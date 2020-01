Stefan Schwind neuer GM im Hotel Elephant Weimar

Der frühere Kempinski-Mann übernimmt zum 1. Februar

Wechsel an der Spitze eines der geschichtsträchtigsten und renommiertesten Hotels Deutschlands: Ab 1. Februar 2020 leitet Stefan Schwind das Hotel Elephant Weimar im Herzen der Klassikerstadt. Der 53-jährige Hotelier blickt auf fast 30 Jahre Erfahrung in der internationalen Luxushotellerie zurück und gilt als ebenso innovative wie ergebnisorientierte Führungspersönlichkeit. Er löst Andreas Johannes Kartschoke ab, der das Haus seit April 2018 erfolgreich geleitet und im Oktober 2018 wiedereröffnet hat. Er kehrt nach Oberbayern zurück, um dort ab März ein Hotelprojekt zu übernehmen.

Stefan Schwind kennt die Goethestadt seit seiner Zeit im Hilton International Weimar und hat dort auch seine Ehefrau kennengelernt. Als General Manager profilierte er sich in hochklassigen Hotels, darunter das Kempinski Hotel Frankfurt, das Kempinski Hotel Zografski Sofia in Bulgarien, das art’otel Dresden und das Parkhotel Meißen. Weitere leitende Positionen bekleidete der versierte Hotelmanager unter anderem im Kempinski Hotel Airport München und im Steigenberger Parkhotel Dresden. Seit 2018 war er als Berater für das Kloster Johannisberg in Geisenheim tätig. Mit seiner Frau und den beiden Töchtern lebt er in Radebeul bei Dresden.

„Ich bin stolz, dieses traditionsreiche Hotel in die Zukunft führen zu dürfen und freue mich auf einen produktiven Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, sagt Stefan Schwind. „Anknüpfend an seine einzigartige Historie, werden wir das Hotel Elephant Weimar behutsam weiterentwickeln.“ Zusammen mit dem Team, das aus rund 70 Mitarbeitern besteht, will er neben den zahlreichen Stammgästen auch neue Gästekreise ansprechen. arcona- Geschäftsführer Alexander Winter sieht dem Direktorenwechsel positiv entgegen: „Ich danke Andreas Johannes Kartschoke dafür, dass er das Haus mit viel Engagement durch die Renovierungsphase und ein vielversprechendes erstes Jahr geführt hat. Mit Stefan Schwind haben wir einen ebenso versierten Direktor gefunden, der seit Jahrzehnten verwandtschaftliche und freundschaftliche Beziehungen in Weimar pflegt.“

Ein Hotel mit Klasse und Geschichte

Das Hotel Elephant Weimar ist eine kulturelle Institution und ein Ort der Begegnung für Einheimische und Besucher. Zeitlos elegantes Design, Art-déco- und Bauhaus-Elemente verleihen den 99 Zimmern und Suiten, den Tagungsräumen sowie den öffentlichen Bereichen vielseitiges Kulturprogramm bietet. Genießer treffen sich im Restaurant AnnA und in der hoteleigenen Bar.

