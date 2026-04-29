Die besten Restaurants in Hamburg 2026: Küchenchef Thomas Imbusch (4/5) von 100/200 Kitchen praktiziert radikal puristische Produktküche, Kevin Fehling (4/5) serviert im The Table kosmopolitische Weltküche, Julian Stowasser (4/5) im Lakeside kocht mit großer Klarheit, Maurizio Oster (3/5) von Zeik fokussiert kreative Gemüsekompositionen, Cornelia Poletto (3/5) serviert italienische Grandezza und Wahabi Nouri (3/5) von Piment ist ein Meister der Gewürze.
Die besten Restaurants in Hamburg 2026
100/200 Kitchen, Hamburg-Mitte
Küchenchef: Thomas Imbusch
www.100200.kitchen (Link in neuem Fenster öffnen)
Mo, Di, Do-So abends, Fr-So mittags, Mi geschlossen
Küchenchef Thomas Imbusch praktiziert eine radikal puristische, erzählerisch-konzeptionelle Küche mit kompromisslosem Produktfokus. Die säurebetonten, erdigen Kompositionen sind gewagt und doch harmonisch. Das Industrie-Loft mit Elbbrücken-Blick bietet eine stimmungsvolle Kulisse. Hauptgerichte 38-89 €.
*4/5 Feinschmecker Punkte*
arc, Hamburg
Küchenchefs: Joshua Feldkircher, Julian Rickert
www.arcrestaurant.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Di-Fr abends, Sa, So, Mo geschlossen
Die jungen Küchenchefs Joshua Feldkircher und Julian Rickert servieren ein Menü mit Gemüse, Kräutern, reichlich Fermentiertem und wenig Fisch – kein Fleisch. Die Weinkarte bietet viele von befreundeten Winzern. Spartanisches, aber stimmiges Ambiente. Menü 89 €. Ausgezeichnet mit dem Award „Junge Konzepte“.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Atlantic Restaurant, Hamburg
Küchenchef: Fokke Mick
www.brhhh.com/atlantic-hamburg (Link in neuem Fenster öffnen)
Di-Sa abends, So, Mo geschlossen
Küchenchef Fokke Mick serviert im traditionsreichen Grandhotel an der Alster internationale Einflüsse auf klassisch französischer Küche, wie Ceviche vom schwarzen Seehecht. Große Weinauswahl mit 300 Positionen. Gediegen hanseatisches Ambiente. Hauptgerichte 36-58 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Cornelia Poletto, Hamburg
Küchenchefin: Cornelia Poletto
www.cornelia-poletto.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Di-Sa abends, So, Mo geschlossen
Küchenchefin Cornelia Poletto serviert seit über 25 Jahren italienische Grandezza und norddeutsche Klarheit in Perfektion. Kompromisslose Produktqualität, saisonale Frische und mediterrane Leichtigkeit zeichnen ihre Gerichte aus. Moderne Eleganz mit Grafiken von Günter Grass. Hauptgerichte 39-58 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Fischereihafen Restaurant, Hamburg
Küchenchef: Jens Klunker
www.fischereihafenrestaurant.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Mo-So mittags & abends
Küchenchef Jens Klunker bereitet Fisch handwerklich präzise und mit dezenter Raffinesse zu, von Räucheraal bis Seezunge Müllerin. Die Weinauswahl ist sehr gut auf die Gerichte abgestimmt. Elegantes Dekor mit viel Messing und dunklem Holz, Blick auf Hafen und Elbe. Hauptgerichte 38-78 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Glorie, Hamburg-Mitte
Küchenchef: Thomas Imbusch
www.100200.kitchen/glorie (Link in neuem Fenster öffnen)
Mo, Di, Fr, Sa abends, So, Mi, Do geschlossen
Das À-la-carte-Restaurant des „100/200“ bietet unter Küchenchef Thomas Imbusch eine Ansammlung sehr gut gemachter Klassiker, von Roastbeef bis zu knochengereiften Cuts. Die Weinkarte ist groß und sehr gut bestückt. Von der Empore blickt man auf die offene Küche und die Elbe. Hauptgerichte 59-85 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Grill, Hamburg
Küchenchef: Anton Reichert
www.hvj.de/en/grill (Link in neuem Fenster öffnen)
Mo-So mittags & abends
Küchenchef Anton Reichert serviert im glamourösen Restaurant im Hotel Vier Jahreszeiten Seafood und Steaks, von Austern über Seezunge bis zu australischem Wagyu. Der Keller des Grandhotels ist bestens ausgestattet. Warme Farben, exotische Pflanzen, Kunst und ein Kamin. Hauptgerichte 32-198 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
haebel, Hamburg
Küchenchef: Kevin Bürmann
www.haebel-hamburg.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Di-Sa abends, So, Mo geschlossen
Küchenchef Kevin Bürmann konzentriert sich in seinem Fine-Dining-Restaurant auf wenige, ausgesuchte Zutaten und betont natürliche Aromen. Die Weinkarte legt den Schwerpunkt auf biodynamische Weine. Lässige Bistroatmosphäre mit skandinavischer Klarheit. Menüs 89-119 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Heimatjuwel, Hamburg-Eimsbüttel
Küchenchef: Marcel Görke
www.heimatjuwel.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Di-Sa abends, So, Mo geschlossen
Küchenchef Marcel Görke geht in seinem kleinen Gourmetrestaurant einen Schritt weiter Richtung grünes Fine Dining: Fleisch oder Fisch gibt es nur als Zusatz. Regionale Produkte werden höchst geschmackvoll inszeniert. Umfangreiche Weinkarte mit Naturweinen. Menüs 80-125 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Jacobs Restaurant, Hamburg-Nienstedten
Küchenchef: Thomas Martin
www.hotel-jacob.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Di-Sa abends, So, Mo geschlossen
Küchenchef Thomas Martin zelebriert seit über 25 Jahren im Hotel Louis C. Jacob französisch grundierte Genusskultur mit besten Produkten. Sommelier Mika Müller gestaltet die umfangreiche Weinkarte mit 300 Positionen. Einzigartiger Blick auf die Elbe. Hauptgerichte 26-69 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Jellyfish by Stefan Fäth, Hamburg-Eimsbüttel
Küchenchef: Stefan Fäth
www.jellyfish-restaurant.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Mo, Do abends, Fr abends, Sa mittags & abends, So mittags & abends, Di, Mi geschlossen
Küchenchef Stefan Fäth serviert Fine Dining mit Fokus auf Fisch und Meeresfrüchte in einem 5-7-Gänge-Menü. Die Weinkarte umfasst 420 Positionen mit Schwerpunkt Deutschland und Europa. Helles Restaurant mit maritimen Elementen. Menüs 98-138 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Koer, Hamburg-Nord
Küchenchef: Paul Decker
koer-hamburg.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Mo, Do-Sa abends, So abends, Di, Mi geschlossen
Küchenchef Paul Decker serviert in seinem kleinen Restaurant moderne Marktküche mit vorwiegend nordischen Zutaten. Sommelier Joshua Stagraczynski hat eine breite Auswahl aus Europa. Kleine schwarze Tische, dicht beieinander, legere Stimmung. Hauptgerichte 38-55 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
La Maison d’Avignon, Hamburg-Ottensen
Küchenchef: Mathias Mercier
www.lamaisonavignon.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Di-Sa abends, So, Mo geschlossen
Küchenchef Mathias Mercier präsentiert in seinem kleinen, persönlich geprägten Restaurant ungewöhnliche Kombinationen auf französischer Basis. Französisch geprägte Weinkarte. Schlichte Ausstattung, liebevoll ausgesuchte Accessoires. Menüs 60-120 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Lakeside, Hamburg-Rotherbaum
Küchenchef: Julian Stowasser
www.thefontenay.com (Link in neuem Fenster öffnen)
Di-Sa abends, So, Mo geschlossen
Küchenchef Julian Stowasser folgt der Idee der Reduktion und konzentriert sich auf das Wesentliche. Seine Küche beeindruckt durch Präzision und emotionale Tiefe. Die Karte mit 400 Positionen bietet Große Gewächse und charaktervolle Naturweine. Spektakulärer Blick über die Außenalster. Menü 275 €.
*4/5 Feinschmecker Punkte*
Landhaus Scherrer, Hamburg-Othmarschen
Küchenchef: Heinz O. Wehmann
www.landhausscherrer.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Mo-Sa mittags & abends, So geschlossen
Küchenchef Heinz O. Wehmann ist seit 1980 dabei und sprüht vor Ideen, seien es traditionelle Klassiker oder vegane Kreationen. Die umfangreiche Karte mit 650 Positionen passt nur in ein Tablet. Klassische Einrichtung im Landhausstil. Hauptgerichte 27-63 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Matsumi, Hamburg-Neustadt
Küchenchef: Hideaki Morita
www.matsumi.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Mi-Fr abends, Sa abends, So, Mo, Di geschlossen
Küchenchef Hideaki Morita serviert in der Hamburger Institution seit über vier Jahrzehnten puristische japanische Küche auf höchstem Niveau. Die Auswahl an Sake ist groß, die Weinauswahl klein. Reduziertes, typisch japanisches Interieur. Hauptgerichte 45-100 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Nikkei Nine, Hamburg
Küchenchef: Vishal Kapoor
www.nikkei-nine.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Mo-So abends
Küchenchef Vishal Kapoor serviert im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten japanisch-peruanische Fusionsküche mit Sushi, Ramen und Grill-Spezialitäten. Cocktails, großes Sake-Angebot und internationale Weine. Goldenes Licht, dunkles Holz, Spiegel. Hauptgerichte 25-159 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Petit Amour, Hamburg-Ottensen
Küchenchef: Eike Iken
www.petitamour-hh.com (Link in neuem Fenster öffnen)
So, Mo, Do-Sa abends, Di, Mi geschlossen
Küchenchef Eike Iken serviert in seinem klassisch französischen Restaurant feine Küche mit sorgfältiger Produktauswahl. Jeder Gang ist filigran angerichtet und handwerklich makellos. Beachtliche Weinauswahl von 350 Positionen. Behagliche blaue Wandfarbe, intime Atmosphäre. Menüs 119-159 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Piment, Hamburg-Eppendorf
Küchenchef: Wahabi Nouri
www.restaurant-piment.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Mo, Di, Do-Sa abends, So, Mi geschlossen
Küchenchef Wahabi Nouri ist ein Meister der Gewürze. Gemüse und vielerlei Gewürze spielen die Hauptrolle in seinen Gerichten, wie Dreierlei Karotte oder Kalbstatar mit Grapefruit und Chimichurri. Kleine Auswahl an Flaschenweinen. Dezent modernisierter Altbau, viele Stammgäste. Hauptgerichte 45-58 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Restaurant Félix, Hamburg-Nienstedten
Küchenchef: Felix Heiber
www.felix-restaurant.com (Link in neuem Fenster öffnen)
Di-Do abends, Fr abends, Sa mittags & abends, So, Mo geschlossen
Küchenchef Felix Heiber serviert norddeutsche Küche mit einer Prise internationaler Aromen. Die Weinkarte mit 90 Positionen hat Schwerpunkt Deutschland und Frankreich. Luftig-helles Ambiente mit viel Holz. Hauptgerichte 28-59 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Restaurant Haerlin, Hamburg
Küchenchef: Christoph Rüffer
www.haerlin.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen
Küchenchef Christoph Rüffer serviert im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten klassisch-französische Küche mit norddeutschen Akzenten. Exzellente Weinkarte mit großer Auswahl. Elegantes Ambiente mit Kronleuchtern und Blick auf die Binnenalster. Menüs 155-225 €.
*4/5 Feinschmecker Punkte*
The Lisbeth, Hamburg
Küchenchef: Tarik Rose
www.thelisbeth.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Mo-So mittags & abends
Küchenchef Tarik Rose serviert im Souterrain des Altenwalls kreative, handfeste Küche mit überraschenden Kombinationen. Die Weinkarte ist überschaubar, aber fein. Urbanes Ambiente mit offener Küche. Hauptgerichte 28-58 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
The Table Kevin Fehling, Hamburg-HafenCity
Küchenchef: Kevin Fehling
www.the-table-hamburg.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Di-Sa abends, So, Mo geschlossen
Küchenchef Kevin Fehling serviert in seinem wellenförmigen Tresenkonzept für 24 Gäste eine filigran-präzise kosmopolitische Weltküche. Sommelier David Eitel ist der freundlich-lässige Kommunikator des Abends. Urban-stylishes Flair in der HafenCity. Menü 315 €.
*4/5 Feinschmecker Punkte*
Zeik, Hamburg-Winterhude
Küchenchef: Maurizio Oster
www.zeik.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Di-Sa abends, So, Mo geschlossen
Küchenchef Maurizio Oster hat seinen individuellen Stil weiter geschliffen. Seine Gerichte, die jeweils eine Hauptzutat mit Raffinesse durchdeklinieren, haben an Klasse gewonnen. Auch Sommelier Tobias Greve hat seine Weinkarte neu justiert. Das veränderte Design ist ein Gewinn. Menüs 119-149 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.
https://www.feinschmecker.de (Link in neuem Fenster öffnen)
In Hamburg fand „Der Feinschmecker“ 23 erwähnenswerte Restaurants. Kennen Sie weitere?
Wir und die Leser freuen sich über Ihre Tipps. Schreiben Sie in die Kommentare. Bitte mit (notfalls kleiner) Beschreibung!
Die besten Restaurants in Hamburg 2026
Zusammenfassung
Die besten Restaurants in Hamburg 2026: Küchenchef Thomas Imbusch (4/5) von 100/200 Kitchen praktiziert radikal puristische Produktküche, Kevin Fehling (4/5) serviert im The Table kosmopolitische Weltküche, Julian Stowasser (4/5) im Lakeside kocht mit großer Klarheit, Maurizio Oster (3/5) von Zeik fokussiert kreative Gemüsekompositionen, Cornelia Poletto (3/5) serviert italienische Grandezza und Wahabi Nouri (3/5) von Piment ist ein Meister der Gewürze.