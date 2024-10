Die Sieger kommen dieses Jahr aus Rheinland-Pfalz (Hofkäserei Heinrichshof aus 57632 Burglahr) und Niedersachsen (Kleine Farm – Ziegenhof Bilohe aus 27711 Osterholz-Scharmbeck)

Weichkäse “Petite Amie” (Hersteller- Heinrichshof Landwirtschaft GbR, 57632 Burglahr)

Deutscher Milch- & Käsepreis 2024/2025

Seit 2010 ruft der Verband für handwerkliche Milchverarbeitung e.V. seine Mitglieder auf, ihre besten Käse und Milchprodukte zur Prüfung um den Deutschen Milch- und Käsepreis einzureichen.

Ende August fand die Prüfung im Rahmen des Deutschen Käsemarktes in Nieheim statt. Die Besonderheit: Nicht nur eine Fachjury prüfte die Produkte, sondern auch die Verbraucher des Käsemarktes konnten die Produkte beurteilen.

Dieses Jahr kamen 72 Betriebe diesem Aufruf nach und meldeten 183 Produkte zur Prüfung an – so viele, wie noch nie zuvor. Insgesamt waren 15 Produktkategorien vertreten, vom Weichkäse über Grillkäse, Blauschimmelkäse bis zum Fruchtjoghurt.

Um auf dem Siegertreppchen zu landen, mussten die Produkte zunächst den vom VHM festgelegten Mindeststandard erfüllen. Diesen erreichten bei der Fachjury 137 Produkte, was 75 % der eingereichten Produkte entspricht. Die Verbraucher waren etwas strenger. Dort erreichten 127 Produkte den Mindeststandard (69 % der eingereichten Produkte).

Am Samstag, den 28. September 2024, lud der VHM zur feierlichen Preisverleihung nach Ravensburg ein. Prüfungsleiter Marc Albrecht-Seidel vom Verband für handwerkliche Milchverarbeitung eröffnete den Abend und zeigte sich von dem Ergebnis beeindruckt und erklärt Gourmet Report: „Dass fast drei Viertel der Produkte unsere anspruchsvollen Qualitätsanforderungen erfüllt haben, zeigt, welch hohes Niveau das Milchhandwerk im deutschsprachigen Raum erreicht hat.“

Dieses sehr gute Ergebnis ist nicht selbstverständlich, denn der Verband animiert ganz bewusst Neueinsteiger, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen. „Nur so sehen Neulinge im Käse- und Milchhandwerk, ob sie mit den „alten Hasen“ bereits mithalten können“, betont Marc Albrecht-Seidel.

Von den 72 teilnehmenden Betrieben waren dieses Jahr 27 zum ersten Mal dabei. Das entspricht einer Neueinsteigerquote von 37,5 %. Das Fazit des Veranstalter: Die Neuen haben die Prüfung mit Bravour bestanden.

Ausgezeichnet wurden zunächst die Sieger der 15 Kategorien. Mit 3 Kategoriesiegen war Nordrhein-Westfalen das erfolgreichste Bundesland, gefolgt von Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein mit je 2 Kategoriesiegern.

Der Höhepunkt war dann die Verleihung der Käseharfe in Gold an den besten Käse 2024 sowie die Milchkanne in Gold an das beste Milchprodukt 2024.

“Ziegenmilcheis Kefir-Waldfrucht” (Hersteller- Kleine Farm – Ziegenhof Bilohe, 27711 Osterholz-Scharmbeck

And the winner is …

Käseharfe in Gold für den besten Käse 2024:

Petite Amie

Hofkäserei Heinrichshof , 57632 Burglahr

Milchkanne in Gold für das beste Milchprodukt 2024:

Ziegenmilcheis Kefir-Waldfrucht

Kleine Farm – Ziegenhof Bilohe, 27711 Osterholz-Scharmbeck

Die Käseharfen gehen an …

Die „Goldene Käseharfe“ geht an den „Petite Amie“ der Hofkäserei Heinrichshof aus dem rheinland-pfälzischen Burglahr. Damit hat erstmals ein gereifter Frischkäse den Deutschen Käsepreis gewonnen. Der “Petite Amie” wurde zusätzlich als “Bester Neueinsteiger” ausgezeichnet. Die Käserin Hanna Westhues hat 2023 gerade erst beim Verband für handwerkliche Milchverarbeitung ihre Fortbildung zur Fachagrarwirtin abgeschlossen und damit einen fulminanten Start hingelegt.

Sie lag damit knapp vor dem Blauschimmelkäse “Friesisch Blue” der Rohmilchkäserei Backensholz aus Oster-Ohrstedt in Schleswig-Holstein.

Die Käseharfe in Bronze ging an den Ziegenhof Peter aus Greußen in Thüringen für seinen Grillkäse “Heiße Ziege”.

VHM-Vorstandsmitglied Stephan Ryffel sieht darin auch die erfolgreiche Bildungsarbeit des VHM bestätigt. “Seit Jahren bietet der VHM Käsekurse sowie die staatlich anerkannte Fortbildung „Fachagrarwirt Handwerkliche Milchverarbeitung“ an. Dass jetzt mit Hanna Westhues vom Heinrichshof ausgerechnet eine frisch gekürte Fachagarwirtin zur erfolgreichsten Teilnehmerin der Milch- & Käseprüfung avanciert, belegt eindrucksvoll den Erfolg unserer Bildungsangebote.” (“Kleine Randnotiz”: Hanna Westhues wurde am Nachmittag beim ZDM-Verbandstag in Weingarten anlässlich der Ehrung der Jahresbesten der deutschen Milchwirtschaft als jahresbeste Fachagrarwirtin ausgezeichnet.)

Die Milchkannen gehen an …

Bei den Milchprodukten konnte ein Ziegenmilchprodukt den ersten Platz belegen. Die Kleine Farm – Ziegenhof Bilohe aus Osterholz-Scharmbeck in Niedersachsen darf zukünftig ihr Ziegenmilcheis “Kefir-Waldfrucht” mit der „Milchkanne in Gold“ schmücken.

Die Silberne Milchkanne geht an den Landwirtschaftsbetrieb Korn aus Tauche in Brandenburg für seinen Apfelsinen Pfirsich Joghurt.

Den dritten Platz holte sich die Meierei Nordweide aus Süderlügum in Schleswig-Holstein mit ihrem Erdbeerjoghurt. Mit dem bereits 4. Podestplatz in 4 Jahren zeigt die Meierei Nordweide ihre herausragende Kompetenz bei der Herstellung von Fruchtjoghurt. Nach dem Mirabellenjoghurt im Jahr 2019, dem Blaubeerjoghurt im Jahr 2022 und dem Brombeerjoghurt im Jahr 2023 steht Betriebsleiterin Insa Petersen und ihr Team erneut auf dem Podest und hat damit als erste Teilnehmerin der Deutschen Milch- und Käseprüfung die Milchkanne in Gold, Silber und Bronze gewinnen können.

Der Deutsche Milch- & Käsepreis

Veranstalter ist der Verband für handwerkliche Milchverarbeitung e. V.

Die Prüfung besteht aus einer Expertenprüfung sowie einer Publikumsprüfung. Beide Ergebnisse werden zur Ermittlung der Sieger zusammen geführt. In der Addition beider Prüfungen sind 240 Punkte zu erzielen.

Der Sieger des Deutschen Käsepreises wird über alle 10 Käsekategorien ermittelt und erhält die Käseharfe in Gold.

Der Sieger des Deutschen Milchpreises wird über alle 5 Milchproduktekategorien ermittelt und erhält die Milchkanne in Gold.

Die Expertenjury zeichnet außerdem Produkte, die als Neuentwicklung oder mit ihrem Einfallsreichtum besonders ins Auge stechen, mit einem Innovationspreis aus.

Blauschimmelkäse “Friesisch Blue” (Hersteller- Rohmilchkäserei Backensholz GmbH & Co. KG, 25885 Oster-Ohrstedt)

Weitere Informationen: https://www.hofkaese.de/kaesepruefung

Abonniere den Gourmet Report Newsletter!