdigt, die von den Traditionen der Adriaküste inspiriert ist.

Weitere Neuzugänge sind: Alchemist (Nr. 18) und Jordnær (Nr. 38), beide in Kopenhagen; The Jane (Nr. 23) in Antwerpen; Le Clarence (Nr. 28) in Paris; St Hubertus (Nr. 29) in San Cassiano, Italien; und Ikoyi (Nr. 49) in London.

Nobelhart & Schmutzig (Nr. 17) wird mit dem Villa Massa Highest Climber Award ausgezeichnet, nachdem das Berliner Restaurant seit der Veröffentlichung der Liste 2021 um 28 Plätze aufgestiegen ist. Nobelhart & Schmutzig ist stolz auf seine Philosophie des „vocally local“ und legt den Fokus auf seine Erzeuger, was zu einer hohen Bewertung seines 10-Gänge-Signaturmenüs führt.



Jorge Vallejo, Küchenchef und Inhaber des Quintonil (Nr. 9) in Mexiko-Stadt, gewinnt den Estrella Damm Chefs‘ Choice Award. Er wird von seinen Kollegen – den besten Köchen der Welt – an einen Koch verliehen, der einen bedeutenden Einfluss auf die kulinarische Gemeinschaft ausgeübt hat.



Aponiente im Südwesten Spaniens wird mit dem Flor de Caña Sustainable Restaurant Award ausgezeichnet. Diese Auszeichnung wird von der Sustainable Restaurant Association unabhängig geprüft, die die Betriebe, die sich selbst für den Preis nominieren, anhand einer Vielzahl von Kriterien, darunter Umwelt- und Sozialverantwortung, bewertet.



Im Rahmen des Abends wurden auch die Preisträger der im Voraus angekündigten Sonderpreise geehrt. Dazu gehörten die Gewinner der Champions of Change: Dieuveil Malonga, Koh Seng Choon und das Duo Olia Hercules und Alissa Timoshkina; Leonor Espinosa, Gewinnerin des The World’s Best Female Chef Award, gesponsert von Nude Glass; die Sozialunternehmerin Wawira Njiru, Gewinnerin des Icon Award; und das Restaurant AM par Alexandre Mazzia aus Marseille, Gewinner des American Express One To Watch Award.

Dieuveil-Malonga

Die Verleihung der World’s 50 Best Restaurants 2022, die von S.Pellegrino & Acqua Panna gesponsert wurde, fand auf dem historischen Old Billingsgate Market in der Londoner City statt und markierte das 20-jährige Bestehen des prestigeträchtigen Gastronomierankings.



Das Abstimmungsverfahren

Die Liste der World’s 50 Best Restaurants 2022 wird von 1.080 internationalen Restaurantfachleuten und weitgereisten Feinschmeckern gewählt, die die The World’s 50 Best Restaurants Academy bilden. Die geschlechterparitätisch besetzte Akademie besteht aus 27 verschiedenen Regionen auf der ganzen Welt, die jeweils 40 Mitglieder haben, darunter einen Vorsitzenden. Kein Sponsor der Veranstaltung hat Einfluss auf das Abstimmungsverfahren. Die Liste der 50 besten Restaurants der Welt wird von der Beratungsfirma Deloitte unabhängig bewertet. Damit wird sichergestellt, dass die Integrität und Authentizität des Abstimmungsprozesses und der daraus resultierenden Liste der 50 besten Restaurants der Welt 2022 gewahrt bleibt.

Die Besten der Besten

Die Restaurants in der Elitegruppe der Nr. 1 (siehe unten) haben ihren Wert mehr als bewiesen und werden nun in der Ruhmeshalle der Best of the Best für immer als ikonische Restaurants geehrt. Die Küchenchefs und Gastronomen, die ihre Restaurants an die Spitze der Liste geführt haben, haben den Wunsch geäußert, in die Zukunft des Sektors zu investieren und der Gastronomiewelt durch neue Projekte und Initiativen „etwas zurückzugeben“. Die folgenden Restaurants wurden seit Bestehen der Liste The World’s 50 Best Restaurants auf Platz 1 gewählt und sind laut Statuten nicht mehr wählbar:

El Bulli (2002, 2006-2009)

Die French Laundry (2003-2004)

Das Fat Duck (2005)

Noma – ursprünglicher Standort (2010-2012, 2014)

El Celler de Can Roca (2013, 2015)

Osteria Francescana (2016, 2018)

Eleven Madison Park (2017)

Mirazur (2019)

Noma – aktueller Standort (2021)

Platz 1 bis 50 der 50best Restaurants 2022

50best Restaurants 2022 Platz 1 bis 14

50best Restaurants 2022 Platz 15 bis 48

50best Restaurants 2022 Platz 49 und 50

Anmerkung: Natürlich sind das nicht die fünfzig besten Restaurants der Welt. Selbst Deutschlands bester Restaurantchef, Billy Wagner vom Berliner Nobelhart & Schmutzig, würde das nicht behaupten.

Mehrere Redaktionsmitglieder waren und sind Wahlfrauen und -Männer der 50best und daher kennen wir die Entstehung der Liste recht gut. Nehmen Sie diese Liste nicht zu ernst. Nehmen Sie diese Liste als coole Trendliste. Alles andere ist Marketing!

Natürlich freuen wir uns als Berliner für die ganzen Berliner Siegerbetriebe! Und weil es so schön war und wir in Berlin so selten Exzellenz zu feiern haben, hier noch einmal alle Deutsche Gewinner:

Nobelhart & Schmutzig – Deutschlands bestes Restaurant

Restaurant Tim Raue – bisher immer das beste deutsche Restaurant, jetzt Platz 2 – deutlich verbessert zum Vorjahr

Rene Frank vom Coda: Der beste Patissier der Welt

Restaurant Ernst

Restaurant Sühring

und auch die Münchener können sich mit dem Tantris freuen!

Natürlich werden alle Köche, die nicht auf dieser Liste sind, diese Liste der 50best – zu Recht – als zweifelhaft bezeichnen und auf die einzig wahre Liste / Restaurantführer hinweisen, wo sie selber ganz oben stehen ….

Platz 51 – 100 wurde bereits vor einiger Zeit verkündet. Hier klicken!

Bleiben Sie aktuell mit dem kostenlosen Gourmet Report Newsletter