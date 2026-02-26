50 Spitzenköche präsentieren 250 Geheimtipps – Der ultimative kulinarische Stadtführer. Hongkong festigt seinen Ruf als Geniesserstadt. Mit der neuen Initiative „Taste Hong Kong“ präsentiert das Hong Kong Tourism Board (HKTB) einen Gourmet-Guide, der von über 50 Spitzenköchen kuratiert wurde.

Poon Choi – Hongkong CNY

Taste Hong Kong

Der Stadtführer listet 250 Restaurants – von Michelin-Tempeln bis zu versteckten Garküchen – und bietet eine Insider-Perspektive auf die Esskultur der Metropole.

Hongkong ist bekannt für seine Skyline und seine lebendige Kultur, doch das wahre Herz der Stadt schlägt in ihren Küchen. Während die Sonderverwaltungszone traditionell für ihre hohe Dichte an Michelin-Sternen gefeiert wird, lenkt „Taste Hong Kong“ den Blick bewusst auf die gesamte Bandbreite der Gastronomie. Entwickelt wurde der Guide in Zusammenarbeit mit dem renommierten Chinese Culinary Institute (CCI) und basiert auf den persönlichen Empfehlungen von Absolventen des prestigeträchtigen Master-Chef-Programms für chinesische Küche.

Was ist „Taste Hong Kong“? Ein Guide der Meisterköche

„Taste Hong Kong“ ist mehr als nur eine Liste von Adressen. Es ist ein kulinarischer Kompass, der Besuchern und Einheimischen gleichermaßen den Puls der Stadt fühlen lässt. Anstatt konventionelle Rankings zu erstellen, fungiert der Guide als persönliches Adressbuch der Stars der Branche.

Die Auswahl umfasst ein bewusst breit gefächertes Spektrum:

Tradition und Handwerk: Alteingesessene Nudelmanufakturen und Dessertlokale

Alteingesessene Nudelmanufakturen und Dessertlokale Alltagskultur: Cha Chaan Teng (Teestuben im Hongkonger Stil) und Dai Pai Dongs (offene Garküchen)

(Teestuben im Hongkonger Stil) und Dai Pai Dongs (offene Garküchen) Moderne Küche: Handwerkliche Röstereien und hippe Cafés

Handwerkliche Röstereien und hippe Cafés Luxussegment: Prestigeträchtige Hotelrestaurants und mehrfach mit Michelin-Sternen ausgezeichnete Fine-Dining-Adressen

Im Zentrum des Projekts stehen die Persönlichkeiten der Küchenchefs. Sie sind die kreativen Köpfe hinter Hongkongs erfolgreichsten Restaurants und verfügen über ein geschultes Auge für Qualität, Konsistenz und das gewisse Etwas, das ein Lokal dauerhaft erfolgreich macht.

Die Stimmen der Elite: Adam Wong und Lee Man-sing

Zwei der prominentesten Botschafter des Guides sind die Spitzenköche Adam Wong und Lee Man-sing, deren Namen in der Gourmetwelt schwer wiegen.

Adam Wong, Executive Chef des mit drei Michelin-Sternen dekorierten Forum Restaurant, betont gegenüber Gourmet Report die emotionale Bindung zur einfachen Küche: „Wenn ich an die Küche Hongkongs denke, kommen mir die Restaurants in den Vierteln in den Sinn, zu denen ich immer wieder zurückkehre – Dai Pai Dongs, Cha Chaan Tengs und kleine Lokale. Diese Orte zeigen, wie Einheimische wirklich essen, und spiegeln die kulinarische Seele Hongkongs wider.“

Lee Man-sing von der Mott 32 Group ergänzt: „Ich war schon immer überzeugt, dass man einige der besten Gerichte Hongkongs in den einfachsten Umgebungen findet. Die in ‚Taste Hong Kong‘ vorgestellten Restaurants haben Geschichte, Beständigkeit und Herz.“

Diese Stimmen verleihen dem Guide eine Glaubwürdigkeit, die weit über herkömmliche Blog-Empfehlungen hinausgeht.

Viertel für Viertel: Hongkong abseits der Touristenpfade entdecken

Ein besonderes Merkmal von „Taste Hong Kong“ ist die Strukturierung nach Stadtvierteln. Anstatt Besucher lediglich zu den bekannten Hotspots wie Tsim Sha Tsui oder Central zu lotsen, ermutigt der Guide dazu, den individuellen Charakter der einzelnen Quartiere zu erkunden.

Alteingesessene Viertel: Hier findet man Reisgerichte aus dem Tontopf, die nach geheimen Familienrezepten zubereitet werden.

Hier findet man Reisgerichte aus dem Tontopf, die nach geheimen Familienrezepten zubereitet werden. Aufstrebende Szenebezirke: In ehemaligen Industriegebieten entstehen moderne Eateries, die westliche Techniken mit kantonesischen Zutaten kombinieren.

In ehemaligen Industriegebieten entstehen moderne Eateries, die westliche Techniken mit kantonesischen Zutaten kombinieren. Versteckte Schätze: Der Guide lüftet das Geheimnis jener Lokale, die oft keine Werbung brauchen, weil sie seit Generationen von Stammgästen leben.

Diese geografische Herangehensweise ermöglicht es Reisenden, Hongkong mit allen Sinnen zu erleben – vom heißen Dampf der Woks in geschäftigen Straßenmärkten bis zur ruhigen Eleganz traditionsreicher Nachbarschaftsrestaurants.

Digital und interaktiv: Der Guide als mobiler Begleiter

Um den Ansprüchen moderner Reisender gerecht zu werden, setzt das HKTB auf eine umfassende digitale Strategie. „Taste Hong Kong“ ist weit mehr als eine gedruckte Broschüre.

Kampagnen-Website und Videos: Auf der offiziellen Plattform werden kuratierte Karten und atmosphärische Viertel-Videos bereitgestellt, die visuell durch die Stadt führen. Download-Bereich: Eine vollständige digitale Ausgabe des Guides steht zum kostenlosen Download bereit und dient als praktischer Begleiter für die spontane Restaurantplanung. QR-Codes vor Ort: An wichtigen Knotenpunkten des öffentlichen Nahverkehrs – darunter MTR-Stationen und Bushaltestellen – sowie auf Besucherinformationen in den Vierteln selbst sind QR-Codes angebracht. Sie verlinken direkt auf die Empfehlungen der Köche in der jeweiligen Umgebung. Promofilm: Ein eigens produzierter Film zum Thema „Taste Hong Kong“ wird an prominenten Orten wie Sehenswürdigkeiten, großen Einkaufszentren und in Hotels ausgestrahlt.

Warum dieser Guide ein Gamechanger ist

In einer Stadt mit über 15.000 Restaurants ist die Qual der Wahl enorm. „Taste Hong Kong“ fungiert als Filter mit Sterne-Koch-Niveau. Der Guide demokratisiert das kulinarische Wissen der Elite und macht es für den Durchschnittstouristen nutzbar.

Während klassische Reiseführer oft hinter der schnelllebigen Restaurantentwicklung hinterherhinken, bietet dieser Guide eine zeitlose Qualität: Die Auswahl basiert nicht auf kurzlebigen Trends, sondern auf der Beständigkeit und dem „Herz“, das Lee Man-sing beschreibt. Es geht um Restaurants, die über Jahre und Jahrzehnte hinweg konstante Spitzenleistung bringen.

Über Hongkong – Asiens kulinarische Bühne

Hongkong, oft als „Asia’s World City“ bezeichnet, lebt von seinen Kontrasten. Auf engstem Raum treffen östliche Tradition auf westlichen Lifestyle, gläserne Wolkenkratzer auf wilde Naturlandschaften. Diese Dualität spiegelt sich nirgendwo deutlicher wider als auf dem Teller.

Die über 200 Inseln der Region bieten nicht nur Outdoor-Abenteuer, sondern auch eine einzigartige Quelle für frische Meeresfrüchte, die in den Küstenlokalen der abgelegeneren Gebiete serviert werden. „Taste Hong Kong“ öffnet die Tür zu dieser Vielfalt und beweist: Außergewöhnlicher Genuss ist in Hongkong überall zu finden – oft an den unerwartetsten Orten.

Webseite: https://tastehk.discoverhongkong.com/en

Weitere Informationen und Updates zur Kampagne sowie umfassende Reisetipps für Hongkong finden Sie auf der deutschsprachigen offiziellen Tourismus-Website: www.discoverhongkong.com/de.

