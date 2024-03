Exklusive Reisen mit dem „Dr & Dr, Middle Eastern Culture and Food Lab“ nach El Gouna. Kochkurse, Marktbesuche sowie Gewürz- und Wein-Tastings mit den iranischen Zwillingsschwestern Dr. Forough und Dr. Sahar Sodoudi machen Ägyptenurlaub einzigartig. Ägypten für Feinschmecker

Dr Sahar & Dr Forough Sodoudi

Ägypten für Feinschmecker

Kofta am Spieß mit Tahini, Baba Ghanoug mit Baladi Brot oder Gin Tonic Shiraz mit Hibiskus und Rosenwasser verfeinert: Mit FTI können Foodies ägyptische und persische Küche und Kultur hautnah mit „Dr. & Dr.“, zwei promovierten Wissenschaftlerinnen aus Berlin und Köchinnen aus Leidenschaft, in der Lagunenstadt am Roten Meer erleben. Die Trägerinnen des Deutschen Gastro-Gründerpreises sowie „Kultur und Kreativpilotinnen Deutschlands“ begeistern in ihrem „Culture and Food Lab“ und werden die faszinierenden Feinheiten der Kultur des Landes der Pharaonen mit dieser Reise präsentieren.

Von exklusiven Koch- und Grillabenden in verschiedenen Hotels und an einzigartigen Orten über Marktbesuche mit Gewürz- und Weinverkostungen bis hin zu traditioneller Musik und Tanz, Handwerkskunst und der Erkundung altehrwürdiger Sehenswürdigkeiten können selbst Ägyptenkenner neue Facetten El Gounas und der Region kennenlernen. Übernachtet wird im Fünf-Sterne-Steigenberger Golf Resort. „Wir freuen uns sehr, dass wir diese exklusiven Reisen anbieten können. Mit den Geschwistern Sodoudi haben wir zwei außergewöhnliche Köchinnen gewinnen können, die es wie keine anderen wissen, ihren Schützlingen damit auch kulturelle Elemente näherzubringen. Das macht diesen Ägyptenurlaub nicht nur zu etwas ganz Besonderem, sondern schmeckt auch noch hervorragend“, weiß Sebastian Wagner, Strategic Destination Office Egypt bei FTI.

Dr. & Dr. in Ägypten on Tour

„Die kulinarische Welt des Nahen Ostens ist geprägt von der gemeinsamen Zubereitung und Genuss sowie der Freude, die dabei entsteht. Genau diese einzigartige Erfahrung wollen wir unsere Gäste erleben lassen“, betont Dr. Forough Sodoudi im Gourmet Report Gespräch. Ihre Schwester, Dr. Sahar Sodoudi, erklärt weiter: „Wir beide kennen die Region am Roten Meer seit vielen Jahren und unterrichteten beispielsweise am TU Berlin-Campus El Gouna ehe wir uns mit unserem Culture and Food Lab in Berlin selbstständig machten. Da war für uns selbstverständlich, dass wir unsere Genussreise dorthin machen wollen“. Die Zwillingsschwestern Forough und Sahar Sodoudi sind in Berlin geboren, in Teheran aufgewachsen. Zum Studieren kamen die beiden zurück nach Deutschland und sind geblieben. Sie sind beide Physikerinnen und haben promoviert: Forough in Geophysik und Sahar in Meteorologie/Stadtklima.

Der Geschmack von Urlaub

Die Genießerreise startet mit einer Erkundungstour durch El Gouna zu Wasser und per Tuk-Tuk mit Stopps für Melonen-Kaltschale, ägyptischen Mokka mit Datteln und Handwerkskünste sowie zum Bewundern des Sonnenuntergangs bei frisch hergestellten Baba Ghanoug und Mango-Saft. Es folgen am nächsten Tag ein Besuch eines Gewürzladens in Hurghada, des örtlichen Gemüse- und Fischmarkts sowie einer traditionellen Bäckerei und Foul-Verkostung. Nach einem selbstzubereiteten Gin Tonic Shiraz an der orientalischen Bar des luxuriösen Resorts „La Maison Bleue“, folgt eine Kochsession am Strand mit den Fischspezialitäten des Roten Meeres. Ein weiterer, kulinarischer Höhepunkt sind Falafel mit Grün-Tahini-Sauce. Diese werden zusammen in der Hotelküche des Steigenberger Hotels vorbereitet und im Sandwich bei einer Wein- und Champagnerverkostung genossen. Die Beduinen Nacht am Strand inklusive kredenztem Dessert „Om Ali“ runden den kochreichen Tag ab. Ein Ausflug nach Luxor mit Besichtigung des Karnak- und Hatschepsut-Tempels und den Memnon-Kolossen begleitet von deutschsprachigen Reiseleitern und lokale Köstlichkeiten, darf auch bei dieser Ägyptenreise als kultureller Höhepunkt nicht fehlen. Abschließend tauchen die Teilnehmer nochmal in die Welt der Beduinen ein, erhalten Einblick in deren Leben und können ihnen beim Kochen, Brot backen sowie Mais grillen über die Schulter schauen oder auch mitmachen. Am letzten Abend gilt es selbst Hand anzulegen und Brot im traditionellen Lehmofen zu backen und dies mit Kofta am Spieß mit Tahini und Baladi Salat zu genießen.

Im Preis ab 1.549 Euro pro Person im Doppelzimmer enthalten, sind sieben Nächte im Luxushotel Steigenberger Golf Resort mit Halbpension, Kochkurse von und mit Dr & Dr und ägyptischen Küchenchefs, Besuch des Gemüse- und Fischmarkts in Hurghada, Tagesausflug nach Luxor, Sonnenuntergangstour mit Snacks und Getränken, Weinverkostung sowie alle Transfers und zusätzliche Verpflegung laut Programm.

Mehr Infos: www.fti.de/urlaubsangebote/urlaub-el-gouna.html oder im Reisebüro.

Gourmet Report Newsletter Abonnenten wissen mehr!