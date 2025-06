Bernhard Moser bringt seine Gastro-Abenteuer auf die Bühne

Der Festivalleiter der eat! Berlin, Bernhard Moser mit seinem CHROMA type 301 Brotmesser

Moser macht Theater!

„reMENÜszenzen – Erinnerungen eines Restaurantkritikers“ feiert Premiere im Theater im Palais in Berlin und verspricht einen genuss-vollen Abend voller Anekdoten, Humor und kulinarischer Erinnerungen.

Bernhard Moser, renommierter Sommelier, Gründer des Genussfestivals eat! berlin und über ein Jahrzehnt gefürchteter wie gefeierter Restaurantkritiker, schlägt ein neues Kapitel auf:

Mit seinem ersten Solo-Programm „reMENÜszenzen – Erinnerungen eines Restaurantkritikers“ erobert er die Theaterbühne und lädt das Publikum zu einem unterhaltsamen Abend voller kulinarischer Absurditäten und pointierter Anekdoten ein.

In seinem Bühnenprogramm erzählt Moser von den skurrilen Erlebnissen und kulinarischen Kapriolen, die er in über zehn Jahren anonymer Restaurantkritik und mehr als zwei Jahrzehnten in der Welt des Weins gesammelt hat. Seine Geschichten sind mal komisch, mal haarsträubend – aber immer authentisch.

Was haben Eisbären mit Wein zu tun?

Wie fühlt man sich in einem Lokal, das mehr Fassade als Substanz bietet?

Und was geschieht, wenn man Kellnerin Sigrid zu lange in die Augen schaut?

Mit feiner Beobachtungsgabe, sprachlicher Präzision und einem unverwechselbaren Sinn für das Absurde nimmt Bernhard Moser sein Publikum mit hinter die Kulissen der Spitzengastronomie – dorthin, wo ambitionierte Gastronomen, misslungene Menüs und brillante Servicemomente aufeinandertreffen.

Premiere:

Dienstag, 3. September 2025, 19:30 Uhr

Theater Palais im Festungsgraben, Berlin

Tickets: 27,50 € | Ermäßigt: 16,50 €

Tickets erhältlich unter: https://www.theater-im-palais.de/event/remenueszenzen/

Ein Muss für alle, die Genuss lieben und schon immer wissen wollten, was wirklich in den Küchen des Landes passiert.