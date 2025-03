Sollten Urlauber schnell buchen oder können sie sich noch Zeit lassen? Werden die Preise weiter steigen – und gibt es vielleicht Destinationen, in denen man sparen kann? Was ist der beste Zeitpunkt, um einen Mietwagen zu buchen? Wohin reisen wir in diesem Jahr?

Oman

Wohin reisen wir in diesem Jahr?

Jahr für Jahr stellen sich Urlauber die gleichen Fragen. Und Jahr für Jahr suchen Millionen von Reisenden auf HolidayCheck nach Antworten. Sie vergleichen Angebote von mehr als 65 Reiseveranstaltern, lesen Bewertungen und treffen so fundierte Entscheidungen. Der Reisereport schafft Transparenz und gibt einen objektiven Blick auf den Pauschalreisemarkt.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick

Last Minute Saison erwartet: Trotz wachsender Frühbuchernachfrage bewerten HolidayCheck Experten die Buchungslage als zurückhaltend und rechnen 2025 vor den Sommerferien mit einer starken Last Minute Saison.

Top Ziele 2025: Am meisten gebucht werden die Türkische Riviera, Ägypten (Hurghada), Mallorca und Kreta. Im Schnitt buchen Familien dieses Jahr 10 Tage früher ihren Urlaub als noch im Jahr 2024.

Rising Stars: Ungarn, Oman und Albanien haben Potenzial, in den nächsten Jahren beliebte Urlaubsziele für Pauschalreisen zu werden.

Günstige Reiseziele für Familien: Ägypten und Tunesien sind im Sommer am preiswertesten. Eine vierköpfige Familie zahlte im Januar für eine Woche Marsa Alam circa 3.300 Euro, in Monastir circa 3.500 Euro.

Einsparpotenzial beim eigenen Anspruch: Wer bereit ist, bei der Unterkunft und der Verpflegung Abstriche zu machen, kann je nach Land bis zu 30 Prozent sparen.

Günstige Reiseziele für Paare: Die Costa Brava in Spanien, der Großraum Monastir in Tunesien und Marsa Alam in Ägypten gehören im Sommer zu den günstigsten Zielen für Paare. Außerdem ist der Reisemonat entscheidend, um sich preiswerte Angebote zu sichern: Wer zum Beispiel im Juni statt im Juli bis Mitte September an die Türkische Ägäis reist, kann circa 900 Euro pro Reise sparen.

Der beste Buchungszeitpunkt für Mietwagen: Am Dienstag und Sonntag lässt sich am meisten sparen.

Zurückhaltung bei Urlaubsbuchungen könnte starke Last Minute Saison begünstigen

Urlaub bleibt laut HolidayCheck Experten auch 2025 ein unverzichtbarer Teil des Lebens vieler Menschen – selbst in unsicheren Zeiten. Zwar zeigt das aktuelle Konsumklima, ermittelt durch die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), eine deutliche Zurückhaltung: Die deutsche Wirtschaft zählt das zweite Rezessionsjahr, die Aussichten auf Wachstum bleiben trübe und viele Menschen achten verstärkt auf ihre Ausgaben im Alltag. Doch wenn es um Reisen geht, möchten viele keine Kompromisse eingehen.

„Wir beobachten aktuell eine eher zurückhaltende Buchungslage über alle Veranstalter hinweg“, erklärt Christian Kaschner, Vice President Tourism bei HolidayCheck. „Aber wir gehen davon aus, dass die Nachfrage im ersten Halbjahr noch anziehen wird. Viele Veranstalter haben reagiert und die Frühbucherrabatte verlängert. Außerdem rechnen wir mit einer starken Last Minute Saison vor den Sommerferien.“

Die beliebtesten Pauschalreiseziele für Familien und Paare im Sommer 2025

Neben der Türkischen Riviera hat sich mittlerweile auch Ägypten wieder als beliebtes Pauschalreiseland etabliert. Mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis zieht es vor allem im ersten Quartal aufgrund angenehm warmer Temperaturen Urlauber an. „Aktuell ist das Land ein Gewinner im Segment für erschwinglichen hochwertigen Urlaub, aber der Erfolg wird stark von den zukünftigen politischen Entwicklungen im Nahen Osten abhängen“, so Kaschner. [1]

So buchen die Deutschen 2025

Früh dran für den Sommerurlaub

Familien: Buchen durchschnittlich 200 Tage (ca. 6 Monate) vor Abreise – 10 Tage früher als 2024.

Paare: Durchschnittlich 150 Tage (ca. 5 Monate) vor Abreise.

Flexibilität bleibt gefragt

1/3 der Deutschen bucht mit Flex-Option, um Reisen kurzfristig umbuchen oder stornieren zu können. Wichtig: Flex-Angebote ersetzen keine Reiserücktrittsversicherung. Sie greifen meist nur bis 2 Wochen vor Abreise und decken keine Krankheitsfälle ab.

Familienurlaub: Das kostet eine Woche Pauschalurlaub für eine Familie im Sommer

Die Top 10 günstigsten Reiseziele

[2] Durchschnittspreise für eine einwöchige Pauschalreise einer vierköpfigen Familie mit zwei Schulkindern im Alter von 5 bis 13 Jahren, inklusive Transfer und mindestens einer Verpflegung pro Tag. Abreisezeitraum 28. Juni bis 15. September 2025. Basierend auf Suchanfragen im Januar 2025.

Die gesamte Übersicht der Top 24 Reiseländer gibt es im Reisereport auf Seite 4.

Wie Familien sparen können

Die Sommerferien gehören zur teuersten Urlaubszeit des Jahres, doch mit ein paar cleveren Entscheidungen können Familien ihren Urlaub erschwinglich gestalten. Die Analyse zeigt: Wer bei Verpflegung und Hotelkategorie Abstriche macht, kann in beliebten Urlaubsdestinationen viel Geld sparen. So lassen sich beispielsweise in Dubai bis zu 34 Prozent, auf Kreta 29 Prozent und auf Mallorca 26 Prozent der Kosten einsparen, wenn man sich statt für All Inclusive Verpflegung und Strandlage für ein einfaches Angebot entscheidet.

[3] Niedrigste Durchschnittspreise (Günstiges Preissegment) im Vergleich zu den Durchschnittspreisen (Durchschnittliches Preissegment) für eine einwöchige Pauschalreise einer vierköpfigen Familie mit zwei Schulkindern im Alter von 5 bis 13 Jahren, inklusive Transfer und mindestens einer Verpflegung pro Tag. Abreisezeitraum 28. Juni bis 15. September 2025. Basierend auf Suchanfragen im Januar 2025.

Spartipps für einen erschwinglichen Familienurlaub in den Sommerferien

Nicht direkt am Strand buchen

Unterkünfte in direkter Strandlage sind oft teurer. Günstiger wird es, wenn man ein Hotel in Strandnähe wählt und ein paar Minuten Fußweg oder einen Shuttle einplant.

Verpflegung clever wählen

Halbpension: Perfekt, wenn man tagsüber unterwegs ist.

Selbstverpflegung: Spart Geld, wenn Supermärkte oder günstige Restaurants in der Nähe sind.

Zimmerwahl beachten

Standardzimmer statt Meerblick spart oft mehrere hundert Euro.

Auf Extras wie Balkon oder Terrasse verzichten.

Flexibilität prüfen: Ohne kostenlose Stornierung ist oft günstiger – nur bei sicherer Planung buchen.

Auf Bewertungen achten

Sterne bewerten die Ausstattung eines Hotels, aber nicht die Qualität. Schriftliche Bewertungen anderer Urlauber sind oft hilfreicher.

Noch mehr Informationen zum Sparpotenzial in weiteren Zielgebieten gibt es im Reisereport auf Seite 5.

Das kostet eine Woche Pauschalurlaub für Paare im Sommer

Die Top 10 günstigsten Reiseziele

[4] Durchschnittspreise für eine einwöchige Pauschalreise eines Paares inklusive Flug, Transfer und mindestens einer Verpflegung. Abreisezeitraum 01. Juni 2025 bis 27. Juni 2025 vs. 28. Juni 2025 bis 15. September 2025 vs. 16. September bis 31. Oktober 2025. Basierend auf Suchanfragen im Februar 2025.

Wie viel der Sommerurlaub in weiteren Zielgebieten je nach Abreisezeit kostet, steht im Reisereport auf Seite 6.

Die Wahl des Reisemonats kann für Paare einen großen Unterschied machen. So lassen sich beispielsweise bei einem Urlaub an der Türkischen Ägäis circa 900 Euro sparen, wenn man im Juni verreist, anstatt in der Hochsaison von Juli bis Mitte September. Auch Lanzarote bietet Sparpotenzial: Wer statt im Oktober bereits im Juni verreist, kann auch hier circa 900 Euro sparen. „Diese Preisunterschiede sind ein klarer Vorteil für Paare, die in ihrer Reiseplanung flexibel sind“, erklärt Reiseexperte Kaschner. „Abseits der klassischen Hochsaison spart man außerdem nicht nur Geld, sondern profitiert auch von weniger überfüllten Stränden und Hotels.“

Rising Stars

Ungarn, Oman und Albanien haben Potenzial, beliebte Pauschalreiseziele zu werden

Urlaubsländer wie Oman, Ungarn und Albanien rücken zunehmend in den Fokus und könnten sich in den nächsten Jahren zu bedeutenden Pauschalreisezielen entwickeln. Oman war bisher vor allem bei Individualreisenden beliebt, doch im Süden des Landes – insbesondere rund um Salalah – entstehen immer mehr Hotels, die Pauschalurlauber anziehen könnten. „Die Region bietet eine faszinierende Kombination aus reicher orientalischer Kultur, randtropischem Klima und traumhaften Stränden“, erklärt Reiseexperte Christian Kaschner. Allerdings erschwert das Fehlen von Direktflügen nach Salalah aktuell die Anreise.

Ungarn hingegen punktet mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis bei Unterkünften, Verpflegung und Freizeitangeboten. Besonders beliebt sind Wellness- und Gesundheitstourismus, der Plattensee, Budapest sowie Weinanbaugebiete wie Tokaj. „Ungarn ist ideal für preisbewusste Reisende, die Vielfalt und Abwechslung suchen“, so Kaschner.

Albanien bleibt vorerst ein Geheimtipp, vor allem wegen der aufwendigen Anreise. Die Region rund um Himara, etwa vier Stunden südlich von Tirana, beeindruckt durch ihre Natur und Ursprünglichkeit. „Die komfortabelste Anreisemöglichkeit führt über die griechische Insel Korfu und eine kurze Fährverbindung zum Festland“, erklärt Kaschner. Trotz der Herausforderungen wächst das Interesse und Anbieter wie TUI und DERTOUR haben das Land bereits in ihr Programm aufgenommen.

Österreich überzeugt Urlauber bei der Preis-Leistung und Gastronomie

Basierend auf einer umfassenden Auswertung aller HolidayCheck-Bewertungen aus den Jahren 2023 und 2024 ergeben sich folgende Gewinner in den Kategorien Preis-Leistung und Gastronomie. Das gesamte Ranking finden Interessierte im Reisereport ab Seite 10. [5]

Länder mit der besten Preis-Leistung

Österreich, Malediven, Ägypten

Urlaubs-Regionen mit der besten Preis-Leistung

Südtirol, Tirol, Marsa Alam & El Quseir, Salzburger Land, Hurghada

Länder mit der besten Gastronomie

Österreich, Malediven, Schweiz, Ägypten

Mietwagen-Preisanalyse 2025

Mietwagen auf Kreta, Sizilien und Korfu an Ostern am günstigsten

Die besten Schnäppchen finden Urlauber an Ostern auf Kreta, wo eine Woche Mietwagen bereits ab 52 Euro erhältlich ist. Auch Sizilien (70 Euro) und Korfu (81 Euro) zählen zu den günstigeren Optionen. Mallorca ist dagegen an Ostern besonders teuer – hier kosten Mietwagen im Schnitt 240 Euro pro Woche. „Urlauber sollten prüfen, ob die Anmietung am Flughafen oder in der Stadt sinnvoller ist. Wer beispielsweise bei einem Pauschalurlaub den Transfer zum Hotel bereits inklusive hat, kann Geld sparen, wenn er das Auto erst am zweiten oder dritten Urlaubstag anmietet“, empfiehlt Erik Weenink, Geschäftsführer von HolidayCheck Mietwagen.

Sinkende Mietwagenpreise auf Madeira an Pfingsten

Auch zu Pfingsten gibt es deutliche Unterschiede bei den Mietwagenpreisen. Die günstigsten Optionen finden Urlauber auf Malta (84 Euro pro Woche), in Faro (100 Euro) und in Lissabon (109 Euro). Ein besonderer Tipp ist Madeira: „Die Mietwagenpreise auf Madeira sind im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte gesunken. Während die Insel im letzten Jahr noch eine teure Trenddestination war, liegt der Wochenpreis jetzt bei 201 Euro – immer noch im oberen Bereich, aber deutlich attraktiver als im Vorjahr“, erklärt Weenink.

Im Sommer sind Mietwagen in einigen Regionen mehrere hundert Euro teurer als an Ostern und Pfingsten

Malta bleibt mit 82 Euro pro Woche eine der günstigeren Destinationen für Mietwagen im Sommer, gefolgt von Teneriffa (121 Euro) und Lissabon (152 Euro). Island gehört dagegen mit 504 Euro pro Woche zu den teuersten Zielen, gefolgt Norwegen (485 Euro) und Korfu mit 300 Euro pro Woche, also fast 220 Euro mehr als noch zu Ostern. Ähnlich verhält es sich auch mit den Mietwagenpreisen auf Rhodos. Hier kostet eine Woche im Sommer 291 Euro und damit circa 140 Euro mehr als an Pfingsten. Wer also flexibel in der Reiseplanung ist, sollte unbedingt die Preise vergleichen, um möglichst viel Geld zu sparen.

Eine Übersicht der Mietwagenpreise an Ostern, Pfingsten und im Sommer sowie ein Ranking der Länder mit den anteilig meistgemieteten Elektroautos 2024 finden Interessierte im Reisereport ab Seite 13. [6]

Bitte beachten Sie, dass die Meldung den Stand der Dinge zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergibt.

[1] Auswertungsgrundlage Buchungen für 2025

Ausgewertet wurden alle Pauschalreisebuchungen von Familien, die zwischen dem 01.02.2024 bis 31.01.2025 für das Jahr 2025 getätigt wurden. Auswertungsparameter waren folgende: einwöchige Reise einer vierköpfigen Familie mit zwei Kindern im Alter von 5 bis 13 Jahren, inklusive Transfer und mindestens einer Verpflegung pro Tag. Außerdem wurden alle Pauschalreisebuchungen, inklusive Transfer und mindestens einer Verpflegung pro Tag von Paaren ausgewertet, die zwischen dem 01.02.2024 bis 31.01.2025 für das Jahr 2025 getätigt wurden. Für die Auswertung, wie weit im Voraus gebucht wird, wurden dieselben Parameter für den Zeitraum 01.02.2023 bis 31.01.2024 überprüft.

[2] & [3] Auswertungsgrundlage Preisanalyse Familien 2025

HolidayCheck hat mehrere Millionen Angebote von über 65 Veranstaltern ausgewertet. Zugrundeliegende Auswertungsparameter waren folgende: Die Durchschnittspreise im Januar für eine einwöchige Pauschalreise einer vierköpfigen Familie mit zwei Kindern im Alter von 5 bis 13 Jahren, inklusive Transfer und mindestens einer Verpflegung pro Tag für den Abreisezeitraum 28.06.2025 bis 15.09.2025. Im Vergleich dazu wurden die niedrigsten Durchschnittspreise (Günstiges Preissegment) für dieselben Parameter ausgewertet.

[4] Auswertungsgrundlage Preisanalyse Paare 2025

HolidayCheck hat mehrere Millionen Angebote von über 65 Veranstaltern ausgewertet. Zugrundeliegende Auswertungsparameter waren folgende: Die Durchschnittspreise im Februar für eine einwöchige Pauschalreise inklusive Transfer und mindestens einer Verpflegung pro Tag von Paaren für den Abreisezeitraum 01.06.2025 bis 27.06.2025 vs. den Abreisezeitraum 28.06.2025 bis 15.09.2025 und den Abreisezeitraum 16.09.2025 bis 31.10.2025.

[5] Auswertungsgrundlage Bewertungen

Preis-Leistung

Ausgewertet wurden alle Hotelbewertungen aus 2023 und 2024. Die Mindestanzahl von Bewertungen pro Land und Region lag bei 3.000. Die Auflistung umfasst nicht alle Länder und Regionen – es handelt sich um eine redaktionelle Auswahl.

Gastronomie

Ausgewertet wurden alle Hotelbewertungen aus 2023 und 2024. Die Mindestanzahl von Bewertungen pro Land lag bei 1.000. Die Auflistung umfasst nicht alle Länder und Regionen – es handelt sich um eine redaktionelle Auswahl.

[6] Auswertungsgrundlage Mietwagen

Ausgewertet wurden die günstigsten Preise für eine Woche (sieben Tage) für einen Mietwagen mit All-Inclusive Paket ab dem jeweiligen Flughafen. Geprüft wurden alle Suchen in DACH zum Stichtag 07. Januar 2025 für den Zeitraum Ostern (14.04.2025 bis 21.04.2025), für den Zeitraum Pfingsten (09.06.2025 bis 16.06.2025) und für den Zeitraum Sommer (04.08.2025 bis 11.08.2025). Ein All-Inclusive Paket beinhaltet unter anderem eine Vollkasko-Versicherung und Diebstahlschutz und sichert Buchende bei einem Schadensfall umfänglich ab.

Reisereport: https://www.holidaycheck.de/magazin/news/reisereport-2025

Abonniere den Gourmet Report Newsletter!