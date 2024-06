MICHELIN Litauen

Vier Restaurants erhalten einen MICHELIN-Stern für ihre Spitzenküche

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides, sagte dem Gourmet Report: „Wir freuen uns sehr, den ersten MICHELIN-Führer für Litauen vorstellen zu können. Dieserschließt die Trilogie der baltischen Länder ab, so dass der MICHELIN-Führer die Region vollständig abdeckt.

Der Führer stellt 34 Restaurants vor, von denen neun eine besondere Auszeichnung erhalten haben, darunter von den vier MICHELIN Bib Gourmands, die für gute und preiswerte Küche stehen, bis hin zu den vier MICHELIN Sternen für Spitzenküche – und nicht zu vergessen ein MICHELIN Green Star für ein Restaurant, das einen besonderen Beitrag zur nachhaltigen Gastronomie leistet. Jedes Restaurant in unserer Auswahl hat sich seinen Platz redlich verdient, aber diese Restaurants sind wirklich die Besten der Besten. Auf ihren Reisen haben die MICHELIN-Inspektoren sowohl klassische als auch moderne Gerichte gekostet, solche mit einheimischen Wurzeln und solche aus aller Welt. Die MICHELIN-Inspektoren haben auf ihren Reisen sowohl klassische als auch moderne Gerichte verkostet, solche mit einheimischen Wurzeln und solche aus aller Welt, solche, die zum Teilen in ungezwungener Atmosphäre gedacht sind, und solche, die zum Feiern von Degustationsmenüs gedacht sind.

„Unser Land ist nicht nur für sein reiches historisches Erbe und seine atemberaubenden Landschaften bekannt, sondern auch für seine authentische kulinarische Erfahrung, die nun offiziell im renommierten MICHELIN Guide anerkannt wird. Diese Anerkennung ist von besonderer Bedeutung, da sie die erstklassigen Fähigkeiten unserer Köche bestätigt und Reisende einlädt, sich durch kulinarische Experimente und den Respekt vor gastronomischen Traditionen in Litauens Authentizität zu vertiefen“, erklärte Aušrinė Armonaitė, litauische Ministerin für Wirtschaft und Innovation gegenüber Gourmet Report.

„Die Erfahrungen vieler Länder und Städte zeigen, dass der MICHELIN-Guide ein starker Tourismusförderer ist. Unser Team bei LITHUANIA TRAVEL ist bereit, diesen bedeutenden Moment zu nutzen und in ein reichhaltiges Angebot und positive Erlebnisse für litauische Besucher umzuwandeln. Verschiedene Studien und Erfahrungen auf internationalen Messen haben gezeigt, dass der gastronomische Tourismus in Litauen eine schnell wachsende Nische ist. Jetzt ist es an der Zeit, dies in der Praxis zu beweisen“, sagte Olga Goncharova, Direktorin von LITHUANIA TRAVEL.

Goncharova freut sich, dass Litauen nun eine neue Attraktion auf der weltweit bekanntesten gastronomischen Karte ist. Die Restaurantbewertungen spiegeln die kulturelle Reise der Restaurants, ihr erfolgreiches Erbe und die Kreativität wider, die von den MICHELIN-Inspektoren anerkannt werden. Diese Inspektoren, die stets anonym arbeiten, haben Litauen gründlich erkundet, um die besten Restaurants zu finden. Sie besuchten verschiedene Regionen und Städte im ganzen Land und probierten dabei klassische und moderne Küche – von lokalen Traditionen bis hin zu französischer, italienischer und indischer Küche, von köstlichen Snacks auf Märkten bis hin zu herausragenden Degustationsmenüs mit den besten lokalen und saisonalen Produkten.

Vier Restaurants erhalten einen MICHELIN-Stern

Das Demo in Vilnius ist ein Projekt, das tagsüber die Form eines Cafés hat und sich nur an bestimmten Abenden in ein Restaurant verwandelt. Der Küchenchef und Patron Tadas Eidukevičius betrachtet Zutaten und Speisen auf eine andere Weise als die meisten. Seine zwei fantasievollen Menüs sorgen bei jedem Gang für Aufregung. Die Gerichte werden durch interessante Weinkombinationen ergänzt. Die MICHELIN-Inspektoren fanden das Milchlamm ein Highlight, ebenso wie die Desserts – insbesondere den Kogel Mogel.

Das Džiaugsmas befindet sich in einem schönen historischen Haus im Zentrum von Vilnius und verfügt über mehrere moderne, im Industriestil eingerichtete Speisesäle, die sich über das Gebäude verteilen. Die MICHELIN-Inspektoren schätzten vor allem das Degustationsmenü, das Snacks wie einen Krapfen mit Blutwurst und Hauptgerichte wie Heilbutt mit Krabbenmousse enthält. Sie fanden, dass die Gerichte leicht zu essen sind und die Aromen der Hauptzutaten gut zur Geltung kommen, so dass sie zu einem Erlebnis werden.

Das historische Zentrum von Vilnius beherbergt einen hübschen Innenhof mit Geschäften und Restaurants, die alle demselben Unternehmen gehören. Das Flaggschiff ist das Nineteen18, ein hübsches Restaurant im Industriestil mit einer erfrischend entspannten Atmosphäre. An der Küchentheke kann man Platz nehmen und mit Küchenchef Andrius Kubilius und seinem fantastischen Team ins Gespräch kommen. Der Abend beginnt damit, dass die Gäste ein versiegeltes Menü erhalten, das aus einer Reihe von etwa zehn Gerichten besteht, die mühelos ineinander übergehen. Der eigene Bauernhof spielt eine zentrale Rolle bei der Auswahl der Produkte. Der Stolz des Teams über die Verwendung der eigenen Zutaten schmeckt man selber auf dem Teller. Die MICHELIN-Inspektoren waren begeistert von den Knödeln mit Pilzen, die nach dem Rezept von Andrius Mutter zubereitet wurden, und von dem wunderbar zubereiteten dänischen Rindfleisch mit einem wunderbaren Hühnerkaramell.

Der letzte MICHELIN-Stern für Vilnius kommt in Form von Pas mus, was frei übersetzt so viel wie unser Haus“ bedeutet und das Lokal perfekt beschreibt. Das Restaurant, das von der Küchenchefin Vita Bartininkaitė und ihrem sympathischen Team geführt wird, strahlt Leidenschaft und Energie aus, denn sie tun alles, was in ihrer Macht steht, um das Erlebnis so angenehm wie möglich zu gestalten. An den Wänden brennen Kerzen, die Gäste sitzen an schönen Holztischen, die von Vitas Partner angefertigt wurden, und die Gerichte haben Stil. Die Speisekarte ist eine saisonale Überraschung – Vita durchforstet regelmäßig den Garten ihrer Mutter und geht auf Nahrungssuche. Die MICHELIN-Inspektoren fanden das Himbeerschnee-Dessert mit weißer Schokoladen-Ganache himmlisch.

Vier Restaurants werden mit einem MICHELIN Bib Gourmand ausgezeichnet

Das 14Horses ist ein gut geführtes Restaurant im selben Vilnius-Komplex wie das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Nineteen18, das sich durch ein elegantes, zurückhaltendes Design und eine entspannte Atmosphäre auszeichnet. Viele der Gerichte werden hier vom Chefkoch selbst auf den Tisch gebracht, der mit Stolz die Zutaten von seinem Bauernhof in Radiškis präsentiert.

Die Gäste erhalten Brot, vier Gänge und ein Vordessert – mit der Flexibilität, entweder drei Vorspeisen oder zwei Vorspeisen und ein Dessert zu wählen. Kräftige, gut definierte Geschmacksrichtungen werden in originellen Kombinationen serviert, und das Personal berät gerne. Den MICHELIN-Inspektoren gefiel besonders das Rindfleisch “nose to tail“.

An der Grenze zwischen der Alt- und der Neustadt von Vilnius liegt das Gaspar’s, ein Restaurant mit langer Tradition. Über der Tür prangt sogar ein originales jiddisches Restaurantschild, denn hier befand sich einst das jüdische Viertel. Küchenchef Gaspar Fernandes wurde in Goa, Indien, geboren, ist aber portugiesischer Abstammung, so dass seine Küche eine Mischung aus beiden Ländern darstellt. Die Speisekarte ist übersichtlich, orientiert sich an den verfügbaren Produkten und subtilen indischen Gewürzen. Die Gerichte sind großzügig portioniert und schön präsentiert. Die MICHELIN-Inspektoren waren begeistert von „My Mum’s Curry“ – das es in mehreren Varianten gibt – und dem Naan-Brot, das aus lokal gemahlenem Vollkornmehl hergestellt wird und dem Geschmack eine einzigartige Nussigkeit verleiht.

Le Travi, ebenfalls in Vilnius, ist ein hübsches kleines Restaurant, das sich schnell zu einer Anlaufstelle für einen angenehmen und günstigen Abend entwickelt. Mattia Rupil – ein gebürtiger Genuese- hat eine wunderbar authentische Osteria geschaffen, die sich über zwei Räume erstreckt und in einem engen, rustikalen Stil gehalten ist. Die Gäste sollten um einen Platz am Tresen bitten, um dem Geschehen zuzusehen. Hier wird nach Großmutters Art mit reinem italienischem Herzen gekocht, nichts zu Ausgefallenes, nur einfache Gerichte, die vor Geschmack nur so strotzen. Die Speisekarte mit etwa 8 Gerichten steht an den Wänden – die MICHELIN-Inspektoren empfehlen die wunderbare Ochsenzunge mit Tonnata-Sauce oder die täglich zubereitete Pasta, z. B. Tagliatelle mit einem reichhaltigen Ragout.

In Kaunas finden Sie ein geschichtsträchtiges Gebäude, das von einer Metzgerei bis hin zu dem kleinen, diskreten Bistro Nüman alles beherbergt hat. Es liegt etwas außerhalb des Stadtzentrums und hat eine charmante, unaufdringliche Atmosphäre, und die beeindruckenden Fotos an den Wänden ziehen die Blicke auf sich. Die modernen, geschmacksintensiven Gerichte werden mit viel Gespür zubereitet und sind erfreulicherweise nicht zu teuer. Die MICHELIN-Inspektoren fanden das hausgemachte Brot und die Entenknödel mit getrockneten Pilzen hervorragend, ebenso wie das Perlhuhn, das von wunderbar zubereiteten Pommes frites begleitet wird. Der freundliche Service rundet das Ganze ab.

Weitere auserwählte Restaurants im Guide Michelin Litauen 2024

26 Restaurants, deren Küche die MICHELIN-Inspektoren beeindruckt hat, stehen im 2024er Führer.

Diese sind in alphabetischer Reihenfolge:



Amandus, Vilnius

Apvalaus Stalo Klubas, Trakai

Arrivée, Kaunas

Augustin, Vilnius

Da Antonio, Vilnius

DIA, Kaunas

Dine, Vilnius

Elfen, Vilnius

Ertlio Namas, Vilnius

Fabrikėlis, Vilnius

Farmer & The Ocean, Vilnius

Gastronomika, Wilna

HeJi, Vilnius

Justa Pasta, Wilna

Momo Grill, Wilna

Monai, Klaipėda

Monte Pacis, Kaunas

Pacai, Vilnius

Protėviai, Vilnius

Red Brick, Radiškis

Somm, Vilnius

Stebuklai, Vilnius

Stikliai, Wilna

Telegrafas, Vilnius

Uoksas, Kaunas

Vila Komoda

Ein Restaurant wird mit einem MICHELIN Grünen Stern ausgezeichnet

Eine Stunde nördlich der Hauptstadt, in Radiškis, befindet sich der Farmers Circle, ein

Eine Stunde nördlich der Hauptstadt, in Radiškis, liegt der Farmers Circle, ein wunderbar abgelegener, 1.730 Hektar großer Bauernhof, in dessen Zentrum sich diese wunderschön restaurierte Scheune befindet, in der heute das Restaurant Red Brick untergebracht ist.

Natürlich stammt der Großteil der Produkte vom Hof selbst, der Rest wird aus der Umgebung bezogen. Das Degustationsmenü von Chefkoch Arnór Ingi Bjarkason ist modern und sehr saisonal und steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Auf elegante Snacks folgen Gerichte wie Skrei mit Hühnersoße, dann vielleicht Minze, Sanddorn und Karotten – all das wird die Geschmacksnerven verführen. Die Gerichte werden von dem freundlichen Team – manchmal auch von den Köchen selbst – erklärt.

Manchmal auch von den Köchen selbst. Und es gibt gemütliche Zimmer, in denen man komplett übernachten kann. Die MICHELIN-Inspektoren waren der Meinung, dass dieses Restaurant von Anfang bis Ende ein sehr angenehmes Erlebnis ist, das durch die Interaktion mit den Köchen noch verstärkt wird.

Verleihung von drei MICHELIN Special Awards

Die diesjährigen Gewinner sind:

Young Chef Award – Tadas Eidukevičius von Demo, Vilnius

Das Restaurant Demo erhält nicht nur einen MICHELIN-Stern für seine herausragende Küche, sondern sein Küchenchef Tadas Eidukevičius wird auch als Jungkoch des Jahres ausgezeichnet. Tadas Eidukevičius, der in Spanien Erfahrungen mit großen Namen gesammelt hat, ist heute eine selbstbewusste und überzeugende treibende Kraft im Demo, und er ist sicherlich weiser als seine Jahre. Tadas’ Sichtweise ist von Respekt geprägt; er sieht Zutaten und Menüs auf eine erfrischend andere Weise als die meisten anderen und spricht prophetisch über die Zukunft des Essens. Seine innovative, originelle Küche ist ausgewogen und schmackhaft, und in jedem Gericht schimmert sein großes Talent durch. Die MICHELIN-Inspektoren sehen für diesen talentierten Koch eine glänzende Zukunft voraus.

Service-Auszeichnung – Gaspar Fernandes vom Gaspar’s in Vilnius

Das Gaspar’s wird in diesem Jahr mit einem Bib Gourmand für seine qualitativ hochwertige und preiswerte Küche ausgezeichnet. Aber das ist noch nicht alles, denn Chefkoch und Inhaber Gaspar Fernandes erhält auch den Service Award für 2024. Es mag ungewöhnlich erscheinen, dass ein Chefkoch einen Servicepreis erhält, aber in diesem kleinen Restaurant in der Nachbarschaft leitet Gaspar nicht nur sein Küchenteam, sondern den gesamten Betrieb, d. h. man findet ihn sowohl auf dem Boden als auch hinter den Öfen. Sein spürbarer Enthusiasmus und sein echter Wunsch, die Gäste zufrieden zu stellen, strahlen auf sein Team aus, das nach Ansicht der MICHELIN-Inspektoren eher wie eine Familie als wie Kollegen funktioniert. Von dem Moment an, in dem die Gäste durch die Tür kommen, bis zu dem Moment, in dem sie das Lokal verlassen, erleben sie einen Service, der charmant, einnehmend und voller Liebe ist.

Sommelier-Auszeichnung – Kamilė Bartusevičiūtė vom Pacai in Vilnius

Das Pacai befindet sich im Erdgeschoss eines historischen Hotels mit einem leichten Retro-Charme und bietet eine Küche mit starkem litauischen Bezug. Passend dazu hat Sommelier Kamilė Bartusevičiūtė eine hervorragende Weinkarte zusammengestellt, die einige ernstzunehmende Rotweine aus Frankreich und Italien enthält, die Teil einer starken globalen Auswahl sind. Es gibt einige bemerkenswerte Weine, die glasweise angeboten werden, und ihr gesamtes Team berät und empfiehlt gerne, wobei ihr Wissen die MICHELIN-Inspektoren wirklich beeindruckt hat. Die Kombinationen werden sorgfältig durchdacht und mit Leidenschaft erklärt – und funktionieren besonders gut dank regelmäßiger Verkostungen, die in Zusammenarbeit mit dem Küchenteam organisiert werden. Kamille arbeitet hart daran, dass das gesamte Team die hohen Standards einhält, und ihre Freude und ihr Enthusiasmus übertragen sich ganz natürlich auf ihr Team.

Die Auswahl des MICHELIN-Führers Litauen 2024 auf einen Blick

Insgesamt 34 empfohlene Restaurants, darunter:

4 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern

4 MICHELIN Bib Gourmand-Restaurants

1 MICHELIN Green Star-Restaurant

