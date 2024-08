Eine Reise nach Litauen ist im Vergleich zu einem Urlaub in Deutschland oder anderen beliebten europäischen Reisezielen eine schöne Abwechslung. Neben der vielfältigen Kultur, dem Essen und der schönen Natur ist das Reisen nach Litauen auch bequem und günstig. Urlaub in Litauen

Altstadt Vilnius

Urlaub in Litauen

Mehrere Airlines bieten Flüge von verschiedenen deutschen Städten wie Berlin, Frankfurt und München an, und nach höchstens zwei Stunden erreicht man sein Ziel. Flüge von Berlin nach Vilnius gibt es zum Beispiel schon ab 30 Euro. Auch die Unterkünfte in Litauen bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Auswahl an Hostels, Hotels und anderen Ferienunterkünften ist groß und zu fairen Preisen verfügbar.

Kulturelle Vielfalt

In Litauen haben Menschen vieler verschiedener Nationalitäten und Glaubensrichtungen gelebt, was die Kultur des Landes tief geprägt hat. Klaipeda zum Beispiel ist eine Stadt, die stark von deutscher Architektur beeinflusst wurde.

Litauen ist voll von Herrenhäusern und Schlössern, die die Litauer an ihre reiche Vergangenheit erinnern. Eines der beeindruckendsten Baudenkmäler des Landes ist die Burg Trakai, die auf einer Insel im Galvė-See liegt. Die Burg wurde im Mittelalter erbaut, als das Großfürstentum Litauen eine europäische Großmacht war.

Darüber hinaus gehören viele Stätten in Litauen zum UNESCO-Welterbe: Die antike Altstadt von Vilnius und die modernistische Architektur von Kaunas, der zweitgrößten Stadt des Landes, die Kurische Nehrung, die archäologische Stätte von Kernave, das Land, das den Beginn des Staates markiert, die mystisch klingenden musikalischen Sutartinės, die Tradition des Bindens von Strohgärten, das Lied- und Tanzfest, das diesen Sommer stattfindet, und viele andere.

Kulinarik

Vier litauische Restaurants wurden kürzlich mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet: Džiaugsmas, Demo, Pas Mus und Ninteen18. Alle vier Restaurants befinden sich in Vilnius. Der Grüne Michelin-Stern für nachhaltige Gastronomie wurde dem Restaurant Red Brick in Ukmerge verliehen. Hier finden Interessierte alle Restaurants in Litauen auf der Liste der von Michelin empfohlenen Orte.

Mit Michelin Stern-ausgezeichnet: Restaurant Dziaugsmas

Die traditionelle litauische Küche ähnelt teilweise der deutschen. Sie ist reich an Kartoffel- und Fleischgerichten, wie z. B. cepelinai (mit Fleisch, Hüttenkäse oder Pilzen gefüllte Kartoffelklöße), žemaičių blynai (mit Fleisch gefüllte Kartoffelpfannkuchen, die mit Samogitia assoziiert werden) und kugelis (Kartoffelkuchen). Worauf die Litauer besonders stolz sind, ist ihr außergewöhnliches Nationalgericht: šaltibarščiai, eine erfrischende rosafarbene Suppe aus Kefir, Milch, Roter Bete, frischem Dill, Frühlingszwiebeln und Gurken, die mit Eiern und Kartoffeln serviert wird.

Land und Leute

Litauer sind sehr naturverbunden und die einzigartige Naturkulisse Litauens ist einer der Hauptgründe für das Bereisen des Landes. Die Menschen in Litauen lieben es, Pilze und Beeren zu sammeln, zu Angeln und im Wald spazieren zu gehen. Die Eichen gelten in Litauen immer noch als “heilig” und verdienen besonderen Respekt.

Im Sommer verwandeln sich die litauischen Städte in grüne Oasen. Vilnius gilt als eine der grünsten Hauptstädte der Welt. Die Metropole wurde sogar zur Grünen Hauptstadt Europas 2025 gewählt, weil sie sich stark für Nachhaltigkeit einsetzt und dabei einen realistischen und bodenständigen Ansatz verfolgt. Der Regionalpark Verkiai umfasst eine Fläche von 2,5 Hektar und ist einer der größten Stadtparks der Welt. Die Kurische Nehrung, ein Sandstrand mit kleinen Ortschaften entlang der Ostseeküste, zeichnet sich durch ihre einzigartige Natur, den Geruch von geräuchertem Fisch und ihre gute Stimmung aus.

Der litauische Charakter ist außergewöhnlich. In dem kleinen Land gibt es vier verschiedene Regionen, über welche sich jeweils Legenden über die Lebensweise dort erzählt werden. Die Samogitier im Norden sind ebenso wie die Schwaben für ihren sturen Charakter berühmt, und die Suvalkier am linken Ufer des größten Flusses des Landes, des Nemunas, sind die Helden vieler Witze – zum Beispiel: “Ein Suvalkianer wirft nichts weg, nicht einmal seinen Schatten”.

Litauen ist nicht zuletzt ein sicheres Reiseland: Laut Global Peace Index des Institute for Economics & Peace 2023 hat Litauen in diesem Punkt Länder wie England, Estland und Polen überholt.

Mehr Infos: https://lithuania.travel/de

Abonnieren Sie den Gourmet Report Newsletter!