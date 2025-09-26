Deutschlands erstes Conrad Hotel feiert Gala im Levantehaus. Mit einer glanzvollen Gala wurde das Conrad Hamburg feierlich eröffnet – das erste Hotel der Hilton-Luxusmarke in Deutschland. Schauplatz war das traditionsreiche Levantehaus an der Mönckebergstraße, das mit seiner Jugendstilarchitektur und Geschichte zu den ikonischsten Gebäuden Hamburgs zählt.

Conrad Hamburg Eröffnung

Park Hyatt ist jetzt Conrad Hamburg



Das Conrad Hamburg befindet sich im Gebäude des ehemaligen Park Hyatt Hamburg, das über 24 Jahre lang als Topadresse für Reisende und Hamburger galt.

Glanzvolle Eröffnung im Zentrum der Stadt

Rund 500 Gäste, darunter Prominenz aus Medien, Kunst und Hotellerie, feierten die Eröffnung. Moderator Christian Stübinger führte charmant durch den Abend, den musikalische Highlights von FRIDA GOLD bis DJ Naimi sowie kulinarische Kostproben aus dem neuen Restaurant GRETA OTO begleiteten. Küchenchef Tilo Sachadä begeisterte mit moderner lateinamerikanischer Küche in einem exklusiv dekorierten Salle.



Zu den Gästen zählten viele Hamburger Gastgebergrößen wie Ingo Peters (Hotel Vier Jahreszeiten), Thies Sponholz (The Fontenay), Tashi Takang (Grand Elysée Hamburg) und David Etmenan (Novum Hospitality), aber auch Medienstars wie Nova Meierhenrich und André Schünke.

Stimmen zur Eröffnung: Luxus, Kunst und hanseatische Tradition

Dr. Jörg Frehse, CEO der MHP Hotel AG (Betreiber des Conrad Hamburg), zeigte sich gegenüber Gourmet Report stolz: „Die Eröffnung des Conrad Hamburg ist ein besonderer Moment für uns. Wir sind stolz, dieses anspruchsvolle Projekt fristgerecht umgesetzt zu haben. Das Team hat Außergewöhnliches geleistet, um einen Ort zu schaffen, der Hamburgs hanseatische Tradition mit internationaler Eleganz und zeitgenössischer Kunst verbindet.“

Auch Hilton unterstreicht mit der Neueröffnung sein Engagement im Luxussegment:

Dan Wakeling, VP Development Hilton Europe & Africa, betont im Gourmet Report Gespräch: „Wir sind stolz darauf, das erste Conrad Hotel Deutschlands hier in Hamburg eröffnen zu können – in der pulsierenden Hansestadt und im historischen Levantehaus. Hamburg war für uns die ideale Wahl: Die Stadt verbindet maritime Tradition mit kosmopolitischem Flair und bietet Geschäftsreisenden wie Touristen eine einzigartige Mischung aus Kultur, Wirtschaft und Lebensqualität. Mit diesem Hotel verwirklichen wir eine langgehegte Vision von Hilton.“



General Manager Gordon Debus zeigte sich begeistert: „Mein Team und ich freuen uns, Reisenden aus aller Welt und Hamburgerinnen und Hamburgern künftig unvergessliche Erlebnisse zu bieten.“

Eine neu interpretierte Hommage an die Hamburgs Geschichte

Das Levantehaus, entworfen von Architekt Franz Bach und 1912 erbaut, gilt als eines der modernsten Kontorhäuser seiner Zeit. Die denkmalgeschützte Fassade von Carl Gustav Bensel, prächtige Mosaike, kunstvoll gekachelte Wände und der berühmte Tierfries von Barry Baldwin prägen bis heute die einzigartige Atmosphäre.

Für die Wiedereröffnung des Conrad Hamburg hat das renommierte Londoner Designstudio 1508 London die Innenräume mit viel Feingefühl neugestaltet. Sorgfältig restaurierte Jugendstilelemente wurden mit zeitloser Eleganz kombiniert: maßgefertigte Leuchter, antike Spiegel, französischer Vanille-Stein und feinste Textilien schaffen eine Balance zwischen hanseatischer Strenge und künstlerischer Leichtigkeit.

