Inter Scaldes mit zwei Sternen! Zehn Restaurants werden mit einem MICHELIN-Stern im MICHELIN-Führer Niederlande 2024 neu ausgezeichnet. Acht Restaurants erhalten den Michelin Green Star erstmalig.

Die Macher der Chefs Evolution: Fam. Ruhl und Boer ***

MICHELIN Niederlande 2024

Die neue Ausgabe enthält ein neues Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen, 10 neue Restaurants mit einem MICHELIN-Stern und 8 neue Restaurants mit dem Grünen Stern. Insgesamt umfasst das Angebot des MICHELIN-Führers Niederlande 501 Restaurants, darunter 122 mit einem Stern.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers, erklärt gegenüber Gourmet Report: „Wir freuen uns, unsere neue Restaurantauswahl für die Niederlande vorzustellen. Die Ausgabe 2024 ist das Ergebnis umfangreicher Restaurantbesuche, die von unseren Inspektoren mit Leidenschaft durchgeführt wurden, und spiegelt eine lebendige niederländische Gastronomieszene wider. Von Nord bis Süd, von Ost bis West beobachten unsere Teams das Aufkommen junger Talente, die sich durchsetzen und kulinarische Vorschläge mit großer kreativer Freiheit entwickeln.“

De Librije kehrt als Drei-Sterne-Restaurant zurück

Unter der Leitung des charismatischen Duos Thérèse und Jonnie Boer bleibt das De Librije das Aushängeschild der niederländischen Spitzengastronomie.

Seit 2004 mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet, gelingt es dem Lokal Jahr für Jahr, die Inspektoren des MICHELIN-Führers zu begeistern. Chefkoch Boer ist ein Handwerker, der in seiner hochinnovativen Küche eine gelungene Balance zwischen dem niederländischen Terroir und exotischen Einflüssen findet.

Inter Scaldes erhält zwei MICHELIN-Sterne

Nur ein Jahr, nachdem sie den Chefposten im legendären Inter Scaldes übernommen haben, haben Sanne und Jeroen Acthien, unterstützt von ihrem talentierten Team, zwei MICHELIN-Sterne für ihr Lokal erkocht, das sie von Grund auf erneuert haben. In der Küche vereint Küchenchef Achtien sein friesisches Erbe mit dem reichhaltigen seeländischen Erbe und seiner in der Schweiz gesammelten Erfahrung. Mit bemerkenswerter technischer Präzision, Know-how und Kreativität bringt er die natürlichen Aromen immer wieder zur Geltung.

Mit diesem neuen Zwei-Sterne-Restaurant verfügt der Guide MICHELIN Niederlande 2024 über insgesamt 19 Zweisterne-Restaurants.

10 neue Restaurants erhalten einen MICHELIN-Stern

Die kontinuierliche Entwicklung der niederländischen Gastronomieszene wird dadurch bestätigt, dass in diesem Jahr 10 neue Lokale zum ersten Mal mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden.

In Leende ist das Sabero das neue Lokal von Sonja und Nico Boreas. Das Duo, das bereits als Synonym für Exzellenz gilt, sorgt für ein intimes und entspanntes Ambiente und bietet eine kühne und schmackhafte Küche mit asiatischen Einflüssen.

Im Triptyque in Wateringen setzt Niven Kunz sein Talent und seine bewusste gastronomische Philosophie fort, die ihm bereits einen MICHELIN Green Star eingebracht hat. Gemüse steht im Mittelpunkt seiner Kreationen, die intensiv, unverfälscht und zurückhaltend sind.

Im Lutum in Wijk bij Duurstede werden Saisonalität und lokale Anbieter mit einer lebendigen und ausdrucksstarken Küche gefeiert.

Feinschmecker sollten Cadzand und das Restaurant Demain nicht übersehen. Unter der Leitung des Chefkochs Dani Hoefnagels werden die Gerichte der seeländischen Küste mit mediterranen Akzenten serviert, die gut umgesetzt werden.

Joey Stinissen im Zenith in Apeldoorn mischt elegante Tellerpräsentation mit frischen Aromen.

Lars Aukema im Restaurant Affect in Zwolle bietet eine tief verwurzelte Küche, in der regionale Aromen – weit entfernt von Luxusprodukten – durch weiter entfernte Einflüsse verstärkt werden.

Im Restaurant 1857 in Roosendaal schöpft die innovative Küche von Joey van Heesbeen aus dem traditionellen französischen gastronomischen Repertoire, das durch eine leichte asiatische Note ergänzt wird.

In Sint-Oedenrode präsentiert Casimir Evens im Odille moderne Gerichte mit reinen Aromen, die oft durch raffinierte Saucen intensiviert werden. In Amsterdam, im Restaurant Showw, zaubert das bezaubernde Küchenchef- und Sommelier-Duo Dorus Floris und Lendl Mijnhijmer ein Tafelerlebnis, bei dem eine herrliche Auswahl an Weinen und schillernde kulinarische Kreationen auf exquisite Weise miteinander verwoben sind.

Das Joann in Enschede schließlich hat die Inspektoren des MICHELIN-Führers überzeugt. Das von Küchenchef Emiel Kwekkeboom geführte Lokal zeichnet sich durch seine originellen und gehobenen Gerichte aus.

Insgesamt empfiehlt der MICHELIN-Führer Niederlande 102 Ein-Stern-Restaurants in der Liste 2024.

Im MICHELIN-Führer Niederlande finden sich ausserdem 23 Restaurants, die in der Augabe 2024 mit einem MICHELIN Green Star ausgezeichnet wurden.

MICHELIN Sonderpreise

Mit den Sonderpreisen würdigt der MICHELIN- Guide die vielfältigen Fähigkeiten von Menschen, die dazu beitragen, unvergessliche gastronomische Erlebnisse zu schaffen und junge Talente und Handwerkskunst hervorzuheben.

Sonja Boreas erhielt den MICHELIN Service Award für ihre vorbildliche Arbeit als Gastgeberin im Sabero in Leende. Ihre natürliche Art, jedem Gast einen persönlichen Service zu bieten, ist ein Vorbild für alle, die im Gastgewerbe tätig sind.

Lendl Mijnhijmer vom Showw in Amsterdam erhielt den MICHELIN Sommelier Award für seine außergewöhnlichen Empfehlungen und Wein-Essenskombinationen. Großzügig und fröhlich lässt dieser Vollprofi die Gäste Weine probieren und entdecken und entführt sie auf eine ganz persönliche Reise.

Der MICHELIN Young Chef Award schließlich wurde an Sofiane Bons verliehen, der die Leitung des Joelia in Rotterdam übernommen hat. Er hat dem bei den Inspektoren bekannten Restaurant seinen Stempel aufgedrückt und es geschafft, den Stern zu behalten, der bereits über dem Restaurant leuchtete.

15 neue Restaurants erhalten einen Bib Gourmand

Die Inspektoren haben 83 Bib Gourmand-Restaurants ausgewählt, darunter 15 Neuzugänge. Diese Lokale werden für ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und ihre großzügige Küche hervorgehoben. Unter den neuen Empfehlungen finden Feinschmecker zum Beispiel das Lucie Cocina in Eindhoven mit seiner spanischen Tapas-Küche, das Café Samabe in Haarlem mit seiner reichhaltigen indonesischen Küche und die Auberge – cuisine française in Amsterdam mit ihren traditionellen französischen Gerichten.

Die vollständige Liste der Bib Gourmand-Restaurants mit allen Neuzugängen finden Sie auf der Website guide.michelin.com/nl/nl.

Guide MICHELIN Niederlande 2024 auf einen Blick

501 Restaurants, davon

1 Restaurant mit drei MICHELIN-Sternen;

19 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen (1 Neuzugang);

102 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (10 Neuzugänge);

23 MICHELIN Green Star-Restaurants (8 Neuzugänge);

83 Bib Gourmand-Restaurants (15 Neuzugänge).

