Im ostwestfälischen Nieheim findet vom 30. August bis 1. September 2024 der 13. Deutsche Käsemarkt statt. Dort treffen sich nicht nur Käseproduzenten aus Deutschland und dem benachbarten Ausland, um ihre würzigen Köstlichkeiten zu verkaufen, sondern es findet auch parallel die Deutsche Milch- und Käseprüfung statt. Nieheimer Käsemarkt

Aufbaukurs Schafkäse – handwerklich hergestellt

Nieheimer Käsemarkt

Der Verband für handwerkliche Milchverarbeitung (VHM) organisiert die größte Prüfung für handwerklich hergestellte Käse und Milchprodukte in Deutschland. Hof- und Dorfkäsereien aus ganz Deutschland und Österreich lassen hier ihre Produkte auf Aussehen, Geruch, Geschmack, Konsistenz und Nachgeschmack testen.

Die Prüfung findet in zwei Durchgängen statt. Einerseits prüft eine Fachjury, bestehend aus erfahrenen Hofkäser, Sensoriker und Milchtechnologen unter Ausschluss der Öffentlichkeit alle Produkte in einer Qualitätsprüfung. Andererseits werden die Besucher des Käsemarkts in Nieheim um ihr Urteil gebeten – das ist die Beliebtheitsprüfung.

Die Ergebnisse der anonym beurteilten Käse aus beiden Prüfungen werden ausgewertet, um die besten handwerklichen Käse 2024/2025 zu ermitteln. Die Sieger:innen werden mit den „Käseharfen“, bzw. mit den “Milchkannen” in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. Daneben werden Innovationspreise für neuentwickelte Produkte vergeben.

Interessierte Hof- und Dorfkäsereien haben noch bis 6. August 2024 die Möglichkeit, sich anzumelden.

Interessierte Verbraucher sind eingeladen, sich am 30. August von 14.00 bis 18.00 Uhr und am 1. und 2. September von 10.00 bis 18.00 Uhr zu beteiligen.

Alle Infos zum Deutschen Käsemarkt 2024 in Nieheim: https://www.nieheim.de/Tourismus-Freizeit/Deutscher-K%C3%A4semarkt/

Immer informiert mit dem Gourmet Report Newsletter