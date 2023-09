Johannes Wallner mit kulinarischer Event-Reihe

„Wallners Lieblinge“ startet am 6.10. im Hotel Elephant Weimar. Eine lange Tafel, 18 Gäste und sieben Gänge: In seinem eleganten Lichtsaal zelebriert das Hotel Elephant jetzt eine ganz besondere Form des geselligen Genusses. Küchenchef Johannes Wallner präsentiert an sechs Terminen saisonal abgestimmte Themenmenüs, die von ausgesuchten Weinen begleitet werden. 18 Gäste genießen den Abend gemeinsam an einer langen Tafel inmitten des stimmungsvollen Lichtsaals mit seiner Kunstsammlung und der gläsernen Decke.

Küchenchef Johannes Wallner

Küchenchef Johannes Wallner, der das Restaurant „AnnA“ im Hotel Elephant seit 2018 leitet, hat die kulinarischen Events konzipiert. „In den letzten Monaten habe ich viele gute Ideen gesammelt, die jetzt reif sind für die große Bühne“, verrät er. „Der Lichtsaal eignet sich wunderbar, um miteinander ins Gespräch zu kommen und dabei die Kreationen des Küchenteams sowie ausgewählte Weine zu probieren.“

Für die Weinauswahl zeichnet die frisch gekürte Sommelière des Hauses, Anna-Maria Beckert, verantwortlich. Vor allem Weine aus der heimischen Saale-Unstrut-Region zählen zu den Favoriten von Beckert, die selbst aus Weimar stammt. „Wir wollen mit dem Hotel Elephant eine Botschafterrolle für Winzer der Region übernehmen“, freut sich die Weinkennerin. „Nicht nur bei den Speisen setzen wir überwiegend auf Regionalität, sondern auch bei den Weinen – das kommt bei den Gästen sehr gut an.“

Auftakt: „Wallners Lieblinge Deluxe“ am 6. & 7. Oktober, 19 Uhr

Bei der kulinarischen Event-Reihe, die am 6. Oktober beginnt, sollen sich die Gäste so wohl fühlen wie bei einem gemeinsamen Essen mit Freunden: entspannt, fröhlich und vom Service mit freundlicher Aufmerksamkeit umsorgt. Zum Auftakt präsentiert das Team um Johannes Wallner am 6. und 7. Oktober jeweils sieben raffiniert auf einander abgestimmte Gänge:

1. Kalbstatar & Kaviar, Urkarotte aus dem Ofen, Sonnenblume, Estragon Mayonnaise

2. Rehschinken & Königskrabbe, Radicchio, Kürbis, Safran

3. Hummer & gebratener Salat, Pinienkerne, Dinkelbrot, holländische Soße

4. Cremesorbet Taittinger Rosé

5. Wagyu & wilder Blumenkohl, Hirse, Zwiebelkonfit, Ochsenherztomate

6. Apfel & Blätterteig, Karamell, Vanille, Blattgold

7. Blue Stilton & Matcha, Traubengelee

Der Preis für das Menü beträgt 199 EUR pro Person, inklusive Getränkebegleitung, Wasser & Kaffee.



Buchbar sind schon jetzt:

Johannes Wallner mit kulinarischer Event-Reihe

6. & 7. Oktober 2023 | 19 Uhr: „Wallners Lieblinge Deluxe“

3. &. 4. November 2023 | 19 Uhr: „Das Beste aus allen Lieblingsgerichten“

15. & 16. Dezember 2023 | 19 Uhr: „Kulinarische Weihnachtsreise um die Welt“

Tickets gibt es über die Homepage unter hotelelephantweimar.de/ticketshop und an der Rezeption.

Erstaunlicherweise gehört das Hotel zu Marriott. Man kann also Punkte sammeln oder einsetzen! Das Hotel Elephant Weimar im Herzen der Klassikerstadt gehört zu den geschichtsträchtigsten und renommiertesten Hotels Deutschlands. Betrieben von arcona Hotels & Resorts eröffnete das Traditionshaus nach umfassender Renovierung im Oktober 2018 als Hotel der Autograph Collection. Unter dieser Marke vereint Marriott Hotels bessere Luxushotels unter der Prämisse „exactly like nothing else”. Der Charme des Boutique Hotels wird geprägt durch zeitlos elegantes Design sowie klassische Art-déco- und Bauhauselemente, die in 99 komfortablen Zimmern und Suiten, den Tagungsräumen sowie den öffentlichen Bereichen zur Geltung kommen.

Im Lichtsaal, dem Herz des Hauses, stehen das vielschichtige Kulturprogramm sowie die hoteleigene Kunstsammlung im Fokus. Kulinarischen Genuss finden Gäste im stilvollen Restaurant AnnA sowie in der Bar und Weinkost.

