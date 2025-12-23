Thailand verschärft Alkoholgesetz

Was Touristen jetzt beachten müssen! Thailand ist für sein pulsierendes Nachtleben, farbenfrohe Feste und entspannte Urlaubsstimmung bekannt. Doch wer im Land des Lächelns ein Bier oder Cocktail genießen möchte, muss seit November 2025 neue und strengere Regeln kennen. Mit einer Überarbeitung des „Alcoholic Beverage Control Act“ wurde der Verkauf und Konsum von Alkohol für Einheimische und Touristen auf maximal 10 Stunden pro Tag limitiert – mit Konsequenzen für Gastronomie, Nightlife und Reisende.

Neue Alkoholzeiten: Das gilt seit November 2025

Alkohol kaufen und konsumieren dürfen Sie in Thailand jetzt nur noch:

11 bis 14 Uhr (3 Stunden)

17 bis 24 Uhr (7 Stunden)

Verboten ist der Alkoholverkauf und Genuss von 14 bis 17 Uhr und nach Mitternacht bis 11 Uhr morgens. Verstöße – z.B. das Trinken nach 0 Uhr am Strand – werden mit Bußgeldern bis zu 10.000 Baht (ca. 270 €) geahndet, wie Nation Thailand und Bild.de berichten.

Ausnahmen vom Alkoholgesetz

Erlaubt ist der Ausschank und Konsum weiterhin in:

Lizenzierte Bars und Clubs mit Sondergenehmigung

Hotelrestaurants

Internationale Flughäfen (Abflughallen)

Nicht betroffen sind Reisende und Gäste in diesen Einrichtungen. Aber Achtung: Auch hier kann es lokale Abweichungen und intensivere Polizeikontrollen geben.

Weitere strenge Regeln in Thailand

Kein Alkohol an unter 20-Jährige

Trinken im Fahrzeug ist verboten

Werbung für alkoholische Getränke – auch auf Social Media – kann hohe Strafen nach sich ziehen

Am Supermarkt stehen Warnschilder ähnlich wie auf Zigarettenpackungen

Warum verschärft Thailand das Alkoholgesetz?

Die Regierung begründet die Reform mit:

Gesundheits- und Jugendschutz

Verkehrssicherheit und Unfallschutz (Alkohol am Steuer ist ein großes Problem)

Kampf gegen exzessiven Konsum in der Öffentlichkeit

Kritik:

Viele Gastronomen, kleine Bars und Restaurants kritisieren die neuen Regeln. Während große Entertainment-Locations und internationale Hotels mit Ausnahmen davonkommen, sind lokale Betriebe benachteiligt. Experten befürchten, dass das Nachtleben in Städten wie Bangkok, Phuket oder Pattaya unter den Einschränkungen leidet und mehr illegale Angebote entstehen könnten, berichtete u.a. Thailandsun.

Was bedeutet das für Touristen?

Wer nach Mitternacht (außer in Hotels/Bars mit Lizenz) Alkohol trinkt, muss mit hohen Strafen rechnen

Wer zwischen 14 und 17 Uhr ein Bier kaufen oder zum Essen ein Glas Wein genießen will, wird in Supermärkten, Convenience-Stores und Bars abgewiesen (Restaurants dürfen zum Essen ggf. weiter servieren!)

ein Bier kaufen oder zum Essen ein Glas Wein genießen will, wird in Supermärkten, Convenience-Stores und Bars abgewiesen (Restaurants dürfen zum Essen ggf. weiter servieren!) Auf Straßen, Stränden, in Bahnhöfen und Zügen gilt ein generelles Alkoholverbot außerhalb der erlaubten Zeiten

Expertentipp:

Achten Sie in Thailand stets auf die aktuellen Ausschankzeiten. Fragen Sie nach der Lizenz Ihres Lokals und heben Sie bei Restaurantbesuchen die Rechnung auf – so lassen sich Missverständnisse im Fall einer Kontrolle vermeiden.

Fazit:

Das neue Alkoholgesetz in Thailand betrifft nicht nur Einheimische, sondern vor allem Touristen und die Gastronomie. Nur noch zwischen 11–14 Uhr und 17–24 Uhr gibt es offiziell Alkohol, Ausnahmen gelten für Hotels, Flughäfen und lizensierte Clubs. Wer außerhalb dieser Zeiten trinkt, zahlt bis zu 10.000 Baht Strafe – ein Risiko, das man vermeiden kann.

