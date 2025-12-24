Rezept: Kaiserschmarrn mit karamellisierter Orange

Zutaten für 4 Portionen:

100 g Rosinen

50 g Orangensaft

5 Eier

Salz

50 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

250 g (SchapfenMühle) Weizenmehl Type 550

½ TL Lebkuchengewürz

350 g Vollmilch

50 g Mineralwasser mit Kohlensäure

50 g Butter

Puderzucker

Karamellisierte Orange:

1 Orange

15 g Butter

15 g Zucker



Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten



Zubereitungstipp vom Profi: Das Eiweiß sollte so steif geschlagen sein, dass der „Überkopf-Test“ gelingt.

