Copa Jerez Wettbewerb 2026 – jetzt bewerben!

Ab jetzt für den Copa Jerez Wettbewerb 2026 bewerben und die Chance auf das internationale Finale erhalten. Ein Team besteht auch Koch & Sommelier (m/w/d).

Copa Jerez Wettbewerb

Copa Jerez Wettbewerb

Beim internationalen Finale der Copa Jerez 2025 am 2. und 3. Juni in Jerez de la Frontera sicherte sich das Team aus Dänemark den Sieg: Küchenchef Emil Rask Bahr und Sommelier Andreas Kobs Laursen aus dem Restaurant Sdr. Bjert Kro in Bjert (DNK) überzeugten die Jury mit einem innovativen Drei-Gänge-Menü und herausragenden Kombinationen mit Sherry-Weinen.

Auch Deutschland war beim Finale stark vertreten: Jan Nachtigall, Küchenchef des Novanta Bar & Restaurant in Essen und Sommelière Ali Schmidt präsentierten ihr Menü mit großem Engagement und zeigten eindrucksvoll, wie kreativ und qualitätsbewusst hierzulande mit Sherry gearbeitet wird.

Kulinarik trifft Sherry-Kompetenz

Die Copa Jerez zählt zu den wichtigen Events der internationalen Wein- und Gastronomieszene. Teams aus acht Ländern treten in einem Live-Wettbewerb an, bei dem Kulinarik und ein perfektes Sherry-Pairing im Mittelpunkt stehen. Der Wettbewerb ist Teil des zweitägigen Copa Jerez Forum & Competition, das Vorträge, Tastings und exklusive Winzererlebnisse vereint.

Bewerbungsstart für Copa Jerez Deutschland 2026

Ab sofort können sich wieder talentierte Duos aus Küche und Sommelier unter diesem Link für die Teilnahme bei Copa Jerez 2026 in Deutschland bewerben.

Gesucht werden Teams, die mit Leidenschaft, Können und Innovationsgeist das Potenzial von Sherry-Weinen in Szene setzen möchten. Die Gewinner der nationalen Ausscheidung dürfen Deutschland beim nächsten internationalen Finale 2027 in Spanien vertreten.

Der genaue Veranstaltungsort sowie das Datum für den deutschen Vorentscheid 2026 werden in Kürze bekannt gegeben.

Bewerbungsvoraussetzungen und Ablauf des Copa Jerez Wettbewerb

Die Copa Jerez ist eine einzigartige Gelegenheit für Gastronomen, ihr Talent auf einer internationalen Bühne zu präsentieren und dabei die Kunst eines perfekten und harmonischen Pairings in den Fokus zu stellen. Ein großartiges Menü und die Fähigkeit, es mit den richtigen Sherry-Weinen zu kombinieren, sind die Waffen, die die Kandidaten brauchen, um sich einen Platz im nationalen Finale zu sichern.

An dem Wettbewerb können Teams aus Köchen und Sommeliers desselben oder aus unterschiedlichen Restaurants oder Catering-Unternehmen teilnehmen, die mindestens drei Referenzen von Marco de Jerez-Weinen auf ihrer Speisekarte haben.

Gemeinsam müssen sie einen dreigängigen Menüvorschlag erstellen – Vorspeise, Hauptgericht und Dessert – und den Sherry oder Manzanilla-Wein auswählen, der am besten zu jedem Gang passt. Die gastronomische Qualität des Menüs, die Kreativität und die richtige Wahl der Weinbegleitung sind die entscheidenden Faktoren, um zu gewinnen.

Aus allen eingegangenen Vorschlägen wählt eine Expertenkommission die drei Finalisten-Teams aus, die ihre Vorschläge im nationalen Finale der Copa Jerez präsentieren dürfen. Dort müssen die Teams ihre Vorschläge vor Ort kreieren und vor einer Jury aus führenden Fachleuten der Gastronomieszene verteidigen.

Interessierte können ihre Bewerbung online hier einreichen.

Hintergrundinformationen zum Copa Jerez Wettbewerb

Die Copa Jerez ist ein internationaler Kochwettbewerb, das sowohl dem hohen Niveau der Jury als auch den teilnehmenden Teams und ihren gastronomischen Kreationen zu verdanken ist. Jahr für Jahr etabliert sie sich weiter als Referenz für internationale Wettbewerbe und als führende Fachveranstaltung für Sherry-Weine, an der einige der bedeutendsten Persönlichkeiten der Gastronomie und Önologie teilnehmen.

