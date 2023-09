Die besten handwerklich produzierten Milch- und Käseprodukte Deutschlands 2023

Experten und Verbraucher prüfen im Auftrag des Verbands für handwerkliche Milchverarbeitung 130 Käse aus Deutschland und Österreich

Experten prüfen Käse und Milchprodukte unter professionellen Gesichtspunkten bei der Qualitätsprüfung

Seit 2010 ruft der Verband für handwerkliche Milchverarbeitung e. V. jedes Jahr seine Mitglieder auf, ihre besten Milch- und Käseprodukte zur Prüfung beim Deutschen Milch- und Käsepreis einzureichen. Die Prüfung nutzt Verbraucher:innen, Hofkäsereien und dem Verband gleichermaßen.

Nach Abschluss der Prüfung bekommen die Hofkäsereien eine ausführliche Rückmeldung, wie ihre Produkte abgeschnitten haben. Daraus lässt sich ableiten, ob bei den einzelnen Produkten Handlungsbedarf besteht.

Die Öffentlichkeit andererseits kann sich ein Bild davon machen, wo die besten Milch- und Käseprodukte in Deutschland und Österreich hergestellt werden.

Der Verband wiederum profitiert davon, dass Hofprodukte wie Milch, Joghurt, Käse und Eis ins Bewusstsein der Verbraucher:innen gerückt wird. Denn eines wird jedes Jahr wieder deutlich: Hofkäse- und Milchprodukte schmecken nicht nur gut – sie fördern auch die Region und sind umweltverträglich.

Wie wird geprüft?

Jedes eingereichte Produkt wird in zwei Prüfungen geschickt: Die Qualitätsprüfung durch eine Fachjury und die Beliebtheitsprüfung durch die Verbraucher:innen.

Die Qualitätsprüfung

Am 25. August 2023 trafen sich 20 Käse-Expert:innen im Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW) in Wangen. Das LAZBW bot der Fachjury optimale Bedingungen. Große, helle Räume, Kühlmöglichkeiten und freundliches Fachpersonal, das bei der Annahme der Käse und der Durchführung der Prüfung kompetente Unterstützung leistete. Die Jury setzt sich zusammen aus Fachkräften aus der Molkereitechnik, Sensorik, dem Käsehandel und sind teilweise selbst Hofkäser:innen. Bei 130 Produkten, die getestet werden, kann eine Einzelperson nicht alle Käse oder Milchprodukte testen. Es werden daher Prüfgruppen zu ungereiften Käsen, Weichkäse, Schnittkäse, Hartkäse, Käse mit aromatisierenden Zusätzen und Milchprodukten gebildet. Die Prüfer:innen werden einer Produktgruppe zugeordnet und besprechen mit den anderen Mitgliedern ihrer Gruppe jedes einzelne Produkt. Die Prüfkriterien sind dabei: Aussehen innen und außen, Geruch, Geschmack, und Konsistenz. Die Kriterien werden unterschiedlich gewichtet. Wichtig ist aber, dass nur ein Produkt, das geschmacklich überzeugt und mindestens 4 von 5 Punkten erhält, auch mit einem Qualitätspreis ausgezeichnet wird.

Die Publikumsprüfung

Bei der Publikumsprüfung stehen eher das subjektive Empfinden im Vordergrund. Schmeckt der Käse oder schmeckt er nicht? Diese Frage sollte pro Käse von 30 Personen beantwortet werden. Um so eine Befragung durchführen zu können, bietet sich ein Käsemarkt an. Dieses Jahr fand die Beliebtheitsprüfung auf dem Internationalen Käse- und Gourmetfest in Lindenberg im Allgäu statt. Alle Besucher:innen des Marktes konnten sich beteiligen und auf einem Beurteilungsbogen sowohl Punkte vergeben als auch Kommentare zu den Produkten notieren.

Bei der Beliebtheitsprüfung stieß knapp ein Drittel aller Produkte, die geprüft wurden, auf die Zustimmung der Verbraucher. Man könnte meinen, dass das Urteil der Fachjury grundsätzlich strenger ausfällt. Bei den Weichkäsen und den ungereiften Käsen war dies auch der Fall. Hier hielt knapp die Hälfte der Produkte dem strengen Blick der Prüfer:innen stand. Die anderen Produktgruppen wie Schnittkäse, Käse mit aromatisierenden Zutaten und Desserts hingegen wurden zu über 70 % positiv bewertet, bei den Hartkäsen, die besonders lang gepflegt werden müssen, waren es gar 93 %.

And the winner is …

Herausragende Siegerin bei der diesjährigen Prüfung ist die Meierei Nordweide aus Süderlügum in Schleswig-Holstein. Dem Team um Insa Petersen gelang es, mit ihrem Brombeerjoghurt die Goldene Milchkanne und mit ihrem “Kräuterheld” die Goldene Käseharfe zu gewinnen. Eine einmalige Leistung in der Geschichte der Deutschen Milch- und Käseprüfung.

Bei den Milchprodukten zeigte sich deutlich: Der Süden der Republik kann Joghurt. Der Biolandhof Willner aus dem bayerischen Vestenbergsreuth gewann mit seinem Joghurt-Dessert Himbeere und einem hauchdünnen Punkte-Vorsprung die Milchkanne in Silber. Die Biotal Hofgemeinschaft aus Herbrechtingen in Baden-Württemberg landete knapp dahinter auf Platz drei und wird mit der Käseharfe in Bronze geehrt. Beide Betriebe erhielten von der Expertenjury die volle Punktzahl, ausschlaggebend war ein minimaler Unterschied in der Bewertung seitens des Publikums.

Der zweite und dritte Platz unter den Käsen ging jeweils an Frischkäse aus Ziegenmilch. Der Ziegenfrischkäse des Ziegenhofs Tönges aus dem hessischen Heidenrod und die Frischkäse Kräuter-Creme des Ziegenhofs von Petra Elsen aus Rheinland-Pfalz lieferten sich ein spannendes Kopf-an-Kopf Rennen. Schlussendlich setzte sich der Ziegenhof Tönges durch, der in der Qualitätsprüfung die Höchstzahl von 100 Punkten erzielen konnte. Dafür wurde er mit der Käseharfe in Silber ausgezeichnet, während die Käseharfe in Bronze an den Ziegenhof Petra Elsen ging.

Die besten handwerklich produzierten Milch- und Käseprodukte Deutschlands 2023

Die Besten im Überblick

Käseharfe in Gold

Kräuterheld (Käse mit aromatisierenden Zutaten aus Kuhmilch)

Meierei Nordweide

Gewerbestraße 20, 25923 Süderlügum

Käseharfe in Silber

Ziegenfrischkäse (Ungereifte Käse aus Ziegenmilch)

Ziegenhof Tönges

Hohlweg 2, 65321 Heidenrod

Käseharfe in Bronze

Frischkäse Kräuter-Creme (Käse mit aromatisierenden Zutaten aus

Ziegenmilch)

Ziegenhof Petra Elsen

Nussbaumerstraße 4, 54675 Hommerdingen

Milchkanne in Gold

Brombeerjoghurt (Milcherzeugnis aus Kuhmilch)

Meierei Nordweide

Gewerbestraße 20, 25923 Süderlügum

Milchkanne in Silber

Joghurt-Dessert Himbeere (Milcherzeugnis aus Kuhmilch)

Biolandhof Willner

Dutendorf 36, 91487 Vestenbergsgreuth

Milchkanne in Bronze

Erdbeer-Joghurt (Milcherzeugnis aus Kuhmilch)

Biotal-Vertriebs GbR

Talstraße 23, 89542 Herbrechtingen

Beste Neueinsteiger

Der Ziegenhof Tönges machte im Rahmen der Prüfung gleich ein zweites Mal von sich Reden. Der Ziegenfrischkäse gewann gleichzeitig den Platz des besten Neueinsteigers. Bei den Milchprodukten ging diese Auszeichnung an den Heidelbeerjoghurt des Landwirtschaftsbetriebs Korn. Der Betrieb aus Tauche in Brandenburg ist noch im Aufbau, überzeugt aber jetzt schon mit seinem Warenangebot.

Bester Neueinsteiger beim Käse

Ziegenfrischkäse (Ungereifte Käse aus Ziegenmilch)

Ziegenhof Tönges

Hohlweg 2, 65321 Heidenrod

Bester Neueinsteiger bei den Milchprodukten

Heidelbeerjoghurt (Milcherzeugnis aus Kuhmilch)

Landwirtschaftsbetrieb Korn

Stremmener Dorfstraße 1, 15848 Tauche

Innovationspreise vergeben

Neben der Qualitätsprüfung kommt der Fachjury bei der Deutschen Milch- und Käseprüfung eine weitere Aufgabe zu. Die Expert:innen zeichnen Produkte, die als Neuentwicklung oder mit ihrem Einfallsreichtum besonders ins Auge stechen, mit dem Innovationspreis aus.

Dieses Jahr wurden sieben Betriebe für ihren Mut, neue Wege zu beschreiten, ausgezeichnet. So zum Beispiel die Schafbratlinge mit Schinken vom Milchschafhof Röthenbach. Die kleinen Weichkäse aus Schafmilch werden dabei mit Streifen aus dünnem geräucherten Schinken umwickelt. Dies ist eine gelungene Art, unterschiedliche Produkte eines Hofs zu kombinieren und so ein neues Angebot für die Kunden zu schaffen.

Daneben zeigte sich der Heukäse der Kleinen Farm aus Osterholz-Scharmbeck von seiner wilden, ungezähmten Seite. Der Hartkäse mit Kräutern wird mit Heu umwickelt. Der Käse überzeugt geschmacklich und wertet jedes Buffet optisch auf.

Wer auf der Suche nach echten „Hinguckern“ für eine Käseplatte ist, wird bei den Ziegenweichkäse mit Estragon und rosa Pfeffer der Seelbacher Ziegenkäserei aus dem hessischen Lohra-Seelbach fündig. Die kleinen Käschen sind von einer Schicht rosa Pfeffer bedeckt, die einen kräftigen Farbklecks in die Käseauslage zaubert.

Die Mozzarella Sticks des Biolandhofs Willner aus Vestenbergreuth in Bayern verdeutlichen, warum Mozzarella auch als Pasta Filata bezeichnet wird. Die Sticks lassen sich in feine Käsestreifen zerteilen, die ein wenig an Spagetti erinnern. Die Bänder sind weder gummiartig, noch zerbröckeln sie, weswegen sie von den Expert:innen als Innovation ausgezeichnet wurden.

Die Eifelwürze mit Rotweinrinde des Vulkanhof aus Gillenfeld in Rheinland-Pfalz ist auf Anhieb erkennbar: Die dunkelrote, fast schon schwarze Rinde lässt keinen Zweifel zu, wie die Rinde behandelt wurde. Ebenso auffällig ist der Weiße Höllwanger des gleichnamigen Hofs in Überlingen am Bodensee. Der Käse ist nicht rund wie ein herkömmlihcer Brie, sondern wie eine Blume geformt. Ganz anders die Marmor Berta des Hofs im Greth aus dem niedersächsischen Söhle: Der Käse wirkt rein äußerlich wie ein normaler Camembert mit weißem Flor. Erst beim Anschneiden tritt der Blauschimmel im Inneren hervor.

Die besten handwerklich produzierten Milch- und Käseprodukte Deutschlands 2023

Übersicht aller Innovationspreise

Sonderpreis der Jury

Erstmals konnte die Fachjury Sonderpreise vergeben. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass manche Käse oder Milchprodukte die Jury so beeindrucken, dass die Fachprüfer:innen am liebsten mehr als die Höchstzahl von 5 Punkten vergeben würden. In anderen Fällen würdigt man damit einen besonders beeindruckenden Herstellungsprozess.

Ein Sonderpreis ging an den Ziegenfrischkäse-Taler “Honig” von Monte Ziego im baden-württembergischen Teningen. Die cremige Textur in Kombination mit dem leicht süßlichen Geschmack und einem unaufdringlichen leichten Empfinden von Ziegenkäse, der sich erst im Nachgeschmack bemerktbar macht, beeindruckte die Fachjury zutiefst.

Der Heggelbacher Felsbrocken wird seit 2017 zu jeder Prüfung des VHM eingereicht und wurde ebenso regelmäßig jedes Jahr mit dem Qualitätspreis und dem Publikumspreis ausgezeichnet. Dieses Jahr wurde der Extra-Hartkäse aufgrund seines Geschmacks, der an einen milden Parmesan erinnert, zusätzlich mit dem Sonderpreis der Jury prämiert.

Käse wird gerne mit Kräutern aller Art kombiniert. In erster Linie sind dies mediterrane oder orientalisch anmutende Gewürze. Dass ein Käse mit Holunderblüten verfeinert wird ist eher selten. Wenn es dann noch so gut gelingt, wir beim Geifertshofer Holunderblütenkäse, ist dies ebenfalls ein Sonderpreis der Jury wert.

Übersicht aller Sonderpreise

Sonderpreis der Jury in Gold

Ziegenfrischkäse-Taler Honig (Käse mit aromatisierenden Zutaten aus Ziegenmilch)

Monte Ziego GmbH & Co. KG

Gottlieb-Daimler-Straße 5, 79331 Teningen

Sonderpreis der Jury in Silber

Heggelbacher Felsbrocken (Hartkäse aus Kuhmilch)

Heggelbach Süd GbR

Heggelbach 8, 88634 Herdwangen

Sonderpreis der Jury in Bronze

Geifertshofener Holunderblüte (Käse mit aromatisierenden

Zutaten aus Kuhmilch)

Dorfkäserei Geifertshofen

Bachstraße 2, 74426 Bühlerzell-Geifertshofen

Sonderpreis der Jury

