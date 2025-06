Ben Schütz auf „EUROPAs Beste“ Gourmetfestival

So schmecken 17 Michelin-Sterne: Mit limitierten Flaniertickets zum Gourmeterlebnis der besten Köche EUROPAs kommen.

MS Europas Beste

Ben Schütz

Schnell sein lohnt sich: Am 1. August 2025 öffnet die EUROPA im Hamburger Hafen wieder das Pooldeck für EUROPAs Beste, das exklusive Gourmetfestival, welches Spitzenköche, renommierte Winzer und weitere Genuss-Spezialisten vereint. Die EUROPA, Teil der Flotte von Hapag-Lloyd Cruises, inszeniert ein kulinarisches Ereignis, das auf dem Markt in dieser Qualität kaum zu finden ist. Das Fünf-Sterne-Schiff wird zur vielfältigen Flaniermeile, auf der sich kulinarische Höhepunkte mit der herzlichen und aufmerksamen Gastgeberkultur der EUROPA verbinden. Die limitierten Flaniertickets sind ideal für alle, die neugierig auf außergewöhnliche Genussmomente sind und EUROPAs Beste sowie das Schiff erstmalig ganz persönlich entdecken möchten. Alle Speisen und Getränke des Events sowie die Party bis tief in die Nacht sind inklusive.

Beim Gourmetfestival EUROPAs Beste an Bord der EUROPA gibt Ben Schütz sein Debüt als Küchenchef und Gastgeber des renommierten Events, das bereits zum 19. Mal stattfindet. Mit ihm versammelt sich eine Meisterriege kulinarischer Größen an Deck. Insgesamt kommen 17 Michelin-Sterne und drei Grüne Sterne zusammen. Der Abend ist gleichzeitig der Auftakt einer zweitägigen exklusiven Kurzreise von Hamburg über Helgoland zurück nach Hamburg, die aufgrund ihrer Beliebtheit traditionell schnell ausgebucht ist.

Für alle, die sich unter die Partygäste mischen möchten

Wer ebenfalls in den Genuss kommen möchte, aber keine Suite mehr erhalten hat, hat in diesem Jahr die Gelegenheit Flaniertickets für die Abendveranstaltung zu bekommen. Die Anzahl der Tickets ist limitiert, der Preis liegt bei 390 EUR pro Person. Die begehrten Plätze sind vorbehaltlich Verfügbarkeit ausschließlich auf Anfrage beim Service-Team unter verkaufsteam@hl-cruises.com erhältlich.

Teilnehmer EUROPAs Beste 2025

Weitere hochkarätige Verstärkung aus der Spitzengastronomie für EUROPAs Beste 2025: Alle bringen eine individuelle Note mit. Für mediterrane Küche in einem modernen und kreativen Stil sorgt Matteo Ferrantino aus dem mit 2-Michelin-Sternen ausgezeichneten bianc in Hamburg. Daniel Gottschlich vom Zwei-Sterne-Restaurant Ox & Klee in Köln ist für ein multisensorisches Menükonzept bekannt: In seinem Restaurant wird jeder Gang entweder als Tellergericht oder als Fingerfood serviert. Aus Berlin reist Steven Vick vom veganen Fine-Dining-Restaurant OUKAN an. Er ist bekannt für seine kreative pflanzliche Küche, die von Fermentationstechniken und japanischen Aromen inspiriert ist. Komplettiert wird die Sternecrew durch Nathalie Leblond, die mit moderner französischer Küche aus dem Münchener Sternerestaurant Les Deux für feine, stilistisch klare Geschmacksmomente sorgt.

Übersicht Akteure von EUROPAs Beste 2025

Köche:

Ben Schütz, Küchenchef MS EUROPA

Kevin Fehling, THE GLOBE / THE TABLE, drei Michelin-Sterne, Hamburg/Deutschland

Matteo Ferrantino, bianc, zwei Michelin-Sterne, Hamburg/Deutschland

Daniel Gottschlich, Ox & Klee, zwei Michelin-Sterne, Köln/Deutschland

Alexander Herrmann, AURA by Alexander Hermann & Tobias Bätz, zwei Michelin-Sterne, Wirsberg/Deutschland

Dennis Ilies, Hotel Tannenhof, zwei Michelin-Sterne, St. Anton am Arlberg/Österreich

Dominik Sato & Fabio Toffolon, The Japanese Restaurant, zwei Michelin-Sterne, Andermatt/Schweiz

Lisa Angermann, Restaurant Frieda, ein Michelin-Stern und ein grüner Stern für Nachhaltigkeit, Leipzig/Deutschland

Nathalie Leblond, Les Deux, ein Michelin-Stern, München/Deutschland

Lukas Nagl, Restaurant Bootshaus, ein Michelin-Stern und ein grüner Stern für Nachhaltigkeit, Traunkirchen/Österreich

Simon Tress, Restaurant 1950, ein Michelin-Stern und ein grüner Stern für Nachhaltigkeit, Hayingen/Deutschland

Steven Vick, OUKAN, Vegan Fine Dining, Berlin/Deutschland

The Globe by Kevin Fehling, MS Europa.

Weingüter:

Weingut Jürgen Ellwanger, Württemberg/Deutschland

Manufaktur Jörg Geiger, Württemberg/Deutschland

Weingut Peter Lauer, Mosel/Deutschland

Weingut Meyer-Näkel, Ahr/Deutschland

Weingut Markus Schneider, Pfalz/Deutschland

Weingut Hirtzberger, Wachau/Österreich

Weingut Markowitsch, Carnuntum/Österreich

Moët & Chandon mit Château d‘Eclans, Frankreich

Genussspezialisten:

Altonaer Kaviar Import Haus, Hamburg/Deutschland

BOS FOOD, Meerbusch/Deutschland

Becking Kaffee, Hamburg/Deutschland

Brennerei Ziegler, Freudenberg/Deutschland

falk’s Bar, München/Deutschland

Fromagerie Antony, Vieux-Ferrette/Frankreich

Giovanni L., Kiel/Deutschland

Pâtisserie Johanna, Hamburg/Deutschland

