Der MICHELIN Guide Niederlande 2021 zeichnet zwei Restaurants neu mit einem zweiten MICHELIN-Stern aus

Michelin

Michelin präsentiert die Auswahl 2021 des MICHELIN Guide Niederlande. In diesem Jahr wurden 2 neue Restaurants mit zwei Sternen und 8 neue Lokale mit einem Stern ausgezeichnet. Insgesamt verzeichnet die niederländische Ausgabe des Guides 113 Sternerestaurants, deren Auszeichnungen die Beständigkeit und die Zielstrebigkeit bestätigen, die die Köche und ihre Teams jeden Tag aufs Neue unter Beweis stellen.

„In der extrem schwierigen Zeit, die die Restaurantbranche durchlebt, hielten wir es für besonders wichtig, die Auswahl des MICHELIN Guide Niederlande zu veröffentlichen, um den Berufsstand zu fördern, sein außergewöhnliches Engagement zu unterstreichen und seine Talente hervorzuheben. Im vergangenen Jahr haben unsere Inspektorenteams neben den ausgezeichneten gastronomischen Erlebnissen mit Begeisterung festgestellt, dass die Köche und ihre Teams weiterhin ihr Bestes geben, um ihre Kunst mit Leben zu füllen und ihre Kunden zu begeistern. Diese in jeder Hinsicht bemerkenswerte Entwicklung zeigt, dass die niederländischen Restaurants nichts von ihrer Kreativität und ihrem Engagement eingebüßt haben, vor allem wenn es um nachhaltige Gastronomie geht“, sagt Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides im Gourmet Report Gespräch.

An der Spitze der niederländischen Gastronomie sind noch zwei Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen gekrönt: De Librije in Zwolle und Inter Scaldes in Kruiningen. Die kulinarische Kompetenz von Jonnie Boer und Jannis Brevet ist schlichtweg außergewöhnlich, während die Professionalität und der Sinn für Gastfreundschaft ihrer jeweiligen Ehefrauen Thérèse und Claudia, die für den Gastraum zuständig sind, diese kulinarischen Begegnungen zu einzigartigen Erlebnissen machen.

Die Macher der Chefs Evolution: Fam. Ruhl und Boer

Zwei Restaurants neu mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet

Die Niederlande haben zwei neue Lokale, die mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurden. Unter Feinschmeckern bestens bekannt, stehen Thomas Groot und Richard Van Oostenbrugge am Ruder des Restaurants 212 in Amsterdam. Mit einer Kombination aus Erfindungsreichtum und klassischem Können bieten diese beiden beliebten Köche Gerichte, die ebenso kreativ wie fesselnd sind. In Reijmerstok bietet das Restaurant Brut172 ebenfalls eine hochwertige Küche, die Küchenchef Hans van Wolde ständig neu erfindet. Mit einer einzigartigen kulinarischen Persönlichkeit lädt er uns auf eine Reise durch die Limburger Landschaft ein, die unseren Geschmackssinn überraschen wird.

Acht neue, mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnete, Restaurants

Auch in diesem Jahr hat der MICHELIN-Führer acht neue Restaurants mit einem Stern ausgezeichnet. Im Wils in Amsterdam bietet Joris Bijdendijk exzellente Gerichte an, die seine perfekte Fertigkeit in der holzbefeuerten Küche zeigen. Im Daalder, ebenfalls in Amsterdam, verbindet Denis Huwaë Kreativität und orientalische Einflüsse durch Rezepte von großer Raffinesse. Im De Nieuwe Winkel in Nijmegen schöpft Emile van der Staak aus dem Besten der Gemüsewelt, um köstliche und gewagte Gerichte zu kreieren. In Bergambacht verführt das Pieters Restaurant Liebhaber der klassischen Küche, und das Zeezout in Rotterdam bietet Meeresfrüchteküche auf hohem Niveau. Die entspannte Atmosphäre und die moderne Küche des Tilia in Etten-Leur sind ein Garant für ein ausgezeichnetes kulinarisches Erlebnis. Schließlich wird die Küche von Thijs Meliefste in Wolphaartsdijk Feinschmecker mit ihrer Modernität beeindrucken, während die Küche von Ollie Schuiling im Kasteel Heemstede in Houten klassische Aromen mit Authentizität und Originalität zelebriert.

Vielseitigkeit im Restaurantwesen und junge Talente erhalten besondere MICHELIN-Auszeichnungen

Wie jedes Jahr zeichnet der Michelin auch dieses Jahr wieder mehrere Fachleute aus der Gastronomie aus und hebt die Vielfältigkeit des Gastgewerbes hervor, das auch von der Pandemie stark betroffen ist. Alex Haupt, Küchenchef des Restaurants 101 Gowrie, erhält den MICHELIN Young Chef Award 2021. Die Kreativität und Persönlichkeit, die das 29-jährige Talent bereits in seinen Gerichten zeigt, sowie seine Fähigkeit, niederländische Produkte mit ausländischen Aromen zu kombinieren, haben unsere Inspektoren beeindruckt. Cindy Borger, Leiterin des Restaurants De Groene Lantaarn (zwei MICHELIN-Sterne) in Staphorst, erhielt den MICHELIN Guide Service Award. Charismatisch und aufmerksam, und immer bereit, ihr umfangreiches Wissen mit den Gästen zu teilen, verwandelt diese erfahrene Fachkraft jeden Moment im Restaurant in ein unvergessliches Erlebnis. Unsere Teams haben beschlossen, den MICHELIN Sommelier Award 2021, gesponsert von Metro, an Edgaras Razminas vom Restaurant De Lindehof (zwei MICHELIN-Sterne) zu vergeben. Ein Profi, der durch seine Dynamik, seinen Sinn für Inszenierung und sein großes Geschick dafür sorgt, dass die Paarung von Speisen und Weinen eine entscheidende Rolle im gastronomischen Erlebnis spielt.

Auch in der Ausgabe 2021 sind 118 Restaurants mit der Auszeichnung Bib Gourmand vertreten, davon 13 neue. Diese Lokale, die sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen, bieten zur Freude aller Gourmets ein Menü mit Vorspeise, Hauptgang und Dessert für maximal 39 Euro an.

Die Auswahl 2021 des MICHELIN Niederlande-Führers umfasst:

113 MICHELIN-Stern-Restaurants

2 Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen

18 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen (2 neu)

93 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (8 neu)

8 Restaurants mit dem Grünen MICHELIN-Stern

118 Bib Gourmand-Restaurants (13 neu)

Der MICHELIN Guide Niederlande 2021 ist exklusiv auf der Website guide.michelin.com/nl erhältlich