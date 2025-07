Die beste Hotelbar Deutschlands ist die Newman´s Bar im Ritz-Carlton, Wolfsburg. Die Newman´s Bar überzeugt im Forbes Travel Guide 2025 und gehört damit zu den besten Hotelbars der Welt.

Die beste Hotelbar Deutschlands

Die Newman´s Bar im Ritz-Carlton, Wolfsburg setzt ein klares Ausrufezeichen in der deutschen Hotelbarkultur. Forbes Travel Guide Star Bars 2025 hat die Newman´s Bar als eine der besten Hotelbars weltweit ausgezeichnet. Die Bar ist die einzige Location in Deutschland, die diese prestigeträchtige Ehrung erhalten hat – ein bedeutender Meilenstein, der die harte Arbeit des Teams würdigt und das kreative Getränkehandwerk sowie die Leidenschaft für exzellenten Service in den Mittelpunkt stellt. Die Bewertung basiert auf einem umfangreichen Anforderungskatalog, der durch anonyme Inspektion vor Ort erfolgt. Beurteilt werden unter anderem die Qualität und Vielfalt der Getränkeauswahl, Präsentation, Atmosphäre sowie das Service-Niveau.

Die Newman´s Bar ist mehr als ein Konzept – es ist ein Gespür für das Besondere, Perfektion im Detail, Gastfreundschaft mit Seele und Drinks, die Geschichten erzählen. In der Forbes-Liste, dominiert von Bars in Metropolen wie New York, London, Tokio oder Paris, setzt Wolfsburg mit der Newman´s Bar ein leuchtendes Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass Spitzenklasse überall entstehen kann – wenn Hingabe, Handwerk und Haltung zusammenkommen. Mit der Platzierung im Forbes Travel Guide 2025 gehört die Newman´s Bar nun zu einer weltweiten Elite.

„Diese Auszeichnung ist für unser Team eine großartige Anerkennung und Bestätigung unserer täglichen Arbeit“, erklärt Benjamin Biäsch, Director of Operations des The Ritz-Carlton, Wolfsburg., dem Gourmet Report „Unsere Bar steht für Präzision, echte Gastfreundschaft und handwerkliche Exzellenz. Es erfüllt uns mit großem Stolz, Teil dieses internationalen Rankings zu sein.“

Doch nicht nur die Drinks machen den Reiz der Newman´s Bar aus – auch das einzigartige Ambiente im Stil eines New Yorker Hideaways trägt zum besonderen Erlebnis bei. Versteckt im Ritz-Carlton, Wolfsburg entfaltet sich die Bar wie ein stilvolles Geheimnis: Bereits der Weg dorthin ist Teil des Konzeptes – gesäumt von Originalporträts des legendären Fotografen Arnold Newman, die dem Ort seinen Namen geben. Innen erwartet die Gäste ein meisterhaft inszeniertes Raumkonzept von dem renommierten Designer Elliot Barnes. Gewölbte Wände aus cognacfarbenem Glas, goldene Netzvorhänge und eine intime Lichtführung schaffen eine einzigartige Atmosphäre, die zugleich elegant, warm und geheimnisvoll wirkt. Ein besonderer Blickfang ist der vergoldete Sitzbereich, der wie ein modernes Séparée wirkt und Privatsphäre bietet, ohne sich vom Geschehen abzukapseln. Sichtbare Flaschen an der Bar sucht man vergeblich – der Fokus liegt ganz auf dem Erlebnis und nicht auf der Inszenierung.

Das The Ritz-Carlton, Wolfsburg feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum und bringt ein echtes Highlight zurück: In der Newman´s Bar erklingt jeden Freitag und Samstag von 19 bis 23 Uhr wieder Live-Musik am Flügel. Neben klassischen Piano-Klängen sorgen Jazz, Blues und moderne Pop-Songs für stimmungsvolle Abende in stilvollem Ambiente.

Passend zum musikalischen Comeback präsentiert die Bar eine neue Cocktail-Karte mit raffiniert komponierten Drinks, die das kreative Können des Barteams unterstreichen. Zigarren-Liebhaber kommen in der separaten Smoker’s Lounge mit Kamin und Chesterfield-Sofas mit Grandhotel-Charme auf ihre Kosten – hier wird Genuss zelebriert.

Hier geht es zu der vollständigen Forbes Travel Guide Star Bars-Liste 2025.

Das Ritz-Carlton in Wolfsburg

Das Ritz-Carlton, Wolfsburg mit 170 Zimmern und Suiten liegt inmitten der Autostadt in Wolfsburg, dem Kompetenz- und Erlebniszentrum rund um das Thema Mobilität. Architektonisch eindrucksvoll als offener Kreis gestaltet, verfügt das vielfach prämierte Luxushotel über die Restaurants Aqua unter der Leitung von Sven Elverfeld, Terra, Aura, die Lobby Lounge, die Newman’s Bar sowie sieben Konferenzräume. Der freischwimmende, 40 Meter lange, ganzjährig beheizte Infinity-Pool im Hafenbecken ist vor dem denkmalgeschützten Volkswagen-Kraftwerk mit seinen vier hohen Schornsteinen ein wahrer Eyecatcher. Ein ebenso spektakulärer Blick bietet sich den Gästen aus dem Fitness-Bereich des The Ritz-Carlton Spa & Kraftwerk, das zusätzlich über Dampfbäder und Saunen sowie ein breites Angebot an Spa-Anwendungen verfügt. Über 600 Kunstwerke mit dem Schwerpunkt der Fotografie prägen das Ambiente des Hauses, ebenso wie die modern-klassische Ausstattung von Elliott Barnes. Weitere Informationen hier.

https://www.ritzcarlton.com/de/hotels/wfgrz-the-ritz-carlton-wolfsburg/dining