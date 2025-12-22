Schleswig-Holsteins Spitzenadressen zwischen Nord- und Ostsee

Schleswig-Holstein präsentiert sich als kulinarische Region mit Charakter: Regionalität, Frische und Kreativität prägen die Gastronomieszene im echten Norden.

Köstlichkeit aus dem Friedrichstädter Ursprung (c) Anna Leste-Matzen

Schleswig-Holsteins Spitzenadressen

Insgesamt tragen elf Restaurants Michelin-Sterne, 16 Häuser sind mit Gault&Millau-Hauben ausgezeichnet. Doch auch abseits der Ranglisten überzeugt das Land zwischen den Küsten mit einer Esskultur, die Meer, Weiden und Felder inspiriert.

Sylt: Hotspot für kulinarischen Hochgenuss

Sylt behauptet sich weiterhin als Feinschmecker-Insel und punktet gleich mit mehreren Top-Adressen.

Der Söl’ring Hof in Rantum steht unter der Leitung von Jan-Philipp Berner für kreative, regionale und von der Nordsee inspirierte Küche. „Das Salz der See trifft auf die Wärme offener Küchenherde“, so das Credo des Patrons. Zwei Michelin-Sterne und vier Gault&Millau-Hauben unterstreichen das hohe Niveau.

Im Golf- und Spa-Hotels Golf- und Spa-Hotels Budersand werden Gäste im Restaurant „Kai 3“ mit Nordic Fusion und Zutaten von ausgesuchten norddeutschen und skandinavischen Erzeugern verwöhnt. Das Konzept wurde 2025 mit einem Michelin-Stern und drei Gault&Millau-Hauben gewürdigt.

Das Landhaus Stricker in Tinnum vereint gleich zwei Spitzenrestaurants: Im BODENDORF’S (ein Michelin-Stern, drei Hauben) leitet Holger Bodendorf eine kreative Fine Dining-Küche, während das SIEBZEHN84 in entspannter Atmosphäre überzeugt.

Auch das Hotel Stadt Hamburg bietet mit HARDY’S (eine Gault&Millau-Haube) und dem Bistro Stadt Hamburg (eine Haube) Gourmetküche auf hohem Niveau und nordische Klassiker.

Vegetarisch begeistert das „Tipkens by Nils Henkel“ im Severin*s Resort & Spa, ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern und einer Haube. Küchenchef René Verse setzt Henkels moderne, textur- und aromareiche Gemüseküche um.

Im romantischen JM im Hotel Jörg Müller erwarten Genießer herausragende Meeresfrüchte, Lamm, Ente und Rindfleisch. Ausgezeichnet mit zwei Gault&Millau-Hauben.

Genussadressen in Flensburg, Kiel und Lübeck

Im Ahlmanns (Romantik-Hotel Kieler Kaufmann) interpretiert Lasse Knickrehm saisonale Küche facettenreich – prämiert mit einem Michelin-Stern und als „Aufsteiger des Jahres 2025“ im Feinschmecker.

Das Hotel Das James in Flensburg bietet mit dem Restaurant „Das Grace“ (ein Stern), James Farmhouse, Minato (japanisch) und The Roof mehrere Gourmet-Erlebnisse.

Küchenlegende Dirk Luther überzeugt seit Jahren im Alter Meierhof (Glücksburg) mit französisch inspirierter Klassik – zwei Michelin-Sterne, zahlreiche Auszeichnungen.

Das Wullenwever in Lübeck, ein Patrizierhaus von 1585, prägt mit moderner, mediterran inspirierter Küche und starker Deutschland-Fokussierung die lokale Szene.

Regionale Klassiker und moderne Küche

Büsum: Im Schnüsch wird nordische Küche kreativ interpretiert, im Familienrestaurant Deichperle gibt es zeitgemäße regionale Gerichte für Groß und Klein.

Auf Föhr stehen das Alt Wyk (ein Stern, Mitglied bei Feinheimisch und Naturgenussfestival) und das neue Hemkes für moderne, nachhaltige Küche.

Vegetarische Hofküche auf höchstem Niveau gibt es bei der Gutsküche Wulksfelde.

Weitere Empfehlungen

Das Lindenhof 1887 in Lunden, der königlich privilegierte Historischer Krug in Oeversee, das Hotel zur Treene in Schwabstedt und das Cap Polonio bieten regionale und Fine Dining-Menüs in einzigartigen Settings.

Ob italienisch auf Fehmarn (Doppeleiche), typisch norddeutsch (Dat ole AALHUS), überraschend im Johanna Berger, modern an der Ostsee (KeineGezeiten), oder weltoffen in Flygge Kiel: Schleswig-Holstein bleibt kulinarisch eine spannende Destination.

Schleswig-Holstein Gourmet Festival

Bis März 2026 feiert das Schleswig-Holstein Gourmet Festival sein 39. Jubiläum mit 18 Gastköchen und 33 Veranstaltungen in 15 Häusern – darunter viele Sterneköche und zahlreiche Premieren.

Weitere Genussadressen im Überblick