Stabübergabe im Restaurant des Söl’ring Hof

Das Restaurant des Söl’ring Hof auf Sylt steht jetzt offiziell unter der gesamtverantwortlichen Leitung von Bärbel Ring und Jan-Philipp Berner. Bereits 2015 übertrug Johannes King die Leitung der Küche an Jan-Philipp Berner und konzentriert sich weiterhin auf die Position als Patron und Gastgeber des Söl’ring Hof.

Die gesamtverantwortliche Führung des Restaurants des Söl’ring Hof auf Sylt liegt nun auch offiziell bei Bärbel Ring (Restaurantleiterin und Sommelière) und Jan-Philipp Berner (Küchenchef). Die Stabübergabe ist die logische Konsequenz jahrelanger, gemeinsamer und erfolgreicher Teamarbeit.

Bärbel Ring und Jan-Philipp Berner (© Michael Magulski, Sölring Hof)

“Bärbel und Jan-Philipp spielen schon seit Jahren die zentrale Rolle im Restaurant des Söl’ring Hof. Nun ist es an der Zeit, dass die Beiden auch offiziell die Lorbeeren ihrer leidenschaftlichen Arbeit ernten”, so Johannes King. “Ich sehe den Söl’ring Hof auch in Zukunft als Nummer Eins im Norden und freue mich darauf, das Restaurant wie bisher auf hohem Niveau weiter zu führen”, so Jan-Philipp Berner.

Kenner, Kollegen und regelmäßige Gäste des Söl’ring Hof wissen, dass Jan-Philipp Berner die hiesige Zwei-Sterne-Küche seit einigen Jahren mit eigenen Ideen innovativ und konsequent weiterentwickelt, die Tradition des Restaurants aber nicht über Bord wirft. An seiner Seite steht die vielfach ausgezeichnete Restaurantleiterin und Sommelière Bärbel Ring. Auch sie sieht das Haus weiterhin mit einem anspruchsvollen Zwei-Sterne-Restaurant und einem herausragenden Weinkeller: “Das ist unsere Geschichte und unsere Zukunft“. Beide haben die Gastlichkeit von Johannes King mit den Jahren nicht nur adaptiert, sondern verinnerlicht. Man weiß hier, wie sehr sie für diejenigen Leistungen stehen, die der Guide Michelin seit vielen Jahren mit zwei Sternen auszeichnet.

Weil Sterne immer einem Restaurant zugesprochen werden und nicht dem Koch selbst, behält der Söl’ring Hof weiterhin den Status eines Zwei-Ster- ne-Restaurants. Die Bewertung in allen Restaurantführern wird jedes Jahr neu vorgenommen. Der Söl‘ring Hof steht für Genuss, für Wohlfühlen, für Persönlichkeit, für Qualität und für Zuverlässigkeit. Das gesamte Team will und wird sich gemeinsam weiterentwickeln und sich den enormen Herausforderungen stellen. Ihren Söl’ring Hof, ihr kleines und feines Juwel, wird es weiterhin liebevoll hegen und pflegen.

Der Zwei-Sterne-Koch Johannes King bleibt dem Söl’ring Hof selbstverständlich weiterhin erhalten. Als Unterstützung am Herd ist er zur Stelle, wann immer es notwendig ist. Den Söl’ring Hof wird er in der Rolle als Patron und Gastgeber weiterhin mit viel Herzblut vorantreiben und das Haus auch außerhalb von Sylt repräsentieren.

