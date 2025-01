Der MICHELIN Thailand 2025 stellt insgesamt 462 Restaurants vor. Erstmals werden drei MICHELIN-Sterne, vergeben 7 zwei MICHELIN-Sterne, 28 ein MICHELIN-Stern Restaurants, 156 Bib Gourmand und 270 MICHELIN Selected. Wir haben die Liste aller Sternerestaurants.

MICHELIN Thailand 2025

Bei der MICHELIN Guide Ceremony Thailand, die die offizielle Veröffentlichung der Ausgabe 2025 des MICHELIN Thailand markiert, wurde der erste Empfänger der ultimativen Auszeichnung von drei MICHELIN-Sternen bekannt gegeben und die mit Spannung erwartete vollständige Restaurantauswahl vorgestellt.

Der neue Guide enthält 462 Restaurants – mit den ersten drei MICHELIN-Sternen, 7 zwei MICHELIN-Sternen, 28 einem MICHELIN-Stern (5 neue Einträge), 156 Bib Gourmand (20 neue Einträge) und 270 MICHELIN Selected-Einträgen (44 neue Einträge). Von den Neuzugängen im Guide stammen 20 aus Chon Buri, dem neuen Reiseziel in dieser achten Ausgabe.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers, kommentierte für den Gourmet Report: „Die Inspektoren haben dem Sorn unter der Leitung des talentierten Küchenchefs und Inhabers Supaksorn „Ice“ Jongsiri drei MICHELIN-Sterne verliehen. Das Jahr 2025 ist für Thailand definitiv ein bedeutendes und historisches Jahr auf der internationalen gastronomischen Landkarte. Darüber hinaus zelebriert die gesamte Auswahl den Reichtum und die Vielfalt der thailändischen Küche und unterstreicht die thailändische Gastronomie als einen integrativen Markt, der Tradition, Modernität und neue Trends umfasst.“

Laut Poullennec hat sich in der thailändischen Restaurantlandschaft eine neue Art von modernen thailändischen Restaurants entwickelt, die von jungen, talentierten thailändischen Köchen – meist unter 35 Jahren, mit internationaler Erfahrung und/oder westlicher kulinarischer Ausbildung – geführt werden, die in ihrer Heimatstadt ein Geschäft eröffnen und mit Leidenschaft traditionelle thailändische Gerichte in einem modernen und anspruchsvollen Stil präsentieren, um die zeitgenössische thailändische Küche über ihre Grenzen hinaus zu bringen.

Darüber hinaus zieht die thailändische Feinschmeckerszene ausländische Köche aus allen Teilen der Welt an, die dort arbeiten, ihr Fachwissen mit einheimischen Köchen austauschen und junge einheimische Teams ausbilden. Der Fokus auf die lokale Beschaffung ist ebenfalls weit verbreitet und wird immer stärker wahrgenommen, wobei sich die Köche zunehmend für die Beschaffung lokaler Zutaten und die Zusammenarbeit mit kleinen umweltfreundlichen Erzeugern engagieren. Diese Dynamik inspiriert die Köche vor Ort, die Initiative zu ergreifen und ihren Ansatz mit einer positiven Veränderung der Umwelt zu verbinden. Die Inspektoren des MICHELIN-Führers entdeckten auch eine beachtliche Anzahl von einfachen Restaurants und kleinen Gaststätten, in denen die Rezepte von Generation zu Generation weitergegeben werden, um deren Authentizität und Originalität zu gewährleisten. Diese Art von Restaurants bestätigt, dass Thailand ein Land mit außergewöhnlich gutem Essen zu vernünftigen Preisen ist.

Das Sorn“ schrieb Geschichte, als es die ersten drei MICHELIN-Sterne in Thailand erhielt

Das Sorn – ein Restaurant, das sich auf die Kunst der südthailändischen Küche konzentriert, die Tradition mit Modernität und Raffinesse mit Evolution verbindet, und dessen perfekt abgestimmte Speisekarte eine Reihe von berauschenden Aromen bietet, die alle in perfekter Harmonie zueinander stehen – wird zur Ikone, da es das erste und einzige Restaurant in Thailand ist, das die höchste Stufe von drei MICHELIN-Sternen erhält. Im MICHELIN-Führer Thailand 2019 wurde das Sorn erstmals mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. Im darauffolgenden Jahr wurde es auf zwei MICHELIN-Sterne befördert und hat diese prestigeträchtige Auszeichnung fünf Jahre in Folge gehalten. Die Auszeichnung mit den begehrten drei MICHELIN-Sternen in der Ausgabe 2025 ist ein echtes Zeichen für Exzellenz, Qualität und Beständigkeit. Das Sorn ist nicht mehr nur ein Umweg auf dem Weg zu einem Ziel, sondern das Ziel selbst geworden.

„Côte by Mauro Colagreco“ – der einzige Neuzugang auf der Liste der zwei MICHELIN-Sterne in der Ausgabe 2025 des MICHELIN-Führers Thailand, der vom Status eines MICHELIN-Sterns aufgestiegen ist und sich damit Baan Tepa, Chef’s Table, Gaa, Mezzaluna, R-Haan und Sühring auf der Liste der zwei MICHELIN-Sterne gesetzt hat, ist das Côte by Mauro Colagreco – ein Restaurant, das die Essenz der von der Riviera inspirierten Küche nach Bangkok bringt. Das Restaurant bringt die Essenz der Riviera-Küche nach Bangkok, mit mediterranen, französischen und italienischen Einflüssen.

Fünf Restaurants neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Von den 5 neuen Einträgen mit einem MICHELIN-Stern sind 4 Neulinge, die zum ersten Mal in den Guide aufgenommen wurden, und ein weiterer, der von MICHELIN Selected aufgestiegen ist. Die 4 Neuzugänge, die mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden, sind:

AKKEE, ein Restaurant, in dem kühne, regionale Gerichte nach klassischen thailändischen Rezepten, die traditionell in einer schnörkellosen Küche zubereitet werden, um eine rustikale Note und ausgeprägte Aromen zu bieten, in einem stimmungsvollen, schummrigen Ambiente serviert werden.

AVANT, ein Restaurant, das von einem Küchenchef aus Singapur geleitet wird, der traditionelle und moderne Techniken mit viel Liebe zum Detail kombiniert.

GOAT, ein Restaurant, das geschickt Elemente der thailändischen, chinesischen und westlichen Küche in einem thailändischen, saisonalen Konzept vereint und Kräuter verwendet, die vor Ort angebaut werden, sowie Zutaten, die aus ganz Thailand stammen.

Aulis, ein Restaurant mit einem „Chef’s Table“-Konzept, das ein mehrgängiges Degustationsmenü mit einheimischen Zutaten anbietet, von denen viele aus Thailand stammen und mit lokalen Erzeugern zusammenarbeiten. Bemerkenswert ist, dass zwei der neuen Restaurants außerhalb von Bangkok angesiedelt sind: AKKEE in Nonthaburi und Aulis in Phang-Nga.

Der einzige MICHELIN-Stern-Preisträger aus der Kategorie MICHELIN Selected ist das Coda, ein Restaurant, das die Essenz der regionalen thailändischen Küche zelebriert und gleichzeitig moderne Techniken einsetzt, um eine neue Identität zu schaffen.

Vier MICHELIN Guide Special Awards

Der MICHELIN-Führer zeichnet mit seinen Special Awards talentierte Profis in MICHELIN-empfohlenen Restaurants, die das gastronomische Erlebnis auf ein höheres Niveau heben. Damit zeigen sie, wie vielfältig und spannend die Arbeit im Gastgewerbe ist.

2025 MICHELIN Guide Young Chef Award

Mit dem MICHELIN Guide Young Chef Award wird ein junger Koch ausgezeichnet, der in den letzten 12 Monaten bewiesen hat, dass er eine einzigartige Persönlichkeit und/oder eine Identität in kulinarischen Kreationen besitzt. In diesem Jahr geht der Young Chef Award an Herrn Sittikorn (Ou) Chantop, den Inhaber und Küchenchef des AKKEE. Mit seiner Leidenschaft für die traditionelle thailändische Küche ist Herr Chantop auch mutig bei der Verwendung seltener Zutaten in der Speisekarte und clever bei der Menügestaltung. Sein Talent ist unübersehbar und zeigt echte Originalität mit einem modernen Touch. Die Inspektoren des MICHELIN-Führers freuen sich, dass er die traditionellen thailändischen Rezepte ins 21. Jahrhundert transportiert.

2025 Auszeichnung „Eröffnung des Jahres“

Der MICHELIN Guide Award für die Eröffnung des Jahres wird an Einzelpersonen und Teams für die erfolgreiche Eröffnung eines Restaurants in den letzten 12 Monaten verliehen, das mit einem kreativen Degustationskonzept und einer Küche, die die lokale Gastronomieszene beeinflusst hat, aufwartet. Der diesjährige Preis geht an Dimitrios Moudios, den Mitinhaber und Küchenchef des Ōre. Das Anfang 2024 eröffnete Ōre bietet ein ausschließlich minimalistisches Ambiente und ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis durch sein kreatives 30-Gänge-Menü, das mit fermentierten und seltenen

fermentierten und seltenen Zutaten, die mit verschiedenen Kochtechniken zubereitet werden und einzigartige Geschmackserlebnisse bieten.

2025 MICHELIN Guide Service-Auszeichnung

Der MICHELIN Guide Service Award zielt darauf ab, qualifizierte und talentierte Fachleute hervorzuheben und zu fördern, die das Kundenerlebnis entscheidend verbessern. Der diesjährige MICHELIN Guide Service Award, der von der thailändischen Tourismusbehörde verliehen wird, geht an Frau Yupa (Ying) Sukkasem, die Restaurantleiterin im Baan Tepa. Sie verfügt über 6 Jahre Erfahrung in der Gastronomie und bietet einen professionellen und aufmerksamen Service. Ihr Engagement und der Service ihres Teams bescherten den MICHELIN Guide Inspektoren unvergessliche und angenehme Abende.

2025 Auszeichnung als MICHELIN Guide Sommelier

Der MICHELIN Guide Sommelier Award würdigt die Fähigkeiten, das Wissen und die Leidenschaft von talentierten Sommeliers in der Branche. Der diesjährige Sommelier Award geht an Herrn Thansith Wasinonth von Côte by Mauro Colagreco. Thansith Wasinonth ist seit 4 Jahren in diesem Bereich im Capella Bangkok tätig und zeigt seine Leidenschaft und Professionalität im Weinservice. Seine selbstbewusste und doch bescheidene Herangehensweise an Weinempfehlungen garantiert den Gästen eine angenehme gastronomische Reise mit Wein.

Der MICHELIN Guide Thailand 2025 auf einen Blick

1 Drei MICHELIN-Sterne (befördert von zwei MICHELIN-Sternen)

7 Zwei MICHELIN-Sterne (1 befördert von einem MICHELIN-Stern)

28 Ein MICHELIN Stern (4 neue, 1 befördert von MICHELIN Selected)

4 MICHELIN Grüner Stern (1 neu)

156 Bib Gourmand (20 neu)

270 MICHELIN Ausgewählt (44 neu)

GUIDE MICHELIN THAÏLANDE 2025

Drei Michelin Sterne MICHELIN/ สามดาวมิชลิน Cuisine unique, vaut le voyage / สุดยอดร้านอาหารที่ควรค่าแก่การเดินทางไกลเพื่อไปชิมสักครั้ง BANGKOK & PROVINCES VOISINES / กรุงเทพมหานครและปริมณฑล Sorn ศรณ์ PROMOTION DEPUIS LA CATÉGORIE DEUX ÉTOILES MICHELIN Zwei MICHELIN Sterne / สองดาวมิชลิน Cuisine d’exception, vaut le détour / ร้านอาหารยอดเยี่ยมที่ควรค่าแก่การขับรถออกนอกเส้นทางเพื่อแวะชิม BANGKOK & PROVINCES VOISINES / กรุงเทพมหานครและปริมณฑล Baan Tepa บ้านเทพา Chef’s Table เชฟส์เทเบิล Côte by Mauro Colagreco โค้ท บาย เมาโร โคลาเกรคโค PROMOTION DEPUIS LA CATÉGORIE UNE ÉTOILE MICHELIN Gaa กา Mezzaluna เมซซาลูน่า R-Haan อาหาร Sühring ซูห์ริง

Ein MICHELIN Stern / หนึ่งดาวมิชลิน Cuisine d’une grande finesse, vaut l’étape / ร้านอาหารคุณภาพสูงที่ควรค่าแก่การหยุดแวะชิม BANGKOK & PROVINCES VOISINES / กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 80/20 เอ็ทตี้ ทเวนตี้ AKKEE อัคคี NOUVEAUTÉ Aksorn อักษร AVANT เอวองท์ NOUVEAUTÉ Blue by Alain Ducasse บลู บาย อลัง ดูคาส Chim by Siam Wisdom ชิม บาย สยามวิสดอม Coda โคด้า PROMOTION DEPUIS LA CATÉGORIE DES RESTAURANTS RECOMMANDÉS PAR LE GUIDE MICHELIN Elements, Inspired by Ciel Bleu เอเลเมนท์ อินสไปร์ บาย เซล เบลอ GOAT โกท NOUVEAUTÉ Haoma ฮาโอมา IGNIV อิกนีฟ INDDEE อินดี Jay Fai เจ๊ไฝ Le Du ฤดู Le Normandie เลอ นอร์มังดี Maison Dunand เมซง ดูนานท์ Mia มีอา Nahm น้ำ NAWA นว Potong โพทง Resonance เรโซแนนซ์ Samrub Samrub Thai สำรับสำหรับไทย Saneh Jaan เสน่ห์จันทน์ Signature ซิกเนเจอร์ Suan Thip สวนทิพย์ Wana Yook วรรณยุค PHANG-NGA / พังงา Aulis อาวลิส NOUVEAUTÉ PHUKET / ภูเก็ต PRU พรุ

Die komplette Liste des Michelins: https://guide.michelin.com/de/de/selection/thailand/restaurants

