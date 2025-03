Restaurant Waldrand im Berner Oberland

Restaurant Waldrand definiert Fine Dining neu und wird zum kulinarischen Hotspot im Berner Oberland

Will Gordon (c) LucasDutertry

Das Grand Hotel Belvedere in Wengen setzt neue Akzente in der Gastronomieszene: Das Restaurant Waldrand kombiniert raffinierte Aromen und regionale Zutaten in einem entspannten Ambiente auf schlichte Weise, ohne Pomp und Prahlerei, aber mit Sinn fürs Detail und wird so schnell zur Top-Adresse für Feinschmecker und Foodies in der Region. Unter der Leitung des jungen, talentierten Küchenchefs Will Gordon begeistert das Restaurant mit einem Konzept der Schweizer Küche, das sowohl traditionell als auch innovativ ist.

Modernes Interieur trifft auf regionale Verantwortung

Im Restaurant Waldrand wird das Berner Oberland nicht nur auf dem Teller, sondern auch im Design spürbar. Hier treffen ein modernes, minimalistisches Interieur und naturverbundene Akzente auf die besten regionalen Produkte. Das Resultat ist eine Atmosphäre, die sowohl stilvoll als auch unprätentiös wirkt und sich ideal für ein entspanntes, aber dennoch anspruchsvolles Fine Dining-Erlebnis eignet. Die Küche im Waldrand setzt auf saisonale Produkte, die im Umkreis von 100 km bezogen oder lokal gepflückt werden, und verantwortungsbewusste Praktiken. Im Einklang mit dieser Philosophie werden klassische alpenländische Gerichte auf kreative Weise neu interpretiert. „In unserer Küche steckt viel Fingerspitzengefühl, um die Tradition der Alpen zu zelebrieren – aber immer mit einem modernen Twist“, erklärt Will Gordon, der die kulinarische Leitung übernommen hat.

Vertraute Kulinarik überraschend neu gedacht

Will Gordon hat eine Passion für die vegane Küche und zaubert im Restaurant Waldrand feinste Gerichte auf pflanzlicher Basis und setzt dabei stets auf nachhaltige, ethisch verantwortungsvolle Zutaten. So werden anspruchsvolle Gaumen mit Schweizer-Klassikern wie dem Käsefondue in einer veganen Variante überrascht oder genießen arabisches “Shawarma” aus knusprigen Austernpilzen mit Honig-Senf, eingelegtem Rotkohl und Polenta Rossa. Alle Gerichte spiegeln Gordons Begeisterung für frische, pflanzliche Zutaten wider, die in kreativen und raffinierten Kompositionen ihren Platz finden. Gleichzeitig beherrscht Gordon aber auch die Kunst der Zubereitung von Fleisch- und Fischgerichten, sodass er für jeden Gast – ob Veganer, Fleischliebhaber oder Fischfreund – das perfekte Gericht kreiert.

Die Gäste können sich auf sorgfältig kuratierte Speisen freuen, die perfekt zum Teilen oder auch allein genießen sind. Die Speisekarte umfasst unter anderem:

Hausgemachte Tomaten-Focaccia mit duftendem Kräuterpesto

Zart marinierte Garnelen mit Bisque und Safranemulsion

Klassische Älplermagronen mit Gruyère und knusprigen Röstzwiebeln

Ribelmais-Hähnchenschnitzel mit Bio-Spiegelei und Bergkräutern

Waldbeerentarte mit Schweizer Meringue

„Unser Ziel ist es, dass sich jeder Gast wie zu Hause fühlt. Das Restaurant Waldrand soll ein Ort der Gastfreundschaft und des Genusses sein – von der ersten bis zur letzten Minute“, so Will Gordon.

Ein exklusiver Teil des Grand Hotel Belvedere

Das Waldrand gehört zum neuen Grand Hotel Belvedere, welches im Dezember im Rahmen eines Soft Openings teileröffnet wurde und seitdem die ersten Gäste willkommen heißt. Ein Ort, hoch über dem majestätischen Lauterbrunnental, der stilvolle Eleganz mit alpinem Charme verbindet und seinen Gästen einen unvergleichlichen Rückzugsort in den Schweizer Bergen bietet. Das Restaurant hat sich in kürzester Zeit als neuer Hotspot für Gourmets und Foodies in Wengen etabliert. Es ist nicht nur ein Ort für exzellente Speisen, sondern auch ein Treffpunkt für Menschen, die das Besondere suchen. Ob für ein romantisches Dinner, eine gesellige Runde mit Freunden oder ein kulinarisches Highlight nach einem Tag in den Bergen – das Waldrand verspricht unvergessliche Genussmomente.

Am 6. Mai öffnet das Grand Hotel Belvedere seine Pforten und verwöhnt seine Gäste mit weiteren kulinarischen Überraschungen von Will Gordon.

Beaumier

Weit weg von Postkartenmotiven und internationalen Standards beginnt Beaumier mit jedem seiner grünen Reiseziele, und mit Hilfe eines leidenschaftlichen Kollektivs eine maßgeschneiderte, zeitgemäße Geschichte zu schreiben. Jedes Hotel entführt seine Gäste in seine direkte Umgebung. Von den schneebedeckten Gipfeln der französischen und Schweizer Alpen über die Schönheit der Provence bis hin zu den sonnigen Ufern des Mittelmeers – Beaumier entwirft die Form eines unaufdringlichen Luxus, das lokale Erbe, Gastfreundschaft und Ethik miteinander verbindet. https://www.beaumier.com/de/

Das Restaurant im Web: https://www.beaumier.com/fr/proprietes/grand-hotel-belvedere/

