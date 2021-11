Hilton präsentiert neue kulinarische Kreationen

Von einer sechsschichtigen Torte bis zu einem mit Gin kredenzten Premium-Cocktail: Hilton erweitert die Speisekarte seiner Hotels um neue Kreationen.

„The Belle Provence“ ist ein sechslagiger Biskuitkuchen

Hilton erweitert seine Speisekarte um vier Kreationen, die nun in zehn Hilton Hotels in Deutschland und 145 Hotels in Europa, dem Nahen Osten und Afrika erhältlich sind.

Die kulinarischen Neuentwicklungen entstanden im Rahmen des jährlichen Flavour and Flair-Wettbewerbs von Hilton, bei dem talentierte Gastronomie-Mitarbeiter aus ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika mit ihren Rezepten gegeneinander antreten mit dem Ziel, dass ihr Getränk oder Gericht auf den Speisekarten von Hilton in der gesamten Region erscheint.

Als langjähriger Pionier, sind die Restaurants und Bars von Hilton weltweit für die Entstehung berühmter kulinarischer Köstlichkeiten rund um Globus verantwortlich, von der Pina Colada über den Waldorf-Salat bis zum Red Velvet Cake.

Neue Torte: „The Belle Provence“

„The Belle Provence“ ist ein sechslagiger Biskuitkuchen, der mit einer geschmacklich vielfältigen Kombination aus frischem Rosmarin, süßen Mandeln und saftigem Aprikosenkompott belegt ist. Hinter der süßen Sünde steht Chefkoch Ankit Rajak aus dem Hilton Salwa Beach Resort & Villas in Katar. Er ließ sich bei dem Rezept von der französischen Region Provence inspirieren, in der die meisten Aprikosen angebaut werden.

Neuer Cocktail: „The Simia Sour“

Gäste, die diesen perfekt ausbalancierten Cocktail von Bar-Experin Andrea Vilajova aus dem Hilton Prag probieren, werden geschmackstechnisch in die Tropen entführt. Dies gelingt mit einer Reihe frischer Gin-Botanicals, spritzigem Zitronensaft und kräftigem Canberrysaft, gekrönt von Eiweißschaum.

Pure Power-Bowl: „The Rainbowl“

Chef de Partie Pedro Caetano aus dem Conrad Algarve Resort in Portugal ließ sich bei der Kreation von den Farben eines Regenbogens inspirieren. Die Rainbowl besteht aus mit Blaubeeren glasiertem Lachs, Quinoa, schwarzem Chia, salzigem Granola und diversen exotischer Früchte und Gemüsesorten, die für einem atemberaubenden Regenbogeneffekt sorgen.

Auch Mocktails können köstlich sein: „The Zinggreen Frost“

Dieser gesunde Mocktail besteht aus kaltem grünem Tee, aromatisiertem Ingwerwasser, Zitronensaft und süßen Honig sowie einem Hauch Minze. Barkeeper Mohammed Hassan aus dem Hilton Hurghada Plaza in Ägypten wollte, dass das Getränk bei jedem Schluck erfrischend und einen Hauch pikant schmeckt und sich von kalorienreichen, süßen Getränken differenziert.

Emma Banks, Vice President of F&B Strategy & Development EMEA sagte: „Seit über einem Jahrhundert servieren wir kulinarische Innovationen, von der Pina Colada bis zum Red Velvet Cake. Unsere kulinarischen Expertenteams sind entschlossener denn je, kreativ zu sein und weltberühmte Köstlichkeiten zu kreieren. Die Flavour and Flair-Wettbewerbe inspirieren unsere talentierten Mitarbeiter dazu, die nächsten großen Gerichte zu entwickeln, die uns helfen werden, die Trends des nächsten Jahrhunderts zu prägen. Ab sofort sind die Produkte des Wettbewerbs auch in Deutschland erhältlich, probieren Sie sich gerne durch.“

Mehr Inspiration ist auf @tasteofhilton und unter #TheNextBigThing verfügbar.

Folgende Hilton Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz bieten die neuen kulinarischen Kreationen an:

Hilton Berlin, Hilton Frankfurt Airport, Hilton Frankfurt City Centre, Hilton Mainz, Hilton Mainz City, Hilton Munich Airport, Hilton Munich City, Hilton Munich Park, Hilton Bonn, Hilton Köln, Hilton Vienna Park, Hilton Vienna Plaza, Hilton Vienna Danube Waterfront, Hilton Evian-les-Bains, Hilton Geneva Hotel & Conference Center



www.hilton.com