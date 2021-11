Sake hat sich in den vergangenen Jahren in Europa zunehmend als ein Essensbegleiter etabliert und auf vielen Getränkekarten daher zu Recht einen Platz neben Champagner, Weiß- und Rotwein eingenommen. Den perfekten Sake zu einer Speise zu empfehlen, ist jedoch ebenso eine Kunst, wie den richtigen Wein auszusuchen.

Ueno Gourmet ruft zum zweiten Sake-Pairing-Contest auf

Und genau bei diesem Thema setzt der führende Importeur von Premium-Sake an: Im Frühjahr 2021 hat die Sake & Shochu Academy Europe gemeinsam mit UENO GOURMET den ersten Sake-Pairing Contest weltweit ausgerufen und damit dem Thema Sake als Essensbegleitung eine eigene Plattform gegeben. Aufgrund der Pandemie fand die Erstauflage des Wettbewerbs online statt. 61 Sommeliers aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden dafür vorab fünf Premium-Sake zur Verfügung gestellt. Entstanden sind daraus mehr als 120 spannende Sake-Pairings von renommierten Sommeliers und Gastronomen. Acht Juroren, darunter die Weltmeister-Sommeliers Mark Almert und Markus Del Manego, kürten am Ende die Sieger. Nun geht der Sake-Pairing-Contest in die nächste Runde: Bis zum 30. November 2021 können sich interessierte Sommeliers um den Titel „Master of Sake-Pairing 2022“ bewerben. Aus allen Bewerbungen werden 50 Teilnehmer ausgewählt, die am 6. Dezember 2021 die Einladung zur Vorrunde und gleichzeitig die Aufgabe bekommen, zwei Sake-Pairings aus den fünf versendeten Sake zu erstellen. Der Einsendeschluss ist am 21. Januar 2022.

Am 14. Februar 2022 werden die fünf Finalisten dann ihre neu erstellten Sake-Pairings im Live-Webinar präsentieren. Der oder die Erstplatzierte gewinnt neben dem Titel „Master of Sake-Pairing 2022“ eine Japanreise im Wert von 2.000 Euro. Der zweite Platz wird mit einer Teilnahme am Sake Diploma Kurs und einer Prüfung im Wert von 980 Euro ausgelobt. Wichtige Informationen zur Bewerbung finden sich unter www.sake-academy.eu.