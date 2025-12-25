Im kommenden Jahr wird der Hamburger DreiSterneKoch Kevin Fehling auf acht Reisen der EUROPA persönlich an Bord sein und den Gästen seine außergewöhnliche Genusswelt präsentieren.

Urlaub mit Dreisternekoch Kevin Fehling

Als kreativer Kopf und Namensgeber des Gourmetrestaurants THE GLOBE verbindet er moderne Haute Cuisine mit maritimer Leichtigkeit – und schafft damit ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis auf See exklusiv an Bord der EUROPA. Mit seiner unverwechselbaren Handschrift steht Fehling für kreative Spitzenküche, höchste Qualität und internationale Strahlkraft. Erst kürzlich wurde er bei den renommierten Best Chef Awards in Mailand ausgezeichnet.

Kevin Fehling ist im kommenden Jahr auf acht ausgewählten Reisen persönlich an Bord der EUROPA, um seine Gäste zu verwöhnen, neue Kreationen vorzustellen und das THE GLOBE weiterzuentwickeln. „Genau wie unsere EUROPA steht auch Kevin Fehling für höchste Ansprüche und Leidenschaft für Qualität. Die jüngste Ehrung bei den Best Chef Awards unterstreicht eindrucksvoll seine internationale Strahlkraft. Wir schätzen uns sehr glücklich, mit ihm einen exzellenten Partner an unserer Seite zu wissen, der die kulinarische Zukunft der EUROPA auf Spitzenniveau mitgestaltet“, sagt Isolde Susset, Managing Director Hapag-Lloyd Cruises.

The Globe by Kevin Fehling, MS Europa

Ein Sternekoch zum Greifen nah

Die Zusammenarbeit zwischen Hapag-Lloyd Cruises und Kevin Fehling steht für Innovation und Exzellenz auf hoher See. Mit dem THE GLOBE hat der Hamburger Drei-Sterne-Koch eine zweite kulinarische Heimat gefunden. Seit 2019 steht sein Gourmetrestaurant an Bord für zeitgemäßes Fine Dining, das alle Sinne anspricht und kulinarische Maßstäbe setzt. Inspiriert von seinen Reisen rund um den Globus vereint Kevin Fehling in seinen Menüs Aromen und Techniken aus unterschiedlichen Kulturkreisen – meisterhaft kombiniert mit kreativer Raffinesse und präziser Kochkunst.

Reduktion mit Tiefgang – eine Reise rund um den Globus

Kevin Fehling begann seine Karriere als Souschef auf der EUROPA. Die Aromen der Welt, die er in dieser Zeit auf See entdeckte, prägen seine Küche bis heute. Fehlings Credo „Wenn du mit wenig viel sagst, beginnt Magie“ beschreibt nicht nur seine Philosophie der Reduktion, sondern auch seinen Anspruch, Erinnerungen, Emotionen und Reisen in seinen Gerichten erlebbar zu machen. Jeder Gang ist ein Kapitel einer Weltreise, jeder Teller ein Ausdruck seiner persönlichen Handschrift. Aufgrund seiner unverkennbaren Stilistik zählt der Ausnahme-Koch heute zu den außergewöhnlichsten Persönlichkeiten der deutschen Spitzengastronomie. Bereits im ersten Jahr nach der Eröffnung wurde sein Hamburger Restaurant THE TABLE mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet – eine Ehrung, die bis heute jährlich bestätigt wird. Fünf schwarze Hauben sowie 19 Punkte vom renommierten Restaurantführer Gault&Millau unterstreichen zusätzlich seinen kulinarischen Rang.

Design trifft Erinnerung

„Mit dem THE GLOBE habe ich mir den Traum von einem eigenen Restaurant auf der EUROPA verwirklicht“, berichtet Fehling dem Gourmet Report. Und einen Ort geschaffen, der seine Vision von zeitgemäßer Spitzengastronomie widerspiegelt – mit viel Liebe zum Detail, einem durchdachten Design und dem Koch als Gastgeber mit persönlicher Geschichte. Das Interieur basiert auf seinen Erfahrungen an Bord: eine schwarze Decke wie der nächtliche Sternenhimmel, runde Lampen, die an Planeten erinnern. Illustrationen der Künstlerin Sonja Christoph lassen seine Erlebnisse zu Beginn seiner Karriere auf der EUROPA aufleben. Eine Zeit, die er als die schönste seines Lebens beschreibt.

Neben dem THE GLOBE erwarten die 400 Gäste an Bord der EUROPA vier weitere Restaurants mit vielfältiger kulinarischer Ausrichtung – vom eleganten Europa Restaurant bis zum legeren Lido Café. Der Besuch aller Restaurants ist im Reisepreis inbegriffen.

Ein Sternekoch, ganz persönlich

Während seiner Zeit an Bord sucht Kevin Fehling gern den direkten Austausch mit seinen Gästen. So erläutert er gelegentlich selbst den Begrüßungsbrief, der jedes Menü im THE GLOBE einleitet. Diese persönliche Nähe macht die Teilnahme an den folgenden Reisen zu einem besonderen Erlebnis:

Vielfalt und Kulturerbe von den Kanaren bis nach Frankreich: Von Gran Canaria bis Nizza, vom 13.03. bis 27.03.2026 (14 Tage). Buchbar im SILBER-Tarif ab 7.765 Euro pro Person bei Doppelbelegung, inkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR2605

Von Gran Canaria bis Nizza, vom 13.03. bis 27.03.2026 (14 Tage). Buchbar im SILBER-Tarif ab 7.765 Euro pro Person bei Doppelbelegung, inkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR2605 Glanzlichter der französischen Riviera und Balearen: Von Nizza nach Malaga, vom 18.05. bis 28.05.2026 (10 Tage). Buchbar im SILBER-Tarif ab 5.965 Euro pro Person bei Doppelbelegung, inkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR2611

Von Nizza nach Malaga, vom 18.05. bis 28.05.2026 (10 Tage). Buchbar im SILBER-Tarif ab 5.965 Euro pro Person bei Doppelbelegung, inkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR2611 Mittsommer in Norwegen: Von Hamburg nach Travemünde, vom 12.06. bis 26.06.2026 (14 Tage). Buchbar im SILBER-Tarif ab 6.590 Euro pro Person bei Doppelbelegung, exkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR2613

Von Hamburg nach Travemünde, vom 12.06. bis 26.06.2026 (14 Tage). Buchbar im SILBER-Tarif ab 6.590 Euro pro Person bei Doppelbelegung, exkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR2613 Die Legenden Irlands und der Highlands : Von Hamburg nach Hamburg, vom 05.08. bis 21.08.2026 (16 Tage). Buchbar im SILBER-Tarif ab 8.690 Euro pro Person bei Doppelbelegung, exkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR2617

: Von Hamburg nach Hamburg, vom 05.08. bis 21.08.2026 (16 Tage). Buchbar im SILBER-Tarif ab 8.690 Euro pro Person bei Doppelbelegung, exkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR2617 Kultur und Kulinarik an sonnigen Küsten : Von Hamburg nach Palma de Mallorca, vom 06.09. bis 22.09.2026 (16 Tage). Buchbar im SILBER-Tarif ab 7.140 Euro pro Person bei Doppelbelegung, inkl. Abreisepaket. Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR2620

: Von Hamburg nach Palma de Mallorca, vom 06.09. bis 22.09.2026 (16 Tage). Buchbar im SILBER-Tarif ab 7.140 Euro pro Person bei Doppelbelegung, inkl. Abreisepaket. Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR2620 Dalmatiens Charme trifft auf griechische Gastfreundschaft : Von Fusina (Venedig) nach Piräus (Athen), vom 04.10. bis 14.10.2026 (10 Tage). Buchbar im GOLD-Tarif ab 5.960 Euro pro Person (inkl. Frühbucherermäßigung gültig bis 31.01.2026) bei Doppelbelegung, inkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR2622

: Von Fusina (Venedig) nach Piräus (Athen), vom 04.10. bis 14.10.2026 (10 Tage). Buchbar im GOLD-Tarif ab 5.960 Euro pro Person (inkl. Frühbucherermäßigung gültig bis 31.01.2026) bei Doppelbelegung, inkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR2622 Sonniger Herbst im Mittelmeer : Von Piräus (Athen) nach Palma de Mallorca, vom 26.10. bis 05.11.2026 (10 Tage). Buchbar im GOLD-Tarif ab 5.200 Euro pro Person (inkl. Frühbucherermäßigung gültig bis 31.01.2026) bei Doppelbelegung, inkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR2624

: Von Piräus (Athen) nach Palma de Mallorca, vom 26.10. bis 05.11.2026 (10 Tage). Buchbar im GOLD-Tarif ab 5.200 Euro pro Person (inkl. Frühbucherermäßigung gültig bis 31.01.2026) bei Doppelbelegung, inkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR2624 Bunte Basare und charmante Atlantikinseln: Von Malaga nach Lissabon, vom 15.11. bis 25.11.2026 (10 Tage). Buchbar im GOLD-Tarif ab 4.940 Euro pro Person (inkl. Frühbucherermäßigung gültig bis 31.01.2026) bei Doppelbelegung, inkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR2626

Die Reisen mit Kevin Fehling sind ab sofort unter www.hl-cruises.de/kevin-fehling buchbar.

