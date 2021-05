Malaysia: Die Heimat von Nasi Lemak und Kek Lapis

Ein Paradies für Streetfood-Fans: Die facettenreiche Küche verwandelt Malaysias Straßen in Fressmeilen

Ebenso wie Malaysia selbst ist auch die Landesküche für ihre Vielfalt bekannt. Sie spiegelt die bewegte Vergangenheit des Landes wider, denn sowohl Migration als auch die Kolonialisierung und die Lage entlang uralter Handelswege beeinflussten seit jeher die gastronomische Kultur. Geprägt ist die Küche vor allem von malaysischen, indischen, chinesischen, europäischen und nahöstlichen Einflüssen. Das Herzstück einer jeden Mahlzeit bilden Reis oder Nudeln. Gewürze wie die scharfe Chilipaste Sambal oder die Garnelenpaste Belacan sorgen für einzigartige Geschmackserlebnisse. Typischerweise wird das Essen an Straßenständen gekocht und verkauft, was Malaysia zu einem idealen Ziel für Streetfood-Liebhaber macht.

George Town – die Streetfood-Hochburg Malaysias

Einer der wohl bekanntesten kulinarischen Hotspots ist George Town auf der Insel Penang. Die Stadt ist weit über die Landesgrenzen hinaus für ihre exzellente Küche bekannt. Die Chulia Street, die sich ab dem späten Nachmittag in einen großen Outdoor Food Court verwandelt, ist ein Mekka für Freunde der Straßenküche. Das wohl bekannteste Gericht auf der Insel ist Asam Laksa, ein würzig saures Nudelgericht, das mit einer auf Tamarinde basierenden Suppe serviert wird. Das leckere Spezialgericht Penangs, genossen inmitten der einzigartigen Garküchen-Atmosphäre, sorgt für ein besonderes Reiseerlebnis. Seit 2008 ist George Town Weltkulturerbe der UNSESCO.

Kuching – bunte Food-Szene auf der Insel Borneo

Auch in Kuching, der Hauptstadt des Bundesstaates Sarawak, ist Streetfood ein wichtiger Teil des alltäglichen Lebens. Die Kochkultur Sarawaks unterscheidet sich stark von der regionalen Küche der malaiischen Halbinsel, denn sie ist weniger würzig. Besonders bekannt ist Laksa Sarawak, eine aromatische Kokosmilchsuppe mit Hühnerfleisch, Omelett, Bohnensprossen, Garnelen und Koriander. Das Flussufer ist ein beliebter Treffpunkt, der einen malerischen Blick auf den Palast Astana bietet. Bei einem Spaziergang am Wasser entlang der vielen Streetfood-Stände ist eine weitere lokale Leckerei nicht zu übersehen: Kek Lapis. Die bunten kleinen Kuchen aus verschiedenfarbigen Teiglagen gibt es in unzähligen Geschmacksrichtungen – von Kokos über Kaffee bis hin zu Zimt. Die süße Speise wird traditionell vor allem zu Feierlichkeiten wie dem Abschluss des Fastenmonats Ramadan, an Weihnachten oder Geburtstagen serviert.

Cameron Highlands – mehr als nur Tee

Die Cameron Highlands im Nordwesten des Bundestaates Pahang sind besonders für ihre endlosen grünen Teeplantagen bekannt. Neben dem beliebten Heißgetränk bietet die Region aber auch viele weitere schmackhafte Besonderheiten. Der Golden Hills Weekend Night Market zwischen Brinchang und Tanah Rata ist ein absolutes Muss auf der Reise durch das Hochland. Tee wird dort nicht nur als Getränk serviert, sondern auch für die Zubereitung einer besonderen Spezialität verwendet. Sogenannte Tee-Eier werden sowohl in Tee als auch in Zimt gekocht. Das verleiht dem Gericht einen einmaligen Geschmack, der an den Weihnachtsklassiker Lebkuchen erinnert. Ein weiteres Highlight: In den Cameron Highlands wachsen aufgrund der klimatischen Verhältnisse sogar Erdbeeren – einzigartig in ganz Malaysia. Zum Nachtisch lohnt es sich also gerade dort, einen erfrischenden Erdbeersaft oder ein kühles Erdbeereis auf dem Markt zu genießen.

Kuala Lumpur – Streetfood-Paradies in der Millionenmetropole

An keinem anderen Ort des Landes lassen sich die vielfältigen kulinarischen Einflüsse Chinas und Indiens derart hautnah erleben wie in der Hauptstadt Kuala Lumpur. Ein echter Hotspot für Streetfood-Fans ist der Taman Connaught Night Market im Bezirk Cheras. Der Markt sollte auf jeder To-do-Liste stehen, denn mit zwei Kilometern Länge ist er einer der größten Nachtmärkte Malaysias. Vor allem am frühen Abend tummeln sich dort Einheimische wie Touristen zu einem Gaumenkitzel. Von Satay-Spießen über Curry Mee oder Rojak, einem Salat aus Obst und Früchten in einer dunklen Soße aus Fischpaste, Zucker, Chili und Limettensaft – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Malakka – traumhafte Kulisse für das malaysische Nationalgericht

Bei einer kulinarischen Reise durch Malaysia darf eines nicht fehlen: das Nationalgericht Nasi Lemak. Die Basis des beliebten Klassikers ist in Kokosmilch und in Pandan-Blättern gekochter Reis. Traditionell wird Nasi Lemak mit frittierten Sardellen, gerösteten Erdnüssen, Gurkenscheiben, einem hart gekochten Ei und feurigem Sambal serviert. Noch gehaltvoller wird die Mahlzeit mit gebratenem Huhn, Curry oder einem würzigen Fleischeintopf namens Rendang als Beilage. Die Spezialität wird an nahezu jeder Straßenecke verkauft und ist entweder in Zeitungspapier oder Bananenblättern in Form einer Pyramide verpackt. Besonders leckeres Nasi Lemak gibt es auf dem Jonker Street Night Market in Malakka, einer der wohl schönsten Städte Malaysias.

