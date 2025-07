Weinreisen mit Bernhard Moser

Mit seinem breiten Fachwissen, seinem feinen Gespür für Qualität und seinem unverwechselbaren Humor macht er jede Reise zu einem gleichermaßen lehrreichen wie unterhaltsamen Erlebnis. „Wir sprechen Menschen an, die Wein nicht nur trinken, sondern verstehen möchten – ohne steife Etikette, aber mit Anspruch und Tiefgang“, sagt Moser.

Die Reisen sind hochwertig konzipiert und richten sich an ein genussaffines Publikum mit Interesse an Kultur, Kulinarik und Wissen.

Die ersten Weinreisen an die Mosel und in den Rheingau finden Sie hier: