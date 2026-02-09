Wenn die Natur den Takt vorgibt: Das Restaurant 100/200, Hamburg, startet mit „Feld & Flur“ in ein neues kulinarisches Jahr.In der Hamburger Spitzengastronomie beginnt das Jahr nicht am 1. Januar, sondern mit dem ersten zarten Grün auf Feld und Flur.

100/200 – Hamburgs erstes vegetarisches Sternerestaurant (temporär)

Restaurant 100/200, Hamburg

Am 6. Februar startete das mit zwei Michelin Sternen und dem Grünen Stern für Nachhaltigkeit ausgezeichnete Restaurant 100/200 Kitchen mit seinem neuen Menüzyklus in eine neue kulinarische Saison. Unter dem Titel „Feld & Flur“ lädt Küchenchef Thomas A. Imbusch dazu ein, den Geschmack des frühen Jahres in Norddeutschland zu erleben.

Vier Jahreszeiten, vier Menüs: Ein Kreislauf des Geschmacks

Das Konzept des 100/200 ist radikal natürlich: Das Jahr gliedert sich in vier sich wiederholende, aber nie identische Menüs, die den Rhythmus der Natur in der Hamburger Metropolregion widerspiegeln. Nach dem Auftakt „Feld & Flur“ folgen die Phasen „Wasser & Salz“, eine vegetarische Saison sowie „Feuer & Rauch“. Jede Phase steht für eine eigene kulinarische Welt, geprägt von Licht, Temperatur und dem, was die Landschaft gerade schenkt.

„Es geht nicht um die Inszenierung von Luxus, sondern um die Präzision des Ursprungs“, so die Philosophie des Hauses.

Zwei Sterne, ein Grüner Stern: Verantwortung als kulinarischer Kompass

Ausgezeichnet mit den höchsten kulinarischen Ehren, versteht sich das 100/200 als Sprachrohr zwischen lokalen Erzeugern und den Gästen. Die Kunst von Thomas A. Imbusch liegt darin, alltägliche Lebensmittel zu zelebrieren und aus vertrauten Geschmacksbildern etwas komplett Neues entstehen zu lassen. Die Küche deckt die Qualität der Produkte nicht zu, sondern macht sie fühlbar – eine Haltung, die sowohl mit Michelin-Sternen als auch mit dem Nachhaltigkeitspreis gewürdigt wird.

Gastfreundschaft aus Perspektive des Gastes

Ein ungewöhnlicher Ansatz prägt den Service: In jeder Saison erleben alle Mitarbeitenden das Menü selbst als Gäste. Dieser bewusste Perspektivwechsel, initiiert von der mehrfach ausgezeichneten Gastgeberin und Spitzensommelierin Sophie Lehmann, formt den Servicegedanken fundamental. Das Ergebnis ist eine Gastfreundschaft, die nicht behauptet, sondern gelebt wird und sich stetig an den Rückmeldungen der Gäste orientiert.

GLORIE: Der einsternige Schwesterntempel im selben Geist

Das gastronomische Spektrum des Teams wird durch das Restaurant GLORIE komplettiert, das mit einem Michelin Stern für seine klassisch-modern interpretierte Küche ausgezeichnet ist. Hier findet man dieselbe Überzeugung von Produktqualität und handwerklicher Präzision, jedoch in einer etwas anderen, zugänglicheren Tonlage.

Fazit: Mehr als Sterneküche – ein sinnliches Jahr(eszeiten)erlebnis

Das Restaurant 100/200 Kitchen in Hamburg beweist, dass konsequente Nachhaltigkeit und höchster kulinarischer Anspruch keine Gegensätze sind. Mit seinem jahreszyklischen Konzept schafft es einen einzigartigen Grund, immer wiederzukommen – viermal im Jahr, um die sich wandelnde Natur auf dem Teller zu erleben. Es ist ein Ort für alle, die Genuss als bewussten Moment und als intensive Form der Lebensfreude schätzen, unabhängig von ihrem bisherigen Fine-Dining-Erfahrungsschatz.

Besuchsinformationen:

Restaurant 100/200 Kitchen: Zwei Michelin Sterne, Grüner Stern. Saisonstart „Feld & Flur“ ab 6. Februar.

Zwei Michelin Sterne, Grüner Stern. Saisonstart „Feld & Flur“ ab 6. Februar. Restaurant GLORIE: Ein Michelin Stern. Klassisch-moderne Küche à la carte.

Ein Michelin Stern. Klassisch-moderne Küche à la carte. Beide Häuser vereinen kulinarische Präzision mit einer offenen, zeitgemäßen Gastfreundschaft.

Webseite