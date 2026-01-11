MICHELIN Kuala Lumpur & Penang 2026: Alle Sterne, Bib Gourmand & die besten Adressen – der umfassende Überblick im Gourmet Report
MICHELIN Kuala Lumpur & Penang
Die vierte Ausgabe des MICHELIN Kuala Lumpur & Penang präsentiert 151 herausragende Restaurants – von Street Food bis Fine Dining, von asiatischen Wurzeln bis zur internationalen Avantgarde. Zwei neue Sterne für KL, starke Konzepte in Penang und zahlreiche Bib Gourmand, die für authentische Genusserlebnisse stehen.
Alle MICHELIN-Sternerestaurants 2026 – Kuala Lumpur und Penang
Zwei MICHELIN Sterne (KL):
- Dewakan (Malaysian Contemporary) – innovativ-malaysische Küche, Aushängeschild und kulturelles Statement. Green Star für Nachhaltigkeit Mehr Details
Ein MICHELIN Stern (KL):
- Akar (Malaysian Contemporary, neu) – Heritage trifft Innovation unter Chef Aidan Low.
- Terra Dining (Malaysian Contemporary, neu) – Präzision & Geschmack unter Chef Yu Cheng Chong.
- Beta (Malaysian Contemporary)
- Chim by Chef Noom (Thai Contemporary)
- DC. by Darren Chin (French Contemporary)
- Molina (Innovative)
Ein MICHELIN Stern (Penang):
- Au Jardin (European Contemporary)
- Auntie Gaik Lean’s Old School Eatery (Peranakan-Küche)
Bib Gourmand Liste 2026 – Kuala Lumpur (25) & Penang (33)
Top Bib Gourmand Kuala Lumpur:
- Ah Hei Bak Kut Teh (Malaysian)
- Aliyaa (Sri Lankan)
- Anak Baba Brickfields (Peranakan)
- Coast by Kayra (Indian)
- Congkak Bukit Bintang (Malaysian)
- De. Wan 1958 (Malaysian)
- Foong Lian (Cantonese)
- Gulainya (Peranakan, neu)
- Hai Kah Lang (Seafood)
- Heun Kee Claypot Chicken Rice (Cantonese)
- Lama (Peranakan, neu)
- Leens (Middle Eastern)
- MTR 1924 (Indian Vegetarian)
- Nasi Ayam Hainan Chee Meng (Malaysian)
- Nirwana (Indian)
- Roti by dTandoor (Indian)
- Sek Yuen (Cantonese)
- Sin Kiew Yee Shin Kee Beef Noodles
- Wong Mei Kee (Street Food)
Top Bib Gourmand Penang:
- Awesome Char Koay Teow (Street Food, neu)
- Bee Hwa Cafe (Malaysian, neu)
- Sifu (Peranakan, neu)
- Ah Boy Koay Teow Thng
- Bibiks Kitchen (Peranakan)
- Ivys Nyonya Cuisine
- Hot Bowl White Curry Mee
- Lum Lai Duck Meat Koay Teow Thng
- Penang Road Famous Laksa
- Teksen (Cantonese)
- Sister Yaos Char Koay Kak (Street Food)
- Laksalicious (Malaysian)
- Super Star Koay Teow Soup
MICHELIN Selected – Alle Neuheiten & Empfehlungen
2026 präsentiert der Guide 84 „Selected“-Adressen, die für Qualität und Innovation stehen.
Neue Highlights KL:
- Bidou (French Bistro)
- Jie (Modern Chinese)
- K (Japanese/Omakase)
- Kazu (High-end Sushi)
- Kuki (Vegan)
- Shu (Innovative, Creative)
Neue Highlights Penang:
- Blacklinen (Barbecue)
- Du-An Lebuh Pantai (Malaysian Heritage)
- Mmoire (Nostalgie-Tasting-Menü)
- Peninsula House (Australian Contemporary)
- Sood by Chef Ton (Thai Contemporary)
Sonderauszeichnungen 2026 (Special Awards)
- Young Chef Award: Chef Chin Hua Wong (Shu, KL) – tiefe Verbindung zu Heritage und moderne Kochkunst.
- Service Award: Maverick Fung (K, KL) – charismatische Servicekultur in moderner japanischer Gastronomie.
- Opening of the Year: Bidou (KL, French von Darren Teoh) – Hommage an französische Kochkunst.
Trends & Stimmen
„Malaysias Dining Landscape ist eine perfekte Balance aus Heritage und Innovation, aus Esskultur und Zukunftsgeist.“
– Gwendal Poullennec, International Director MICHELIN Guide
„Jede Gerichte erzählt eine kulinarische Geschichte, die Malaysia als modernen, multikulturellen Genussstandort definiert.“
– Darren Teoh, Dewakan**
Fakten im Überblick
|MICHELIN Kategorie
|Kuala Lumpur
|Penang
|Gesamt
|MICHELIN Stars
|7+1
|2
|10
|Bib Gourmand
|25
|33
|58
|Selected Restaurants
|45
|39
|84
|Gesamt Adressen
|77
|74
|151
Fazit:
Die MICHELIN Guide Edition 2026 unterstreicht Malaysias Rolle als globale Genussdestination: Innovative Sterneküche, stolze Streetfood-Kultur und kulinarische Kreativität von Kuala Lumpur bis Penang. Die besten Restaurants, Bib Gourmand finden Sie im Gourmet Report.
