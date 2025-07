Ende Juni öffnete The Cloud, das neue Fine Dining Restaurant in der BMW Welt seine Pforten. Seit Anfang des Jahres arbeitete Jens Madsen, der Bobby Bräuer in den exklusiven Räumlichkeiten der BMW Welt nachfolgt an einem einzigartigen Konzept: THE CLOUD by Käfer.

The Cloud Restaurant in der BMW Welt

In München empfangen Küchenchef Jens Madsen, Restaurantleiterin Mona Röthig, Sommelier Luigi Pecchia und ihr Team ihre Gäste mit dem bereits im April in einem Pop-up erfolgreich getesteten Konzept: „CULINARY NOMADISM“.

Die erste Saison findet unter dem Motto „NOMADIC EARTH“ statt. Eine kulinarische Reise ist das Bestreben Madsens.

„Mit Nomadic Earth schlagen wir das erste Kapitel unseres neuen Reisetagebuchs auf. Wir wollen unseren Gästen ein besonderes Erlebnis auf kulinarischem Spitzenniveau bieten, das den Horizont erweitert und die Aromen sowie Texturen der Welt mit den hochwertigsten Produkten der Region in einen überraschenden und zugleich harmonischen Kontext setzt. Mit Jens Madsen, Mona Röthig und Luigi Pecchia haben wir ein Team gefunden, das diese ambitionierte Aufgabe mit großer Expertise und Leidenschaft perfekt umsetzt“, erklärt Michael Käfer im Gourmet Report Gespräch.

„Um die Vision von Käfer zum Leben zu erwecken, entwickelte BMW Group Designworks für THE CLOUD das Raumkonzept und Storytelling. Wir haben eine Atmosphäre geschaffen, die sich in Materialien, Formen und Details widerspiegelt – sinnlich, kontrastreich und emotional. So wird das Design Teil des kulinarischen Gesamterlebnisses„, sagt Anders Warming, Head of BMW Group Designworks.

„Mit THE CLOUD by Käfer erweitern wir das Erlebnis in der BMW Welt um eine neue Dimension. Neben der Fahrzeugauslieferung bieten wir unseren Gästen nun eine inspirierende kulinarische Reise in einer von BMW Group Designworks München gestalteten, einzigartigen Atmosphäre. Ganz oben im dritten Stock genießen die Gäste dabei einen beeindruckenden Ausblick auf die BMW Welt, eingebettet in ein außergewöhnliches Fine-Dining-Erlebnis“, so Sandra Wittemer, Leiterin BMW Welt.

Küche

In acht Gängen mit ergänzenden Side Dishes treffen regionale Lebensmittel wie Ziegenmilch aus Lenggries, Saibling aus Kinsau oder Reh aus dem Poltinger Forst auf Dukkah, Black Pepper Soup oder Pilau aus Perl-Emmer. Die Brochette vom Milchkalb ist inspiriert von Barfood, das in Afrika gerne zum Bier serviert wird. Jens Madsen nimmt dafür das Beste vom Kalb, gespießt auf eine Ähre, und kombiniert es mit Erdmandel, Chapati und Habanero.

Dabei verfolgt Jens Madsen seine ganz eigene Philosophie, die in Bewegung, Erinnerung und Herkunft verwurzelt ist. Dieses neue Konzept verbindet kulinarische Traditionen, Fertigkeiten und Gewürze aus aller Welt mit lokalen Produkten in einer eigenständigen Küche. In der Season 1 von THE CLOUD by Käfer sind dies die Aromen und Zutaten aus Ost- und Südafrika, vereint mit den Erzeugnissen und dem Rhythmus unserer Region. Jeder Gang spiegelt eine Station einer kulinarischen Reise wider: mal inspiriert von fernen Küsten, mal verwurzelt in heimischen Feldern. So entsteht eine Küche, die das Globale neugierig aufnimmt und im Lokalen verankert ist – sinnlich, überraschend und offen für neue Perspektiven.

BMW

In dem ebenso elegant wie einladend und technisch raffiniert gestalteten Restaurant spiegelt sich eine klare Referenz an die Designsprache von BMW. Das Erlebnis der Gäste beginnt, sobald sie in der dritten Etage der BMW Welt, die von COOP Himmelb(l)au als schwebende Struktur konzipiert wurde, aus dem Aufzug treten. Im Bereich „Moon Island“ können sie den Tag hinter sich lassen und sich auf den Abend einstimmen. Dazu trägt ein digitales Kunstwerk bei – ein Viertelmond –, der sich subtil im Hintergrund langsam von der goldenen Stunde über die sanfte Dämmerung bis hin zu den tiefblauen Tönen der Nacht verändert.

An der Biophilic Bar, gefertigt aus Perlino Marmor, machen kunstvoll präsentierte Ingredienzen aus dem Menü bei einem Aperitif neugierig auf die Speisenfolge des Abends. Anschließend wird an der Slim Bar, an der die Gäste auch am Ende ihrer Reise einen letzten Drink einnehmen können, ein persönlicher Cocktail serviert. Sie bildet den Übergang von der goldenen zur blauen Stunde. Über das Chef’s Atelier, dekoriert mit Reisefotos und exotischem Küchengerät, gelangen die Gäste schließlich in die Dining Cloud, wo sie an den Tischen mit Panoramablick auf die BMW Welt Platz nehmen. Über dem Zentrum des Raumes schwebt das namensgebende Objekt, eine amorphe Wolkeninstallation aus transparentem, federleichtem Stoff, die schwerelos und im ständigen Wandel durch eine Projektion zum Leben erweckt wird und das Gold des Sonnenuntergangs und das Mitternachtsblau erneut aufgreift.

Zwischen der Küche und der Dining Cloud liegt ein fünf Tonnen schwerer Monolith aus Titanstein. Auf dieser eindrucksvollen Bühne legt das Küchenteam letzte Hand an die Teller an, bevor der Service sie an die Tische bringt. Eine weitere Ahnung vom Geschehen in der Küche gewinnen die Gäste durch einen Einwegspiegel mit 15 Prozent Transparenz, der einen Einblick gewährt ohne alles zu offenbaren.

https://www.bmw-welt.com/de/restaurants/the-cloud.html