Knapp sieben Jahre nach der Schließung des Restaurants la vie im niedersächsischen Osnabrück eröffnete der langjährige Drei-Sterne-Koch Thomas Bühner im Mai wieder ein Restaurant in Deutschland: LA VIE by thomas bühner Das Restaurant befindet sich auf dem ONE METRO Campus im Düsseldorfer Stadtteil Flingern..

Das Team im LA VIE by thomas bühner, Düsseldorf – Foto: Lukas Kirchgasser

Das Restaurant LA VIE by thomas bühner. Zu finden sein wird das neue Restaurant auf dem ONE METRO Campus im Düsseldorfer Stadtteil Flingern. Dort wird Bühner als Betreiber, Konzeptgeber und Patron agieren und gemeinsam mit Küchenchef Timo Frische, Gastgeberin Antonia Winkler und Sommelier Thilo Kownatzki Klassiker aus dem ehemaligen la vie in Osnabrück mit Neuheiten seiner Reisen rund um den Globus präsentieren. Für das Interieur zeichnet der Düsseldorfer Interior Designer Olaf Kitzig verantwortlich.

Küchenphilosophie

Die Küche im neuen LA VIE by thomas bühner verbindet hochwertige Produkte aus der Region mit den besten Einflüssen aus zwei kulinarischen Welten – der französischen und der asiatischen: Die französische Küche ist für Bühner der Ursprung des Fine Dinings und damit auch Basis seines kulinarischen Verständnisses. Dank seiner Engagements in Taiwan, Hongkong und Peking ist jedoch auch die asiatische Küche zu einem kulinarischen Zuhause geworden. Im Düsseldorfer LA VIE gehen diese beiden Küchen nun eine harmonische Verbindung miteinander ein.

Angeboten werden zwei Abendmenüs in vier bis acht Gängen – eines mit Fleisch und Fisch sowie ein veganes Menü. Selbstverständlich werden darin auch ein paar bekannte Gerichte zu finden sein, darunter der Kartoffelschaum mit Kürbis-Curry-Eis, das Reh im Sud exotischer Gewürze und der Kabeljau mit Wagyu und Safranfond. Schließlich sind es Gerichte wie diese, die Bühner schon einmal in den Kocholymp gebracht haben.

Freitags, samstags und sonntags wird zudem ein Lunch-Menü mit mindestens drei Gängen angeboten. Außerdem ganz wichtig für Patron Bühner: im LA VIE wird so nachhaltig wie möglich gearbeitet. Der Restaurantbetrieb wird daher weitestgehend ohne Papier, Plastik und Alufolie gemeistert. Das Menü verfolgt einen Zero-Waste-Ansatz.

Das Team im LA VIE by thomas bühner

Für die Umsetzung der Küchenphilosophie zeichnet Küchenchef Timo Fritsche mit einem internationalen Team verantwortlich. Der 40-jährige Niedersachse war bereits von 2011 bis 2018 im Osnabrücker la vie an der Seite von Thomas Bühner tätig – zuletzt als Küchenchef. Seitdem hat er weitere Erfahrungen in der Andreas Caminada Group gesammelt – als Küchenchef im Restaurant Schloss Schauenstein, Head of Research and Development, Küchenchef im Restaurant OZ sowie im Igniv by Andreas Caminada in St. Moritz. Vor seinem Engagement im la vie war er als Küchendirektor im Mural Farmhouse in München tätig.

Unterstützt wird Fritsche von Gastgeberin Antonia Winkler und Sommelier Thilo Kownatzki, die zuvor beide in gleicher Position im zweifach besternten Restaurant Falco in Leipzig tätig waren und über umfangreiche Erfahrungen in der Spitzengastronomie verfügen.

Architektur und Design

Bei der Gestaltung des Interieurs hat Thomas Bühner erneut auf die Expertise von Olaf Kitzig und das Team der Kitzig Design Studios gesetzt. Das Düsseldorfer Architekturbüro hat bereits das Restaurant LA VIE by thomas bühner in Taipeh gestaltet. In Düsseldorf entsteht nun im Atrium der METRO Konzernzentrale ein zeitlos-eleganter Gastraum mit 27 Sitzplätzen. Der Empfangsbereich beeindruckt mit stilvollen Loungemöbeln, einem nussbaumvertäfelten Weinschrank und einer runden Naturstein-Kühlinsel für perfekt temperierte Aperitifs. Vom Empfangsbereich führt der Weg in den großzügigen Gastraum, in dem wellenförmige, mit Samt bespannte Wandflächen sowie warme Beige- und Brauntöne für ein intimes Ambiente sorgen. Hochwertige Vitra-Tische und dazu passende Stühle, handgefertigtes Geschirr von Pieter Stockmans und mundgeblasene Gläser von Zwiesel Glas unterstreichen das perfekte Setting.

Einmal angekommen, haben Gäste die Wahl zwischen klassischen Tischarrangements mit zwei bis vier Plätzen, einem ovalen Tisch in einer kleinen Nische für bis zu sechs Personen oder einem Platz an einem der zwei Marmortresen. Hier sitzen Gäste leicht erhöht und haben noch einmal einen ganz anderen Blick auf das Restaurant und die lediglich durch halbtransparente, gemusterte Glaspaneelen abgegrenzte Küche.

Der aus Irish Green Marmor gefertigte Tresen mit seiner organisch geschwungenen Form geht in eine Kochinsel über, an der ein Koch vor den Augen der Gäste Kleinigkeiten für den Aperitif oder das Dessert zubereitet. Außerdem finden hier zukünftig auch „Meet & Greet“ Treffen mit Thomas Bühner und sogar Kochkurse mit V-Zug Geräten statt. Am zentral gelegenen Red Jasper Marmor-Tresen finden bis zu zehn Gäste Platz – perfekt für gesellige Abende in der Gruppe, aber auch für Alleinessende.

Als künstlerisches Highlight prägen Werke des deutschen Graffiti-Künstlers Stohead das Ambiente. Eine vollverglaste Fensterfront und die angrenzende Terrasse erweitern den Raum ins Freie.

LA VIE by thomas bühner, Düsseldorf – Foto: Lukas Kirchgasser

Das Restaurant LA VIE by thomas bühner befindet sich in der Schlüterstraße 1 in 40235 Düsseldorf-Flingern. Die Öffnungszeiten sind:

Mittwoch & Donnerstag: 18:30 – 23:00 Uhr

Freitag & Samstag: 12:00 – 14:30 Uhr & 18:30 – 23:00 Uhr

Sonntag: 12:00 – 14:30 Uhr

Parkmöglichkeiten sind im angrenzenden Parkhaus vorhanden. Das Restaurant ist zudem

gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Thomas Bühner im Gourmet Report

https://laviebythomasbuehner.de