Michelin präsentiert seine neue Ausgabe des Guide MICHELIN Deutschland 2025. Mit gleich zwei neuen 3-Sterne-Restaurants kann der Gourmetführer mit einem seltenen Highlight aufwarten. Zuletzt verzeichnete die Auswahl 2008 mehr als einen Neuzugang auf dem kulinarischen Gipfel. Wir haben alle Michelin Sterne in einer Liste verfügbar.

Tohru Nakamura

Michelin Deutschland 2025

2025 kommen in Hamburg das Haerlin und in München das Tohru in der Schreiberei dazu. Die mittlerweile 341 Sternerestaurants bestätigen, dass das Niveau der deutschen Gastronomie unvermindert zunimmt. Zwölf 3-Sterne-Restaurants (darunter zwei neue), 47 2-Sterne-Restaurants (darunter fünf neue) und 282 1-Stern-Restaurants (darunter 30 neue) sind Beleg für eine bemerkenswerte Entwicklung der deutschen Gastronomie.



Gwendal Poullennec im Gourmet Report Gespräch: „Ihr hoher Qualitätsanspruch ist ungebrochen, ebenso der Ideenreichtum und die Passion. Immer bestrebt, sich ganz am Gast zu orientieren, entwickeln oftmals junge Küchenchefinnen und Küchenchefs neue unprätentiöse, zugängliche und verständliche Konzepte. Dabei setzt sich der Trend zu pflanzenbasierter Küche fort. Während bei der Produktwahl Regionalität und Saisonalität nach wie vor eine immense Bedeutung zukommen – 80 Grüne Sterne beweisen das eindrucksvoll –, zeigen sich die Küchenteams bei Kochtechniken und Einflüssen weiterhin sehr weltoffen.“

Zwei neue 3-Sterne-Restaurants

Insgesamt zählt die neue Selektion zwölf 3-Sterne-Restaurants. Mit jeweils einem neuen und einem bestätigten 3-Sterne-Restaurant bilden Hamburg und München die deutsche Gastro-Spitze. In Hamburg hat Christoph Rüffer die Küche des Haerlin im Laufe von 20 Jahren von 1-Stern- auf 2-Sterne-Niveau weiterentwickelt und sie nun in den gastronomischen Olymp gehoben. „Mit perfekten Kompositionen aus Topprodukten in hervorragender Balance sind hier drei Sterne zweifelsfrei verdient“, loben die begeisterten Inspektoren. Dagegen hat – ebenfalls in der Hansestadt – Kevin Fehling mit seinem Counter-Restaurant The Table Kevin Fehling mit einzigartiger weltoffen-kreativer Aromen-Fusion bereits im zehnten Jahr die drei Sterne bestätigt. Gleich zwei höchstdekorierte Restaurants auch in München: Tohru Nakamura, in der vorherigen Selektion mit zwei Sternen ausgezeichnet, hat es mit dem Tohru in der Schreiberei nun in die 3-Sterne-Liga geschafft. „Mit eigener Handschrift und feinfühliger Stilistik gelingt ihm eine äußerst spannende Verbindung von japanisch inspirierter und klassisch-französischer Küche“, sind sich die Inspektorinnen einig. Er teilt sich die gastronomische Spitze in der Stadt mit Jan Hartwig, der in seinem bereits mit drei Sternen ausgezeichneten JAN immer wieder aufs Neue eine grandiose Liaison aus Klassik und Kreativität schafft.“

47 2-Sterne-Restaurants – darunter fünf neue

Auch im 2-Sterne-Bereich hat der Guide MICHELIN Deutschland 2025 Neues zu verkünden. Unter den 47 2-Sterne-Restaurants findet sich mit dem neu aufgenommenen ATAMA by Martin Stopp in Sankt Ingbert ein Highlight. Martin Stopp leistet hier Großartiges: Mit seinen beiden Menüs – eines reduziert-produktorientiert, das andere unbeschwert-kreativ – liegt er bereits kurz nach der Eröffnung des Restaurants auf 2-Sterne-Niveau. Ebenso erwähnenswert ist das Pietsch in Wernigerode, in dem sich Robin Pietsch und Luis Hendricks in ihrem Menü bestens auf Umami und Weltoffenheit verstehen und es damit in die 2-Sterne-Liga geschafft haben. Inhaber Robin Pietsch betreibt gleich nebenan auch das 1-Stern-Restaurant Zeitwerk. Auf zwei Sterne gesteigert hat sich auch Oswald’s Gourmetstube in Teisnach mit der präzisen, produktorientierten Küche von Thomas Gerber. Ebenso das Intense in Wachenheim an der Weinstraße, in dem Benjamin Peifer seine spezielle Fusion aus Pfalz und Japan in legerem Ambiente zum Besten gibt. Verdient ist auch der zweite Stern für das Gotthardt‘s by Yannick Noack in Koblenz, in dessen offener Küche Yannick Noack und sein Team seit letztem Dezember eine neue Wirkungsstätte gefunden haben.

30 neue 1-Stern-Restaurants

Unter den 282 1-Stern-Restaurants der Selektion 2025 befinden sich 30 neu ausgezeichnete Restaurants. Hervorzuheben ist das Loumi. In dem kleinen Eckrestaurant in Berlin-Kreuzberg steht mit Karl-Louis Kömmler ein Autodidakt am Herd und bietet einen Mix aus japanisch-asiatisch und französischer Küche. Luftig, einladend und freundlich ist die Atmosphäre im Sommerfeld in Frankfurt am Main. In der offenen Küche wird saisonal, charakterstark und abwechslungsreich gekocht. Angenehm unkompliziert ist das Hawara in Freiburg mit seiner stark regional-saisonal orientierten Küche, die für ihre verantwortungsvolle Philosophie zudem mit dem Grünen Stern gewürdigt wird. Ein neues 1-Stern-Restaurant der besonderen Art ist das GLORIE in Hamburg (unter einem Dach mit dem ebenfalls von Thomas Alfons Imbusch betriebenen 100/200 Kitchen), das mit seinem reinen À-la-carte-Angebot eine willkommene Alternative für Gourmets darstellt. Mit dem Heiderand in Dresden wandelte sich ein traditionsreicher Familienbetrieb vom Café mit Tanztee zum Restaurant, das nun mit modern-internationaler Küche auf Sternniveau überzeugt.

Fünf MICHELIN Special Awards für Meister ihres Fachs

Gleich fünf Awards werden in diesem Jahr für besondere Leistung vergeben. Geehrt werden damit Professionals in den Rubriken Service, Young Chef, Mentor Chef, Sommelier und Cocktail.

Mit dem Service Award wird in diesem Jahr Daniela Oos aus dem Wein- und Tafelhaus in Trittenheim gewürdigt. Ausgesprochen sympathisch und mit österreichischem Charme versprüht sie in dem rundum verglasten eleganten Restaurant echte Herzlichkeit und erklärt den Gästen kompetent das mediterran beeinflusste Menü ihres Mannes Alexander Oos. Angenehmer könnte die erneut mit einem Stern ausgezeichnete Küche kaum begleitet werden.

Gewinner des Young Chef Awards ist Luis Hendricks, Küchenchef des modernen Counter-Restaurants Pietsch in Wernigerode. Mit ihm hat Inhaber Robin Pietsch einen überaus talentierten Koch an seiner Seite, der hier in jungen Jahren Großes vollbringt: ein kreatives Menü voller Umami, intensiver Aromen und asiatischer Einflüsse und mit einer ganz eigenen Handschrift. Eine fantastische Leistung, die dem Restaurant den zweiten Stern beschert hat.

Als Mentor Chef gekürt wird Claus-Peter Lumpp, seit März 1992 Küchenchef im Restaurant Bareiss in Baiersbronn und bekannt für seinen klassisch-französischen Kochstil. Ihm ist es zu verdanken, dass das elegante Gourmetrestaurant des Bareiss’schen Familienbetriebs nun bereits das 18. Jahr in Folge mit drei Sternen ausgezeichnet ist. Claus-Peter Lumpp hat sich in all den Jahren mit großem Engagement um den Nachwuchs am Herd verdient gemacht und mit seinem reichen Erfahrungsschatz und Know-how das Talent zahlreicher Köche gefördert. Verliehen wird der Award in Kooperation mit der Schweizer Uhrenmanufaktur Blancpain.

Den Sommelier Award erhält Marie-Helen Krebs aus dem IKIGAI bei Krün. Mit fundiertem Fachwissen und auf angenehm ungezwungene, natürliche Art empfiehlt sie die passenden Weine zur kreativen, asiatisch-japanisch beeinflussten Küche von Christoph Rainer, die in diesem Jahr erneut mit zwei Sternen ausgezeichnet ist. Die charmante Sommelière ist stets präsent, ohne aufdringlich zu sein – gerne geht sie auf Fragen ein und glänzt dabei mit Expertise. Gesponsert wird der Award vom französischen Champagnerhersteller Perrier-Jouët.

Zum ersten Mal wird auch der Cocktail Award in Deutschland vergeben. Besonders hervorgetan mit seinen spannenden Kreationen hat sich Michele Heinrich im YALDY in Frankfurt am Main. Die hochwertigen Cocktails sind eine echte Alternative zu Wein und passen bestens zum trendig-coolen Konzept dieses auf „Sharing“ ausgerichteten Restaurants im Bahnhofsviertel, das neu in die Selektion aufgenommen und mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet ist.

15 Restaurants erhalten den Bib Gourmand neu

Vor zwei Wochen hat der Guide MICHELIN 15 Restaurants neu mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet. Diese beliebte Auszeichnung geht an Restaurants mit einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis, ganz unabhängig vom Küchenstil. Damit zählt der Guide MICHELIN nun 156 Restaurants mit dem Bib Gourmand, die sich über das ganze Land verteilen und in Großstädten ebenso zu finden sind wie auf dem Land. Was alle gemeinsam haben: Gerichte zu erschwinglichen Preisen, die keine Kompromisse bei Sorgfalt, Geschmack und Produktqualität machen. Wir berichteten.

Der Guide MICHELIN Deutschland 2025 auf einen Blick:

12 Restaurants mit drei Sternen (davon 2 neu)

47 Restaurants mit zwei Sternen (davon 5 neu)

282 Restaurants mit einem Stern (davon 30 neu)

80 Restaurants mit Grünem Stern (davon 14 neu)

156 Restaurants mit Bib Gourmand (davon 15 neu)

Die vollständige und aktuelle MICHELIN Sterneliste finden Sie hier:

Der Guide MICHELIN Deutschland 2025 ist ab dem 24. Juli für 29,95 Euro in Deutschland und 30,80 Euro in Österreich im Handel erhältlich. Auf 480 Seiten finden Sie mehr als 1.240 Restaurants.

Michelin Hotels in Deutschland: https://guide.michelin.com/de/de/hotels-stays/germany