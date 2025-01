Neues Toques d’Or ausgezeichnetes Sterne-Restaurant in Monaco – Sterne-Restaurant La Table d’Antonio Salvatore au Rampoldi, Monte Carlo von der Weltunion Toques d’Or-International als Toques d’Or ausgezeichnetes Restaurant geehrt und Antonio Salvatore zum Toques d’Or-Chef berufen.

Engagement um das Kultur-Thema „Kulinarische ehrliche Handwerkskunst mit natürlichen Lebensmitteln der Top-Qualität“

Das Restaurant La Table d’Antonio Salvatore au Rampoldi in Monte Carlo wurde in die unabhängige Weltunion der Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants von „Toques d’Or-International“ aufgenommen. Der Organisation gehören ausgezeichnete Restaurants und Fachbetriebe auf der ganzen Welt in über 130 Ländern an, welche über eine ausgezeichnete Küche verfügen und sich durch besondere Gastlichkeit auszeichnen.

Monte-Carlo ist ein Stadtbezirk in Monaco und mit einer Fläche von 43,68 Hektar größter der neun Verwaltungsbezirke des Fürstentums. Bekannt ist er für die gleichnamige Spielbank und die alljährlich stattfindende Rallye Monte Carlo.

Chef Antonio Salvatore nahm die Urkunde und die Plakette an

Sie sind nicht nur äußere Symbole der weltweiten Organisation, sondern auch sichtbare Zeichen für Solidarität, unser gemeinsames Engagement für die Nachwuchsförderung sowie für die besondere Qualität der Gastlichkeit, die die ausgezeichneten Restaurants auf besondere Weise pflegen.

Die Initiative wurde vor über 30 Jahren gegründet und organisiert. 1993 war die Geburtsstunde der bis heute im weltweiten Raum einmaligen Organisation mit Gästeclub in der auch Privatpersonen zu ihrem geschätzten Kreis zählen.

Zur Initiative „Toques d’Or-International“ gehören hervorragende Köche weltweit. Jedes Restaurant ist ein persönlich geführtes Haus, das alle Anforderung an gehobene Gastlichkeit im Restaurant erfüllt. In die Organisation kann ein Haus aufgrund von Empfehlungen der Gäste und des Toques d’Or-Gästeclubs ernannt werden, die die Fach-Inspektoren anschließend für eine Würdigkeit anonym prüft. Mit „Toques d’Or-International“ Zukunft gestalten heißt auch, die Solidarität der berufsehrlichen Köche und den Austausch untereinander zu pflegen. Zudem geht es um die Unterstützung der Wahrnehmung der kulinarischen ehrlichen Handwerkskunst mit natürlichen Lebensmitteln der Top-Qualität und ihrer Köche. Mit Selbstbewusstsein soll die Küche der Regionen und Länder zu mehr Aufmerksamkeit verholfen werden. Die Nachwuchsförderung ist ein weiteres zentrales Anliegen der Organisation und ihrer Mitstreiter. Die Initiative hat ihren Sitz im deutschen Kaisersbach.

Die neue Erwähnung im renommierten, digitalen und kostenlosen weltweiten Restaurant-Guide www.toquesdor-guide.com festigt den Wert des historischen monegassischen Ortes und belohnt das Engagement von Chef Antonio Salvatore für seine Küche.

Das Restaurant La Table d’Antonio Salvatore au Rampoldi, gelegen an der schönen Côte d’Azur.

Fürst Albert nahm an den Feierlichkeiten zum 75-jährigen Jubiläum von Rampoldi teil, einem der ältesten Restaurants des Fürstentums und „ein Teil der Geschichte Monacos“.

Die Gäste waren eingeladen mit Chef Salvatore und seinem Team den wichtigen Meilenstein zu feiern. Der goldgesprenkelte Champagner floss in Strömen, als der Küchenchef Prinz Albert zur Feier begrüßte und ihm ein Exemplar des Rampoldi-Buches überreichte, das anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Restaurants veröffentlicht wurde.

Prinz Albert dankte dafür, dass „dieser wunderbare Ort gefeiert wurde, der Teil der Geschichte Monacos ist“.

Seit einem Dreivierteljahrhundert ist Rampoldi ein Symbol des faszinierenden Lebensstils von Monte-Carlo und heißt die Fürstenfamilie und monegassische Persönlichkeiten herzlich willkommen.

Chef Antonio Salvatore steht an der Spitze und hält diese monegassische Institution auf dem Weg, frische italienische Küche mit ikonischen Produkten aus Süditalien und Düften des Mittelmeers zu kreieren.

„Das französisch-italienische Restaurant, vertreten durch Carrara-Marmor und Murano-Beleuchtung, hat sich für genau das richtige Maß an monegassischem Bling entschieden. Der begeisterte junge Koch bereitet authentische mediterrane Gerichte zu und alles ist hausgemacht, von Ravioli bis Eis.“

Im Jahr 2021 wurde La Table d’Antonio Salvatore, unterhalb von Rampoldi gelegen, nur ein Jahr nach der Übernahme mit seinem ersten Stern ausgezeichnet und markierte damit ein neues Kapitel in der Geschichte des Restaurants.

Die kreative Küche von Chef Antonio Salvatore

Die Verleihung des Sterns krönte die Vision und das große Engagement des Chefs Antonio Salvatore, der das Bewusstsein für eine Küche auf hohem Niveau verbreitet.

„Ist gute Küche eine Wissenschaft oder eine Kunst? Wir leben in einer Welt des kreativen Ausdrucks. Alles, was wir erleben, wird zunächst in unserem Kopf vorgestellt und anschließend von unseren Sinnen erfasst und in unser Bewusstsein gebracht. Die Sinne sind unser einziger Kontaktpunkt mit der Realität, in der wir handeln. Eine sanfte Sommerbrise, die unsere Wangen küsst, muss von unseren Sinnen erfasst und entschlüsselt werden, bevor sie in unserem Gehirn überhaupt einen Sinn ergibt. Unsere Sinne führen uns durch die Welt: Riechen, Sehen, Hören, Tasten und Schmecken. Es gibt keine intensivere Synästhesie als die des Essens, nichts stimuliert die fünf Sinne so intensiv.“ so der neu berufene Toques d’Or-Chef Antonio.

Aus diesem Gefühl entsteht die kreative Küche von Chef Antonio Salvatore.

Seit über 75 Jahren ist das Restaurant Rampoldi das Wahrzeichen des faszinierenden Lebensstils von Monte Carlo.

In dieser luxuriösen und elitären Umgebung können Sie Saison für Saison die raffinierten mediterranen Kreationen des Michelin Sternekochs Antonio Salvatore genießen, der Rampoldi‘s Fine-Dining-Angebot aufgenommen hat.

Internationale Küche mit regionalem Bezug

Rampoldi‘s Chef Antonio Salvatore betritt das Firmament als einziger Vertreter der italienischen Küche in Monte Carlo. Der Stern besiegelt sein Engagement und erleuchtet La Table Au Rampoldi, das jetzt mehr denn je strahlt.

Dieser bedeutsame Meilenstein ebnet den Weg für den jungen 34-jährigen Koch, der als Italiener mit kosmopolitischer Seele.

Saisonales Denken, heimische Bio-Produkte und traditionelle Methoden

Es gibt Restaurants in Monte-Carlo, die behaupten, innovativ zu sein, und es gibt solche, die ihren Worten auch tatsächlich gerecht werden. Der Table d’Antonio Salvatore gehört zur letztgenannten Kategorie. Jedes Gericht scheint die Klischees der guten Küche zu sprengen. Erwarten Sie Kombinationen aus alten Klassikern und originellen und kreativen Gerichten: Wenn Sie in Monte-Carlo sind, ist La Table d’Antonio Salvatore die beste Wahl für eine Mahlzeit, die den Geist anregt.

Mit Einflüssen aus Süditalien und Frankreich ist das Essen im La Table d’Antonio Salvatore ausgesprochen einzigartig und die Gerichte sind, gelinde gesagt, faszinierend. „Neues Monegassisch“ ist die Bezeichnung, die manche diesem Restaurant zuschreiben würden, das einen starken Hang zu den Prinzipien der künstlerischen Gastronomie hat. Aber La Table d’Antonio Salvatore ist viel mehr als ein einfaches kulinarisches Erlebnis. Es ist ein Ort, an dem Sie die wichtigen Momente Ihres Lebens ausrichten können: wo Sie sich verlieben, ein wichtiges Geschäft abgeschlossen wird, ein Heiratsantrag gemacht wird … ein Ort, an dem wichtige Ereignisse gefeiert werden.

Der Art-Deco-Raum von Antonio Salvatore ist ein Spielplatz für die Fantasie, sowohl in der Küche als auch am Tisch. Der prächtige und elegante Speisesaal von La Table d’Antonio Salvatore bildet den perfekten Rahmen für die attraktiven Gerichte, die auf den Tisch kommen. Das künstlerische Gespür des Küchenchefs wird genutzt, um Aromen hervorzuheben, und La Table d’Antonio Salvatore ist ein Beispiel dafür, wie gastronomische Kreativität mit visuellem Charme verschmelzen kann. Eine unterhaltsame und unglaublich gut zubereitete Speisekarte bereitet die Bühne für eines der einzigartigsten und abwechslungsreichsten kulinarischen Erlebnisse, die das Fürstentum zu bieten hat.

Eleganz, Nüchternheit, Natürlichkeit, Respekt und Aufwertung lokaler Produkte und vor allem Bio-Gemüse sind die Leitmotive der Küche des Küchenchefs, die von einem Netzwerk lokaler Produzenten unterstützt wird.

Für mich ist das schönste Kompliment, wenn die Kunden Tag für Tag wieder ins Restaurant kommen.“ so Antonio Salvatore.

Die Speisen werden erst durch individuell darauf abgestimmte Getränke komplettiert. Und das Restaurant La Table Au Rampoldi, wäre nicht das Restaurant La Table Au Rampoldi, wenn es nicht auch dabei seine ganz persönliche Note einbringen würde. So lässt sich der Sommelier zu jedem Gericht das wirklich passende Getränk einfallen. Und mit eben diesen bringt er frischen Wind in die traditionelle Getränkebegleitung des Restaurants. Die Kreativität im Restaurant La Table Au Rampoldi hört nämlich noch nicht auf, sobald das Essen angerichtet ist!

„Vom Amuse-Gueule bis zum Dessert: Wir sind Freunde der gehobene Genusskultur und sehen Essen nicht nur als Bedürfnisbefriedigung. Wir lassen Ihnen Zeit, um zu schmecken und zu genießen.“ so Chef Antonio

„Unser Service ist unaufdringlich, freundlich und versiert. Ob in der Küche oder im Service: Wir sind Gastgeber aus Leidenschaft“ so der Chef Sommelier

Auszeichnungen und Ehrungen motivieren uns sehr

2021 1 Stern im Guide Michelin

2021 Tables Auberges 2 Toques Vertes

2024 Gault Millau 13/20 mit 2 Hauben

2024 Toques d´Or ausgezeichnetes Restaurant

2024 berufener Toques d’Or-Chef Antonio Salvatore

Restaurant La Table d’Antonio Salvatore au Rampoldi, Toques d’Or-Chef Antonio Salvatore, MC 98000 Monaco, 3, Avenue des Spélugues, Tel.: 00377 93307065, contact@rampoldi.mc www.rampoldi.mc

