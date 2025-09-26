Veröffentlicht am von Gourmet Report Team

THE WORLD’S 50 BEST BARS STELLT DIE LISTE DER BARS VON 51-100 VOR

Zwei Wochen vor der Bekanntgabe der The World’s 50 Best Bars 2025, gesponsert von Perrier, wurden zum neunten Mal die Bars No.51 bis No.100 bekannt gegeben. Die jährliche Liste wird durch die Abstimmung von mehr als 800 unabhängigen Experten erstellt, darunter Barkeeper, Ausbilder und Getränkejournalisten. 

  • Die Liste 51-100 umfasst Bars in 34 verschiedenen Städten der Welt 
  • Es gibt 16 neue Einträge auf der Liste, von São Paulo und San Francisco bis Barcelona und Neu-Delhi 
  • Zwei Städte sind zum ersten Mal dabei: Taichung und Medellín 
  • Die USA führt mit acht Bars aus Chicago, Los Angeles, Miami, New York und San Francisco 
  • Europa führt die Liste mit 15 Bars an 
  • Die Liste 51-100 umfasst 12 Bars in Asien 

Die 17. Ausgabe der The World’s 50 Best Bars 2025 kehrt nach Asien zurück und versammelt die globale Getränkeindustrie in Hongkong, um die besten Cocktail-Erlebnisse weltweit zu feiern. Mit der Liste 51–100 rückt 50 Best weiterhin eine noch größere Auswahl bemerkenswerter Bars und Cocktail-Lokale ins Rampenlicht und verstärkt damit seine Anerkennung von Spitzenleistungen auf globaler Ebene. 

Zu den Neuzugängen für 2025 gehören Bar Mauro (No.54) in Mexiko-Stadt, Schmuck (No.59) in New York, Exímia (No.61) in São Paulo, True Laurel (No.64), Gokan (No.70) in Hongkong, Vender (No.74) in Taichung, Three Sheets Soho (No.80) in London, Mamba Negra (No.81) und Bar Carmen (No.100) in Medellín, Victor Audio Bar (No.87) in Buenos Aires, Dry Wave Cocktail Studio (No.88) und Opium (No.92) in Bangkok, Foco (No.89) in Barcelona, Mírate (No.93) in Los Angeles, Lair (No.96) in New Delhi und Gucci Giardino (No.99) in Florenz. 

Emma Sleight, Leiter der Abteilung Inhalt bei The World’s 50 Best Bars, sagt: „Die erweiterte 51-100 Liste ist eine weitere Gelegenheit, die Leidenschaft, Kreativität und Weltklasse-Gastfreundschaft zu feiern, die die Besten der Branche auszeichnen. Heute stoßen wir auf jene Lokale an, die sich besonders hervorgetan haben, gratulieren den unglaublichen Teams, deren harte Arbeit ihren Bars einen Platz auf dieser prestigeträchtigen Liste eingebracht hat, und hoffen, dass dies mehr Menschen dazu animiert, ihr nächstes Lieblingslokal zu entdecken.“ 

Die The World’s 50 Best Bars 2025 werden am 8. Oktober 2025 um 20:00 Uhr Hongkong-Zeit live auf dem YouTube-Kanal von 50 Best übertragen. 

PositionEstablishmentLocation
51AngelitaMadrid
52Licorería LimantourMexico City
53Bar ChamSeoul
54Bar MauroMexico City
55Bar PompetteToronto
56ArgoHong Kong
57Wax OnBerlin
58Freni e FrizioniRome
59SchmuckNew York
60LPM DubaiDubai
61ExímiaSão Paulo
62Barro NegroAthens
63L’AntiquarioNaples
64True LaurelSan Francisco
65The SG ClubTokyo
66BirdCopenhagen
67Smoke & BittersHiriketiya
68La Sala de LauraBogotá
69Hero BarNairobi
70GokanHong Kong
71El Gallo AltaneroGuadalajara
72AttaboyNew York
73🔶🟥🔵 A Bar with Shapes For a NameLondon
74VenderTaichung
75Martiny’sNew York
76TjogetStockholm
77ArcaTulum
78Baltra BarMexico City
79Kwãnt MayfairLondon
80Three Sheets SohoLondon
81Mamba NegraMedellín
82Café La TrovaMiami
83Dr. StravinskyBarcelona
84NativeSingapore
85BoadasBarcelona
86The Savory ProjectHong Kong
87Victor Audio BarBuenos Aires
88Dry Wave Cocktail StudioBangkok
89FocoBarcelona
90Florería AtlánticoBuenos Aires
91ByrdiMelbourne
92OpiumBangkok
93MírateLos Angeles
94Bar TrenchTokyo
95Employees OnlyNew York
96LairNew Delhi
97KumikoChicago
98Jerry Thomas SpeakeasyRome
99Gucci GiardinoFlorence
100Bar CarmenMedellín

