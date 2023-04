Hilton Hua Hin Review

Wir machten eine Kreuzfahrt mit der MS Europa von Singapur nach Athen. An Land haben wir uns gerne ein Hotel am Strand genommen, um einen großen Pool zu haben und im Meer schwimmen zu können. Wir besuchten das Hilton Hua Hin und das Hilton Pattaya – eine Hotelkritik (Hotel Review). Wir wählten die Hilton Hotels, weil wir aufgrund unseres Status dort Loungezugang haben und oft ein Upgrade bekommen.

Hilton Hua Hin. Die Reservierung war schwierig. Ich fragte ein Tageszimmer an: Antwort das machen wir nicht. Ich schrieb wieder: „was wäre die Alternative?“ Antwort war ein 20 % teureres Zimmer als auf der Hilton Website.

Ich schrieb wieder und verlangte bessere Preise und ein Goody, da wir ja nur wenige Stunden das Zimmer nutzen werden. Antwort: Preis der Webseite, no Goodies und der Hinweis, das Zimmer sei „unrenoviert“!

Unbegreiflich, wie man als Reservierungs-Manager so abschreckend sein kann.

Als wir ankamen, hat man wieder nichts von Tageszimmer gewusst, man wollte sogar unser Gepäck vom Schiff holen lassen … Und man freute sich ganze drei Mal, uns mitzuteilen, dass wir umsonst frühstücken dürften. Wie Roboter. Der Check in dauerte 50 Minuten.

Aber auch nett. Sie haben uns eine schöne Ocean Front 1 bed room Suite mit Blick auf die MS Europa gegeben. Gebucht wurde das günstigste Zimmer. Einen Obstkorb oder sonst eine Aufmerksamkeit gab es nicht. Aber der Bürostuhl am Schreibtisch war eine Freude für meinen Rücken.

Das Zimmer hat eine prima Terrasse und einen tollen Blick. Der Pool war groß und der Strand privat. Gleich dahinter war ein großer öffentlicher Strand. Das Lounge Angebot war relativ klein. Das Obst – Melone, Ananas und Papaya – war exzellent! Zum Frühstück können wir nichts sagen, da wir ja nicht da waren!

Für Kinder gab es ein wunderbares, klimatisiertes Spielzimmerparadies, mit Rutsche und Klettergerüsten. Ganz hervorragend!

Leider gab es keinen Hotel Directory, so dass wir alle Möglichkeiten des Hotels kennengelernt haben.



Auch die Location des Hilton Hua Hin fanden wir ganz prima. Für 100 € inkl. Lounge Zugang und Frühstück ein prima Deal. Wenn man in Bangkok ist und noch im Meer baden möchte, ist das eine gute Option! Wir werden auf jeden Fall gerne wiederkommen!

+++++

Das Pattaya Hilton ist an der lauten Beach Road, die das Hotel vom öffentlichen Strand trennt. Hier habe ich – da wir auch die Nacht hier verbrachten, über die Hilton Webseite das billigste Zimmer für stolze 200 € gemietet. Das Hotel meldete sich ein zwei Tage vor Anreise und wollte einen Flughafen-Transfer verkaufen. Ich schrieb zurück, dass wir ja im Laem Chabang Hafen liegen und ich bitte ein Angebot dafür haben möchte. Das Angebot war 2000 Bath für maximal 2 Personen, obwohl das Zimmer für drei war. Wir fuhren dann zu Dritt für 226 Bath mit einem Grab (lokales Uber) recht bequem zum Hotel.

Unter dem Hotel ist eine Mall mit Central Department Store. Das ist recht schick. Man fährt in den 16 Stock, muss dann jemanden suchen, der einen zum Executive Club in den 33. Stock bringt. Auch in diesem Hilton waren die vielen Damen genauso inkompetent und roboterartig wie in Hua Hin und der Check in dauerte ewig. Hier bekamen wir kein gutes Upgrade, sondern nur ein Zimmer in einem höheren Stockwerg.

Das Hotelzimmer ist großzügig und macht auf den ersten Anblick einen guten Eindruck. So wie man tiefer guckt, sieht man, Renovierungsrückstände. Aber insgesamt alles noch gut.

Das offene Bad mit sexy freistehender Badewanne kann man mit Türen zuschieben, aber akustisch ändert sich leider nichts. Vom Balkon sieht man die halbe Stadt.

Der breite, aber leicht schmutzige Strand (Zigarettenkippen, Kronenkorken) liegt auf der anderen Seite der stark befahrenen Hauptstrasse und ist sehr öffentlich. Man kann sich hier Liegen unter einem Sonnenschirm mieten. Es ist aber sehr eng.

Als wir die Stadt besuchten, war das Neujahrsfest Wan Lei. Im Haus gab es kleinere Konzerte, die wir aber gar nicht mitbekamen, weil die Bars draussen ohrenbetäubende Musik machten. Und zwar 100e von Bars. So etwas habe ich auch noch nicht gesehen bzw gehört. Die Schallisolierung der Fenster war ein Witz! Es hörte sich fast immer noch so an, als sässe ich in der Pussy Bar oder so wie es mir in der Pussy Bar vorstelle, wie es in der Pussy Bar laut sein könnte. Den griffigen Namen habe ich beim Vorbeilaufen kennengelernt. Es ist recht laut, vom Flur wie auch von draussen.

Beim Neujahrsfest bespritzt man sich gegenseitig mit Wasser, um die Sünden des vergangenen Jahres abzuwaschen. Und in Pattaya gibt es offenbar viele Sünder und sehr viel Wasser wird benötigt! Die Beach Road ist gesperrt, damit man sich dort gegenseitig mit Wasser bespritzen kann.

+++++

Fazit: In das Hua Hin Hilton fahren wir gerne mal wieder, in das Pattaya Hilton wohl eher nicht. Wir besuchten beide Städte, weil sie nah an Bangkok sind und wir nach einem Bangkok Besuch gerne noch einen Badeurlaub haben würden und das passende Hotel suchten

