Vilnius – die unbekannte Gourmet Destination

30 Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entwickelt sich Vilnius (Litauen) zu einer neuen Gourmet-Destination in Osteuropa. Vilnius ist die neue Foodie-Destination Europas – das muss sich aber erst noch richtig rumsprechen!

Ertlio namas restaurant, Vilnius

In Litauen haben Jahre der kulturellen Isolation das reiche kulturelle Erbe und seine weitere Entwicklung gestoppt. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zeigt das Land eine außergewöhnliche kulinarische Kreativität.

Besucher, die zum ersten Mal nach Litauen kommen, sind überrascht, eine moderne litauische Küche zu finden, die aus Produkten aus heimischen Wäldern und kleinen Bauernhöfen hergestellt wird. Traditionelle multiethnische Restaurants, eine ausgeprägte handwerkliche Bierkultur und eine angesagte Street-Food-Szene tragen zum Gefühl einer boomenden kulinarischen Hauptstadt bei.

Hier sind einige der lokalen Food-Trends:

Wenn die Vergangenheit auf die Gegenwart trifft. Die historische Küche wird im Restaurant Ertlio namas lebendig (Degustationssmenü für 35 € pro Person), wo antike Rezepte aus alten Landgütern und Klöstern aufbewahrt werden und in authentischen Renaissance- und Barockgerichten wiederhergestellt werden, die früher nur für Adlige zugänglich waren.

Sweet Root (Degustationssmenü für 75 € pro Person), das als drittbestes Restaurant im Baltikum nominiert ist, bietet eine ehrliche Interpretation der lokalen Küche. Gemüse und Kräuter direkt aus dem Garten des Restaurants, Beeren und Pilze von den nahegelegenen Wiesen und Wäldern sammeln sich auf den Tellern in kreativen Kombinationen.

Džiaugsmas, das als Litauens bestes Restaurant gilt, lädt ein, einfache, aber hochwertige lokale à la carte Gerichte zu genießen, bei denen die Gäste Gerichte wie Kabeljau-Donuts mit Estragon und Eiersauce oder geräucherten Karpfen mit Kreuzkümmelmayonnaise genießen können. Šturmų Švyturys ist ein Restaurant für frischen Fisch, in dem Improvisationen in Kupferkochgeschirr lebendig werden, da Fisch mit den jeweiligen saisonalen Produkten kombiniert wird.

Neue baltische Küche im Restaurant Nineteen18. New Baltic Cuisine bringt lokale Zutaten in neuen und fantasievollen Formen zurück. Traditionell werden multikulturelle Einflüsse mit lokalen Produkten wie Pfifferlingen, Gurken, Petersilie und Himbeeren vermischt. Die Saisonalität ist ein weiterer wichtiger Aspekt und wurde als einer der wichtigsten Einflüsse bei der Gestaltung der lokalen Küche bezeichnet. Die Liebe zum Detail und der Respekt vor der kulinarischen Geschichte brachten Vilnius die Anerkennung des White Guide Nordic ein, der das Nineteen18 in Vilnius als das zweitbeste Restaurant im Baltikum bezeichnete. Alle Produkte von Nineteen18 stammen von ihrem lokalen Bauernhof, der nur eine Autostunde von Vilnius entfernt liegt. Das Restaurant selbst befindet sich derzeit in den Räumlichkeiten des PACAI Hotels und soll nach einer kurzen Pause an einen anderen Ort verlegt werden. Die Speisekarte ändert sich ständig, aber die Gäste des Restaurants können sich mit Köstlichkeiten wie eingelegten Rüben mit Meerrettichcreme und duftenden Kräutern oder rohen Krebsen mit Rettichblüten verwöhnen lassen. Das Degustationsmenü kostet 115 € pro Person.

Multikulturelle Küche. Viele Nationen lebten Jahrhunderte lang in Vilnius, so dass die Hauptstadt viele kulturelle Begegnungen mit verschiedenen Küchen hatte – jüdischen, karaitischen, polnischen, ukrainischen, italienischen, deutschen und anderen. Besucher finden ethnische Gerichte wie Karaite Kybin (mit Fleisch oder Pilzen gefülltes Gebäck), traditionelle Litvak koschere Gerichte (Bagels oder gehackter Hering), ukrainischen Borsch und Varenyky, georgische Khachapuri und vieles mehr. Der beste Ort für Kybin ist Senoji Kibininė, in der alten Burgstadt Trakai, etwas außerhalb von Vilnius. Andere ethnische Restaurants sind Georgia House, Borsch für ukrainisches Essen oder Beigelių Krautuvėlė (Little Bagel Shop) für traditionelles jüdisches Essen.

Straßenessen im Hipster-Stil. Die Hipster-Kultur hat das Essen im Freien verlegt und mit kulturellen Veranstaltungen, Musikaufführungen und Straßenkunst kombiniert. Jeden Freitag und Samstag während der Sommermonate beginnt der Open Kitchen Food Market mit einem Food Art Festival – ein besonderer Ort in der Stadt, der belebende Musik und eine Vielzahl von Ständen bietet, die alles von der litauischen Küche, über Burger, koreanische, thailändische, armenische oder türkische Gerichte bieten. Der älteste Markt in Vilnius, Halės Turgus, beherbergt Lebensmitteltheken, Cafés, Gourmet- und lokale Delikatessenläden sowie Cocktailbars, wobei an Wochenenden jeden Abend ein DJ spielt.

Einzigartiges Craft-Bier. Während der Sowjetzeit waren keine privaten Brauereien erlaubt, aber die von der Welt isolierte Bevölkerung braute immer noch, oft halblegal, mit lokalen Zutaten und in Anlehnung an ihre jahrhundertealte Tradition. Heute behaupten lokale Handwerksbierer wie Kuro Aparatūra, dass die litauische Handwerksbierkultur auf dem Vormarsch ist und Vilnius führend ist. Die Brauer haben hier keine Angst vor Experimenten mit einzigartigen Zutaten wie Erbsen und der Umsetzung von Nischen- oder vergessenen Rezepten. Die Brauereien bieten weiterhin neue Biersorten an, die oft einzigartige Wendungen in die Klassiker einführen, wie das Rote-Beete-Alb von Sakiškės, während die handwerklichen Bierkneipen wie Prohibicija und Alaus Biblioteka Bierverkostungen anbieten, bei denen die Gäste die Geschichte und Feinheiten des Getränks kennenlernen. Šnekutis und Špunka gehören zu den lokalen Pubs, die einzigartiges litauisches Kunstbier anbieten.

Apfelwein, Kwass und Met. Die Besucher von Vilnius können den von den Bauern hergestellten Apfelmost, Kwass (alkoholfreies, fermentiertes Brotgetränk) sowie hochwertige Obst- und Beerenweine probieren, die nach traditionellen Rezepten hergestellt werden. Mead, das älteste litauische Getränk aus Honig, das die Großherzöge genießen, wird ebenfalls wiedergeboren. Girta Bitė (Drunken Bee) ist ein neuer Met-Riegel, der verschiedene Arten dieses fermentierten Honiggetränks anbietet. Litauische Weine können in einem lokalen Restaurant, Queensburry, probiert werden, wo ein Sommelier aus einer Liste von mehr als 50 litauischen Weinen auswählen kann.



