Die besten Restaurants in Hamburg 2026: Küchenchef Thomas Imbusch (4/5) von 100/200 Kitchen praktiziert radikal puristische Produktküche, Kevin Fehling (4/5) serviert im The Table kosmopolitische Weltküche, Julian Stowasser (4/5) im Lakeside kocht mit großer Klarheit, Maurizio Oster (3/5) von Zeik fokussiert kreative Gemüsekompositionen, Cornelia Poletto (3/5) serviert italienische Grandezza und Wahabi Nouri (3/5) von Piment ist ein Meister der Gewürze.

Thomas Martin

Die besten Restaurants in Hamburg 2026

100/200 Kitchen, Hamburg-Mitte

Küchenchef: Thomas Imbusch

www.100200.kitchen (Link in neuem Fenster öffnen)

Mo, Di, Do-So abends, Fr-So mittags, Mi geschlossen

Küchenchef Thomas Imbusch praktiziert eine radikal puristische, erzählerisch-konzeptionelle Küche mit kompromisslosem Produktfokus. Die säurebetonten, erdigen Kompositionen sind gewagt und doch harmonisch. Das Industrie-Loft mit Elbbrücken-Blick bietet eine stimmungsvolle Kulisse. Hauptgerichte 38-89 €.

*4/5 Feinschmecker Punkte*

arc, Hamburg

Küchenchefs: Joshua Feldkircher, Julian Rickert

www.arcrestaurant.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Di-Fr abends, Sa, So, Mo geschlossen

Die jungen Küchenchefs Joshua Feldkircher und Julian Rickert servieren ein Menü mit Gemüse, Kräutern, reichlich Fermentiertem und wenig Fisch – kein Fleisch. Die Weinkarte bietet viele von befreundeten Winzern. Spartanisches, aber stimmiges Ambiente. Menü 89 €. Ausgezeichnet mit dem Award „Junge Konzepte“.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Atlantic Restaurant, Hamburg

Küchenchef: Fokke Mick

www.brhhh.com/atlantic-hamburg (Link in neuem Fenster öffnen)

Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Fokke Mick serviert im traditionsreichen Grandhotel an der Alster internationale Einflüsse auf klassisch französischer Küche, wie Ceviche vom schwarzen Seehecht. Große Weinauswahl mit 300 Positionen. Gediegen hanseatisches Ambiente. Hauptgerichte 36-58 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Cornelia Poletto, Hamburg

Küchenchefin: Cornelia Poletto

www.cornelia-poletto.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Küchenchefin Cornelia Poletto serviert seit über 25 Jahren italienische Grandezza und norddeutsche Klarheit in Perfektion. Kompromisslose Produktqualität, saisonale Frische und mediterrane Leichtigkeit zeichnen ihre Gerichte aus. Moderne Eleganz mit Grafiken von Günter Grass. Hauptgerichte 39-58 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Fischereihafen Restaurant, Hamburg

Küchenchef: Jens Klunker

www.fischereihafenrestaurant.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mo-So mittags & abends

Küchenchef Jens Klunker bereitet Fisch handwerklich präzise und mit dezenter Raffinesse zu, von Räucheraal bis Seezunge Müllerin. Die Weinauswahl ist sehr gut auf die Gerichte abgestimmt. Elegantes Dekor mit viel Messing und dunklem Holz, Blick auf Hafen und Elbe. Hauptgerichte 38-78 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Glorie, Hamburg-Mitte

Küchenchef: Thomas Imbusch

www.100200.kitchen/glorie (Link in neuem Fenster öffnen)

Mo, Di, Fr, Sa abends, So, Mi, Do geschlossen

Das À-la-carte-Restaurant des „100/200“ bietet unter Küchenchef Thomas Imbusch eine Ansammlung sehr gut gemachter Klassiker, von Roastbeef bis zu knochengereiften Cuts. Die Weinkarte ist groß und sehr gut bestückt. Von der Empore blickt man auf die offene Küche und die Elbe. Hauptgerichte 59-85 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Grill, Hamburg

Küchenchef: Anton Reichert

www.hvj.de/en/grill (Link in neuem Fenster öffnen)

Mo-So mittags & abends

Küchenchef Anton Reichert serviert im glamourösen Restaurant im Hotel Vier Jahreszeiten Seafood und Steaks, von Austern über Seezunge bis zu australischem Wagyu. Der Keller des Grandhotels ist bestens ausgestattet. Warme Farben, exotische Pflanzen, Kunst und ein Kamin. Hauptgerichte 32-198 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

haebel, Hamburg

Küchenchef: Kevin Bürmann

www.haebel-hamburg.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Kevin Bürmann konzentriert sich in seinem Fine-Dining-Restaurant auf wenige, ausgesuchte Zutaten und betont natürliche Aromen. Die Weinkarte legt den Schwerpunkt auf biodynamische Weine. Lässige Bistroatmosphäre mit skandinavischer Klarheit. Menüs 89-119 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Heimatjuwel, Hamburg-Eimsbüttel

Küchenchef: Marcel Görke

www.heimatjuwel.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Marcel Görke geht in seinem kleinen Gourmetrestaurant einen Schritt weiter Richtung grünes Fine Dining: Fleisch oder Fisch gibt es nur als Zusatz. Regionale Produkte werden höchst geschmackvoll inszeniert. Umfangreiche Weinkarte mit Naturweinen. Menüs 80-125 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Jacobs Restaurant, Hamburg-Nienstedten

Küchenchef: Thomas Martin

www.hotel-jacob.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Thomas Martin zelebriert seit über 25 Jahren im Hotel Louis C. Jacob französisch grundierte Genusskultur mit besten Produkten. Sommelier Mika Müller gestaltet die umfangreiche Weinkarte mit 300 Positionen. Einzigartiger Blick auf die Elbe. Hauptgerichte 26-69 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Jellyfish by Stefan Fäth, Hamburg-Eimsbüttel

Küchenchef: Stefan Fäth

www.jellyfish-restaurant.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mo, Do abends, Fr abends, Sa mittags & abends, So mittags & abends, Di, Mi geschlossen

Küchenchef Stefan Fäth serviert Fine Dining mit Fokus auf Fisch und Meeresfrüchte in einem 5-7-Gänge-Menü. Die Weinkarte umfasst 420 Positionen mit Schwerpunkt Deutschland und Europa. Helles Restaurant mit maritimen Elementen. Menüs 98-138 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Koer, Hamburg-Nord

Küchenchef: Paul Decker

koer-hamburg.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mo, Do-Sa abends, So abends, Di, Mi geschlossen

Küchenchef Paul Decker serviert in seinem kleinen Restaurant moderne Marktküche mit vorwiegend nordischen Zutaten. Sommelier Joshua Stagraczynski hat eine breite Auswahl aus Europa. Kleine schwarze Tische, dicht beieinander, legere Stimmung. Hauptgerichte 38-55 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

La Maison d’Avignon, Hamburg-Ottensen

Küchenchef: Mathias Mercier

www.lamaisonavignon.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Mathias Mercier präsentiert in seinem kleinen, persönlich geprägten Restaurant ungewöhnliche Kombinationen auf französischer Basis. Französisch geprägte Weinkarte. Schlichte Ausstattung, liebevoll ausgesuchte Accessoires. Menüs 60-120 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Lakeside, Hamburg-Rotherbaum

Küchenchef: Julian Stowasser

www.thefontenay.com (Link in neuem Fenster öffnen)

Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Julian Stowasser folgt der Idee der Reduktion und konzentriert sich auf das Wesentliche. Seine Küche beeindruckt durch Präzision und emotionale Tiefe. Die Karte mit 400 Positionen bietet Große Gewächse und charaktervolle Naturweine. Spektakulärer Blick über die Außenalster. Menü 275 €.

*4/5 Feinschmecker Punkte*

Landhaus Scherrer, Hamburg-Othmarschen

Küchenchef: Heinz O. Wehmann

www.landhausscherrer.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mo-Sa mittags & abends, So geschlossen

Küchenchef Heinz O. Wehmann ist seit 1980 dabei und sprüht vor Ideen, seien es traditionelle Klassiker oder vegane Kreationen. Die umfangreiche Karte mit 650 Positionen passt nur in ein Tablet. Klassische Einrichtung im Landhausstil. Hauptgerichte 27-63 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Matsumi, Hamburg-Neustadt

Küchenchef: Hideaki Morita

www.matsumi.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mi-Fr abends, Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Hideaki Morita serviert in der Hamburger Institution seit über vier Jahrzehnten puristische japanische Küche auf höchstem Niveau. Die Auswahl an Sake ist groß, die Weinauswahl klein. Reduziertes, typisch japanisches Interieur. Hauptgerichte 45-100 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Nikkei Nine, Hamburg

Küchenchef: Vishal Kapoor

www.nikkei-nine.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mo-So abends

Küchenchef Vishal Kapoor serviert im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten japanisch-peruanische Fusionsküche mit Sushi, Ramen und Grill-Spezialitäten. Cocktails, großes Sake-Angebot und internationale Weine. Goldenes Licht, dunkles Holz, Spiegel. Hauptgerichte 25-159 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Petit Amour, Hamburg-Ottensen

Küchenchef: Eike Iken

www.petitamour-hh.com (Link in neuem Fenster öffnen)

So, Mo, Do-Sa abends, Di, Mi geschlossen

Küchenchef Eike Iken serviert in seinem klassisch französischen Restaurant feine Küche mit sorgfältiger Produktauswahl. Jeder Gang ist filigran angerichtet und handwerklich makellos. Beachtliche Weinauswahl von 350 Positionen. Behagliche blaue Wandfarbe, intime Atmosphäre. Menüs 119-159 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Piment, Hamburg-Eppendorf

Küchenchef: Wahabi Nouri

www.restaurant-piment.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mo, Di, Do-Sa abends, So, Mi geschlossen

Küchenchef Wahabi Nouri ist ein Meister der Gewürze. Gemüse und vielerlei Gewürze spielen die Hauptrolle in seinen Gerichten, wie Dreierlei Karotte oder Kalbstatar mit Grapefruit und Chimichurri. Kleine Auswahl an Flaschenweinen. Dezent modernisierter Altbau, viele Stammgäste. Hauptgerichte 45-58 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Restaurant Félix, Hamburg-Nienstedten

Küchenchef: Felix Heiber

www.felix-restaurant.com (Link in neuem Fenster öffnen)

Di-Do abends, Fr abends, Sa mittags & abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Felix Heiber serviert norddeutsche Küche mit einer Prise internationaler Aromen. Die Weinkarte mit 90 Positionen hat Schwerpunkt Deutschland und Frankreich. Luftig-helles Ambiente mit viel Holz. Hauptgerichte 28-59 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Restaurant Haerlin, Hamburg

Küchenchef: Christoph Rüffer

www.haerlin.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Christoph Rüffer serviert im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten klassisch-französische Küche mit norddeutschen Akzenten. Exzellente Weinkarte mit großer Auswahl. Elegantes Ambiente mit Kronleuchtern und Blick auf die Binnenalster. Menüs 155-225 €.

*4/5 Feinschmecker Punkte*

The Lisbeth, Hamburg

Küchenchef: Tarik Rose

www.thelisbeth.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mo-So mittags & abends

Küchenchef Tarik Rose serviert im Souterrain des Altenwalls kreative, handfeste Küche mit überraschenden Kombinationen. Die Weinkarte ist überschaubar, aber fein. Urbanes Ambiente mit offener Küche. Hauptgerichte 28-58 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

The Table Kevin Fehling, Hamburg-HafenCity

Küchenchef: Kevin Fehling

www.the-table-hamburg.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Kevin Fehling serviert in seinem wellenförmigen Tresenkonzept für 24 Gäste eine filigran-präzise kosmopolitische Weltküche. Sommelier David Eitel ist der freundlich-lässige Kommunikator des Abends. Urban-stylishes Flair in der HafenCity. Menü 315 €.

*4/5 Feinschmecker Punkte*

Zeik, Hamburg-Winterhude

Küchenchef: Maurizio Oster

www.zeik.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Maurizio Oster hat seinen individuellen Stil weiter geschliffen. Seine Gerichte, die jeweils eine Hauptzutat mit Raffinesse durchdeklinieren, haben an Klasse gewonnen. Auch Sommelier Tobias Greve hat seine Weinkarte neu justiert. Das veränderte Design ist ein Gewinn. Menüs 119-149 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.

https://www.feinschmecker.de (Link in neuem Fenster öffnen)

In Hamburg fand „Der Feinschmecker“ 23 erwähnenswerte Restaurants. Kennen Sie weitere?

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