Gourmet-Restaurant des Caschu Alp Boutique Design-Hotel, Stoos im Kanton Schwyz von der unabhängigen Weltunion Toques d’Or International zum Toques d’Or ausgezeichnetes Restaurant ernannt, mit dem Toques d’Or geehrt und Giuseppe Buono zum Toques-Chef berufen.

Caschu Alp Boutique Design-Hotel

Chef Giuseppe Buono

Engagement um das Kultur-Thema „Kulinarische Handwerkskunst mit natürlichen Lebensmitteln der Top-Qualität“

Das Gourmet-Restaurant des Caschu Alp-Boutique Design-Hotels unter der Leitung von Camilla und Paul Schuler wurde von der Weltunion Toques d’Or-International als Toques d’Or ausgezeichnetes Restaurants geehrt.

Der Organisation Toques d’Or-International gehören Restaurants auf der ganzen Welt an, welche über eine anerkannte handwerkliche Küche verfügen, das heißt, ohne künstliche Aroma- und Geschmacksstoffe, ohne chemische Stabilisatoren und ohne Beigabe von industriell vorgefertigten Hilfszutaten für Ihre Gäste die angebotenen Speisen zubereiten.Als äußeres Zeichen hat das Restaurant die Urkunde und die Plakette angenommen. Diese sind nicht nur äußere Symbole für die Zugehörigkeit zur Initiative, sondern auch sichtbare Zeichen für Solidarität des gemeinsamen Engagements für die ehrliche und gesunde Ernährung sowie für die besondere Qualität der Gastfreundschaft der Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants, welche alle dies auf hervorragende Art pflegen.Stoos ist ein autofreies Dorf und Skigebiet auf dem Gemeindegebiet Morschach im Schweizer Kanton Schwyz. Das Dorf liegt in 1305 m ü. M. Höhe auf einem Hochplateau. Es hat 150 Einwohner und 2200 Gästebetten. Das Skigebiet reicht bis in eine Höhe von 1935 m ü. M.Das im Dezember 2014 neu eröffnete CASCHU ALP Boutique Design Hotel auf dem Stoos ob Schwyz zeichnet sich durch seine gelungene Chalet-Architektur im Kleinen aus. Der wunderschöne Anblick von Aussen sowie der Innenausbau laden zum Wohlfühlen ein. Jedes der 9 Zimmer hat seinen eigenen Chaletstil-Charakter. Die schmuckvoll und luxuriös ausgebauten Hotel-Zimmer und Suiten im Alpenchic geben dem Gast eine besondere Ambiente wider. Dazu gehört noch der SPA-Bereich, wo sich die Hotelgäste im alpinen Glanz verweilen können.Hoch oben in den Alpen gelegen, bietet dieses charmante Hotel seinen Gästen im Winter einen atemberaubenden Blick auf die schneebedeckten Berge, im Sommer herrliche Blumengärten zum Spazierengehen und elegante Zimmer mit luxuriöser Ausstattung.

„Das Restaurant und traditionelle Stübli des Caschu Alp Boutique Design Hotels auf dem Stoos ist ein grossartiger Ort, um das Essen mit Freunden oder Familie zu geniessen, für ein romantisches Abendessen zu Zweit, oder um den Geburtstag zu feiern. Das Restaurant bietet eine grosse Auswahl an Gerichten, die alle mit frischen, lokalen und natürlichen Zutaten zubereitet werden. Die Teigwaren werden in unserer Küche von Hand frisch zubereitet, damit die Köstlichkeiten nicht zu kurz kommen. Der Service ist immer bereit, den Gästen zu helfen, die perfekten Speisen zu finden. Zusätzlich bietet das Restaurant auch eine beeindruckende Weinkarte. Die Atmosphäre im Restaurant des Caschu Alp Boutique Design Hotels auf dem Stoos ist zwanglos und entspannt. Es ist damit der perfekte Ort, um sich nach einem langen Tag zu entspannen. Neben dem Restaurant verfügt das Hotel über eine gut ausgestattete Bar, ein traditionelles Stübli, ein Fondue-und Mythen-Stübli, die eine Vielzahl von Getränken und Snacks anbieten. Ob Apéro, à-la-Carte, Fine Dining, Vine & Dine, Gourmet-Menü, Finger-Food-Diner oder Spezialwünsche. Unser Kücheteam verwöhnt Sie gerne nach Ihren Wünschen. Das Restaurant im Caschu Alp Boutique Design Hotel wird Sie begeistern,“ so Patron Paul Schuler„Der SPA ist mit einer Sauna mit Himalayasalz und Infrarot ausgerüstet und bietet daher von der Normal-, Finnisch-, Dampf- bis hin zur Infrarot- Sauna interessante Kombinationen mit reicher Abwechslung. Dazu kommt der Whirlpool für 2 Personen sowie die komfortablen Ruheliegen, umgeben von einer pittoresken Bergsommerlandschaft. bietet das Hotel alles, was die Gäste brauchen, um das Beste aus ihrem Aufenthalt zu machen“, so Camilla Schuler

Die drei Säulen seines Schaffens.

Am wichtigsten ist beim neu berufenen Toques d’Or-Chef Giuseppe die höchste Qualität und der optimale Geschmack der verwendeten Lebensmittel. Zudem achtet er sehr darauf, dass er diese von kleinen Produzenten bezieht, da der Geschmack und die Qualität im Vordergrund stehen. Wir setzen auf Frische und Qualität. Es werden nur auserlesene Produkte verwendet. Auch Allergiker, Vegetarier und Veganer kommen ebenso in den Genuss von frischen Zubereitungen. Diese Auszeichnung ist die höchste Ehre für berufsehrliche Restaurants weltweit. Denn in den Kreis der Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants kann man nur ernannt werden. Die Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants, berufenen Chefs und Maîtres sehen sich als Bewahrer und Hüter der Ess- und Lebenskultur und vereinigen gegenwärtig über .2500 Spitzenköche und Restaurants weltweit. Das Toques d’Or ausgezeichnete Restaurant verpflichtet sich, den strengen Ehrenkodex, die Lebensmittel-Charta und die Garantie-Urkunde einzuhalten und dadurch die große Tradition des Essens und Trinkens als Teil der Ess-Kultur zu fördern. Ausgeprägte berufliche Ehre und das Handwerksethos stehen an erster Stelle. „Unsere Gäste genießen das moderne und stilvolle Ambiente unseres Hauses.. Wir sind ein Restaurant mit Prinzipien. Neben den kompromisslosen Einkauf der nur bestmöglichen Waren aus der Region, werden Sie auch bemerken, dass alles was Sie auf den Teller finden, von uns selbst mit Liebe und Leidenschaft zubereitet wurde. Wir bieten unseren Gästen mit bester Qualität und einem perfekten rundum Service ein Erlebnis für die Ewigkeit.“, so der berufene Toques d’Or-Chef Giuseppe. Unter diesem Motto führt Toques d’Or-Chef Giuseppe die Küche. Vor allem ist Ihm wichtig, dass Sie als Gast bei Ihm einen entspannten sowie kulinarisch wertvollen Aufenthalt verbringen und mit einem Lächeln im Gesicht nach dem Essen das Restaurant verlassen. Der Küchenstil ist als eine innovative Marktküche mit überwiegend Produkten aus der Region zu bezeichnen. Ausgezeichnete Geschmacksknospen und ein Hang zum Experimentellen: Das zeichnet Toques d’Or-Chef Giuseppe aus – und natürlich seine Küche. Dafür steht er nämlich!„Natürlich wird unsere Speisekarte an dieser Stelle stets aktuell gehalten. Da wir aber kompromisslos nur Produkte von den uns ausgewählten Lieferanten des Vertrauens beziehen und immer im Einklang mit den Jahreszeiten und regionalen Verfügbarkeiten arbeiten, kann es durchaus vorkommen, dass bei Ihrem Besuch das ein oder andere Gericht bereits umgeschrieben wurde. Die Speisen werden von unserem Küchenteam ausgewählt je nach Wetter und Laune, ohne zu vergessen. Die Güte des Lebensmittels ist uns wichtiger als die uneingeschränkte Verfügbarkeit“, so der Toques d’Or-Chef GiuseppeIn seinen Gerichten stecken nicht nur Leidenschaft, Fingerspitzengefühl und ganz viel Geschmack, sondern vor allen Dingen Kreativität! Mitglied bei Small LuxuryHotels,Romantikhotels, Feine Privat Hotels, Flair Hotels, Slowfood.Seit vielen Jahren Freude an der Arbeit und glückliche Gäste. Er vereint nun diese Aspekte in seinen lukullischen Kreationen. Im Restaurant treffen sich Tradition auf Innovation. Der Gast trifft auf ein Gourmet-Erlebnis für alle Sinne. Die Speisen werden erst durch individuell darauf abgestimmte Getränke komplettiert. Und das Restaurant, wäre nicht das Gourmet-Restaurant wenn es nicht auch dabei seine ganz persönliche Note einbringen würde. So lässt sich Gastgeberin und Ehefrau Camilla Schuler zu jedem Gericht das wirklich passende Getränk einfallen. Die Kreativität im Restaurant hört nämlich noch nicht auf, sobald das Essen angerichtet ist! Am wichtigsten sind bei Ihm die höchste Qualität und der optimale Geschmack der verwendeten Lebensmittel. Da der Geschmack und das Produkt im Vordergrund stehen, sind sie nur von Top-Qualität hergestellt. „Genieße einzigartige à la carte Gerichte. Neben unseren beliebten Menüs bieten wir dann auch exklusive à la carte Gerichte an. Entdecke unsere Klassiker und vielen weiteren kreativen Kreationen“, so Paul Schuler

Internet: https://caschu-alp.ch/kulinarik/

Caschu Alp Boutique Design-Hotel Lachs-Tataki

Diese Auszeichnung ist die höchste Ehre für ehrliche Restaurants. Denn in den Kreis der Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants kann man nur ernannt werden. Die Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants, berufenen Chefs und Maîtres sehen sich als Bewahrer und Hüter der Ess- und Lebenskultur und vereinigen gegenwärtig über 2000 Spitzenköche und Restaurants weltweit. Das Toques d’Or ausgezeichnete Restaurant verpflichtet sich, den strengen Ehrenkodex, die Lebensmittel-Charta und die Garantie-Urkunde einzuhalten und dadurch die große Tradition des Essens und Trinkens als Teil der Ess-Kultur zu fördern. Ausgeprägte berufliche Ehre und das Handwerksethos stehen an erster Stelle. Das Ambiente ist vortrefflich, der Service ist perfekt. Die Speisekarte ist ausreichend, nicht zu groß, dafür alles super gut und richtig frisch. Sehr gute Weine.

Der Namen Toques d’Or setzt sich zusammen aus den Begriffen la toque und I’Or (französisch für goldener Kochhut), dem Standeszeichen der Köche, als Bollwerk gegen Fast Food und Pfusch in der Nahrung gegründet. Furore macht Toques d’Or seit 1993 mit der Toques d’Or Geschmacks-Sensibilisierung, bzw. mit der Geschmacksschule bei der Bevölkerung in Kindergärten, Grund-, Haupt-, Realschulen und Gymnasien (evaluiert von der Universität Fulda/Kassel). Die „Woche des Geschmacks“ sensibilisiert jährlich durch das Engagement der Toques d’Or Restaurants viele Studenten an deutschen Hochschulen und Universitäten für unsere Nahrung. Jährlich findet am letzten Donnerstag im Mai das „Toques d’Or Koch-Festival“ in Restaurants bzw. Gaststätten, Köche-Vereinigungen, bäuerlichen Erzeugern, Forst- und Fischereiwirtschaften unter dem Motto „Regionale Köstlichkeiten kulinarisch entdecken“ statt. Toques d’Or setzt Trends auch in den deutschen Haushalten. „Nicht Kochen als leidige Pflicht, sondern als unterhaltsame Freizeitbeschäftigung und Hobby. Es sollte in der Küche zu Hause mehr traditionell und handwerklich mit frischen natürlichen Lebensmitteln gekocht werden, sowie mehr mit saisonalen, naturbelassenen Zutaten und mit regionaltypischer Ausprägung zubereitet werden“. Unsere Lobby ist die sichere Produktqualität. Lebensmittelsicherheit, Respekt gegenüber dem Qualitätsprodukt setzt Fachkenntnisse voraus. Denn hier kocht ein berufener Toques d’Or Chefkoch mit einem Qualitäts-Produkt nach Jahreszeit. Gleich richtig basisgekocht, um unserem Koch-Berufsstand nicht zu schaden –klassisch oder modern – Es gibt nur eine Küche, die Gute. Toques d’Or, die Köche-Gilde mit dem blauen Kragen, im Dienste einer gesunden Ernährung. Alle Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants, berufene Chefs / Maîtres findet man unter www.toquesdor-guide.com . Der kostenlose Toques d’Or Smartphone Guide in allen Fremdsprachen mit QR-Code und Navigation. Der ständige digitale Begleiter für alle Smartphone- und Tablet-Inhaber inkl. ortsbezogener Toques d’Or- Suche –in über 130 Ländern weltweit.

www.toquesdor-guide.com

