Kulinarische Reise Hongkong

Das Hong Kong Wine & Dine Festival kehrt zurück und präsentiert Genussmomente aus der asiatischen Metropole

Chef Chan Yan Tak, King Lung Heen, Hongkong

Im November zeigt Hongkong wieder, was es kulinarisch zu bieten hat. Während des Hong Kong Wine & Dine Festivals können sich Genießer in den rund 700 teilnehmenden Restaurants und Bars sprichwörtlich durch die Stadt probieren. Zur Feier des 25. Jahrestages der Gründung der Sonderverwaltungszone Hongkong (HKSAR) verschenkt das Hong Kong Tourism Board (HKTB) außerdem zum ersten Mal insgesamt 50.000 E-Coupons für das Festival.



„Das Hong Kong Wine & Dine Festival ist eine der beliebtesten Veranstaltungen der Stadt, sowohl bei den Einheimischen als auch bei Besuchern“, sagt Dane Cheng, Executive Director des HKTB. „Auch in diesem Jahr wird das Festival in der ganzen Stadt gefeiert. Dabei haben wir uns von Hongkongs unverwechselbaren Geschmacksrichtungen und dem faszinierenden Blick auf den Hafen inspirieren lassen. Viele bekannte Restaurants und Bars sind wieder dabei und haben extra für die Veranstaltung innovative Gourmet-Erlebnisse entwickelt. Mit dem Festival wollen wir der Welt die gastronomischen Schätze Hongkongs präsentieren und Reisende dazu ermutigen, nach Hongkong zu kommen.“

„Taste Around Town“

Das diesjährige Hong Kong Wine & Dine Festival steht unter dem Motto „Taste Around Town“ und verbindet eine köstliche Auswahl an Speisen und Getränken mit einem atemberaubenden Ausblick auf Hongkong. In Zusammenarbeit mit der Gastronomie bietet das HKTB während des Festivals viele vergünstigte Genuss-Erlebnisse. Bei „Drink Around Town – Creative Cocktails Citywide“ können Gäste von international renommierten und preisgekrönten Mixologen kreative neue Cocktails mit lokalen Zutaten verkosten. Hongkongs spektakulären Ausblick auf den Hafen genießen Gäste mit Wein und exklusiven Menüs während der Aktion „Drink Around Town – Wine on the Waterfront“. Bei „Dine Around Town“ kosten sich Feinschmecker in den angesagtesten Restaurants durch die Stadt – von traditionellen chinesischen Gerichten bis hin zu regionalen Köstlichkeiten.

50.000 E-Coupons

Zur Feier des 25. Jahrestags der Gründung der SVR Hongkong verteilt das HKTB 50.000 Gutscheine für „Drink Around Town“ über die Website Discover Hong Kong. Interessierte können die E-Coupons gegen einen kostenlosen Genuss aus den Aktionen „Creative Cocktails Citywide“ und „Wine on the Waterfront“ einlösen. Die kostenlosen E-Coupons werden am 3. und 17. November 2022 um 10 Uhr verteilt und können dann direkt in einem der teilnehmenden Restaurants und Bars eingelöst werden.

Weitere Informationen zu Hongkong und deren facettenreicher Foodszene gibt es unter www.discoverhongkong.com.

