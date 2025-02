Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling in diesem Jahr auf sieben Reisen an Bord von MS EUROPA. Während Fehling an Bord arbeiten muss, kann man meist mit ihm trotzdem ganz gut ein Schwätzchen halten.

The Globe by Kevin Fehling, MS Europa

Mit Kevin Fehling auf der MS Europa verreisen

Mit dem Ritterschlag des Gault Millau 2025 im Gepäck – und einer Auszeichnung mit erstmalig fünf schwarzen Hauben – begibt sich der gefeierte Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling auf große Fahrt. Sein Restaurant an Bord der EUROPA, das THE GLOBE by Kevin Fehling, welches in enger Zusammenarbeit zwischen dem Ausnahmetalent und Hapag-Lloyd Cruises entstand, bringt seit gut fünf Jahren Gourmets auf hoher See ins Schwärmen. Nun kündigt Fehling seine Mitreise auf sieben Routen im Jahr 2025 an.

Die EUROPA, ebenso wie ihr Schwesterschiff EUROPA 2, wird seit Indienststellung von Insight Guides Cruising & Cruise Ships, ehemals Berlitz Cruise Guide, als „Bestes Kreuzfahrtschiff der Welt“ ausgezeichnet. Das kleine Schiff für maximal 400 Gäste vereint exklusive Reisekultur mit herausragender Kulinarik. Kevin Fehling, der seine Karriere einst als Sous-Chef auf der EUROPA begann, hat mit dem THE GLOBE neben seinem Hamburger Restaurant THE TABLE eine zweite kulinarische Heimat gefunden. Sein Gourmetrestaurant an Bord steht seit 2019 für eine Hommage an die Geschmacksvielfalt der Welt, inspiriert von exotischen Aromen, strahlenden Farben und den unvergleichlichen Düften der internationalen Küche.

Kulinarische Exzellenz mit Kevin Fehling

Der Genuss im THE GLOBE ist, ebenso wie in allen fünf Restaurants der EUROPA, im Reisepreis inbegriffen. Als Perfektionist überlässt Kevin Fehling nichts dem Zufall. Er legt großen Wert darauf, dass jedes Detail stimmt – von der Auswahl der Zutaten bis zum perfekten Service. Deshalb ist er selbst regelmäßig an Bord. In den kommenden Monaten wird er insgesamt 20 Tage persönlich vor Ort sein, um die Gäste im THE GLOBE zu verwöhnen, sein Team zu schulen und neue Gerichte einzuführen.

Genuss auf Sterneniveau

„Das THE TABLE von Kevin Fehling gehört laut dem Gault&Millau zu den beiden besten Restaurants in Hamburg. Erst kürzlich prämierte der renommierte Restaurantführer das Trendlokal mit fünf schwarzen Hauben. Eine herausragende Auszeichnung, zu der wir Kevin Fehling herzlich gratulieren“, sagt Isolde Susset, Managing Director Hapag-Lloyd Cruises. „Genau wie Kevin Fehling vereint unsere EUROPA Exzellenz, Leidenschaft und unvergleichliche Gastfreundschaft. Diese Zusammenarbeit ist mehr als nur stimmig. Sie beweist, dass die richtigen Partner gemeinsam wachsen und Großes schaffen. Und genau darauf sind wir stolz!“

Eine Heimat auf See

„Meine Zeit an Bord und die Reisen rund um die Welt haben mich persönlich und auch meine Küche geformt. Sie ist geprägt von unterschiedlichen Begegnungen und Breitengraden. Mit den Gästen ins Gespräch zu kommen und sie zu verwöhnen, ist für mich mehr als nur eine Aufgabe. Es ist pure Freude!“, so Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling. „Jedes Mal, wenn ich die EUROPA und insbesondere das THE GLOBE betrete, ist es, als würde ich nach Hause kommen. Ein Gefühl von Ankommen und Sehnsucht zugleich, von Zusammenhalt und Perfektion. Für mich ist die EUROPA weit mehr als ein Schiff, sie ist ein Teil von mir.“

Von der EUROPA an die Spitze der Kochelite

Auch, wenn Kevin Fehling an Land ist, bleibt die Kulinarik im THE GLOBE auf höchstem Niveau, dank seines erfahrenen Teams. Dennis Ilies, der zwölf Jahre lang Fehlings Sous-Chef war und ebenfalls regelmäßig auf der EUROPA brillierte, wechselte kürzlich ins Gourmetrestaurant Tannenhof in Österreich. Dort erkochte er auf Anhieb zwei Michelin-Sterne. Ein Beweis dafür, dass die Kulinarik des Luxusschiffes den renommiertesten Restaurants an Land in nichts nachsteht.

Exklusive Menüs

Wer im THE GLOBE Platz nimmt, findet einen kleinen persönlichen Willkommensbrief von Kevin Fehling auf dem Teller. Darin verrät er auch die Zutaten, welche ihn für die Menüs inspiriert haben. Gäste können sich auf ein intensives Zusammenspiel aus regionalen Spezialitäten und Fehlings unverkennbarer Handschrift freuen, geleitet von den pulsierenden Märkten dieser Welt, mit einer Prise Seeluft veredelt. Dass der Gruß aus der Küche mitunter vom Küchenchef persönlich gereicht wird, ist eine der zusätzlichen Annehmlichkeiten auf folgenden Reisen:

Das Temperament des Südens: Von Funchal (Madeira) nach Monte-Carlo vom 04.04. bis 17.04.2025 (13 Tage). Buchbar im SILBER-Tarif ab 7.580 Euro pro Person bei Doppelbelegung, inkl. An- und Abreisepaket.

Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR2506

Die Sonnenseiten Südeuropas von Neapel nach Piräus (Athen) vom 26.04. bis 06.05.2025 (10 Tage). Buchbar im SILBER-Tarif ab 5.520 Euro pro Person bei Doppelbelegung, inkl. An- und Abreisepaket.

Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR2508

Mondänes Flair und iberische Lebensart von Palma de Mallorca nach Leixoes (Porto) vom 17.05. bis 26.05.2025 (9 Tage). Buchbar im SILBER-Tarif ab 4.720 Euro pro Person bei Doppelbelegung, inkl. An- und Abreisepaket.

Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR2510

Kulturschätze zum Genießen von Leixoes (Porto) nach Hamburg vom 26.05. bis 09.06.2025 (14 Tage). Buchbar im SILBER-Tarif ab 7.280 Euro pro Person bei Doppelbelegung, inkl. Anreisepaket.

Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR2511

Auf den Spuren von Hanse und Königen von Travemünde nach Hamburg vom 05.07. bis 16.07.2025 (11 Tage). Buchbar im SILBER-Tarif ab 5.490 Euro pro Person bei Doppelbelegung, exkl. An- und Abreisepaket.

Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR2514

Eine Schatzkiste der Kultur von Travemünde nach Hamburg vom 17.08. bis 29.08.2025 (12 Tage). Buchbar im SILBER-Tarif ab 5.790 Euro pro Person bei Doppelbelegung, exkl. An- und Abreisepaket.

Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR2518

Westeuropa in all seinen bunten Facetten von Hamburg nach Teneriffa vom 24.10. bis 09.11.2025 (16 Tage). Buchbar im SILBER-Tarif ab 6.590 Euro pro Person bei Doppelbelegung, inkl. Abreisepaket.

​​​​​​​Weitere Informationen unter www.hl-cruises.de/EUR2580

