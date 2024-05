Maradiva Villas Resort & Spa, gelegen in der ruhigen Enklave von Flic en Flac an der Südwestküste von Mauritius, gibt die große Wiedereröffnung seines Anwesens nach einer Renovierung in Höhe von € 50 Millionen mit brandneuen Familienvillen bekannt.

Maradiva Villas Resort, Mauritius

Maradiva Villas Resort

Vor der Kulisse des Le Morne Berg und der unberührten Tamarin Bay bietet das Ressort einen Rückzugsort für Luxus und Ruhe.

Eine luxuriöse Oase

Auf 11 Hektar verteilt zwischen prächtigen Gärten und mit 750 Metern Strand liegen 64 Ein- und Zwei-Zimmer-Villen geräumigen Villen in sechs verschiedenen luxuriösen Typen von 163 qm bis 345 qm Größe. Jede Villa verfügt über einen eigenen beheizten Pool und eine luxuriöse Außendusche, die zum Eintauchen in die Natur einlädt.

Der Inbegriff von Verwöhnung: Präsidiale Luxusvillen

Die Krone der Villen von Maradiva sind die zwei Präsidialen Luxusvillen. Diese weitläufigen Häuser, je 345 qm groß, verfügen über beheizte Pools von 56 qm, Panoramablick auf den Ozean, zwei Schlafzimmer mit angrenzenden Bädern, einen weitläufigen Wohnbereich mit Heimkino, eine private Küchenzeile sowie einen privaten Butler-Service rund um die Uhr.

Eine kulinarische Reise im Maradiva

Von mauritischer bis hin zu gehobener indischer und Küche japanischer Art sowie einem Strandgrill, findet jeder etwas hier. Frische, lokale Zutaten und nachhaltige Produktionsweisen stehen im Mittelpunkt, mit speziellen Optionen wie ayurvedischer Küche.

Zigarrenliebhaber können den größten Zigarren-Humidor auf Mauritius und eine beeindruckende Sammlung von 3.000 Zigarren aus aller Welt genießen, während der Weinkeller gute Weine bereithält.

Unvergessliche Erinnerungen

Eine Vielzahl interessanter Erlebnisse erwarten Gäste bei Maradiva, von Schwimmen mit Delfinen über private Strandpicknicks im Rolls Royce bis hin zum Genießen der ganzheitlichen Rituale des hauseigenen Ayurveda-Spas, können die Gäste einen angenehmen Urlaub erleben. Romantische Sonnenuntergänge am Infinity-Pool mit Blick auf den Le Morne Berg (UNESCO-Weltkulturerbe) und die Tamarin Bucht sind allein eine Reise wert. Familienfreundliche Angebote wie der Kinderclub und die Teen Lounge sorgen für Spaß für alle Altersgruppen. Golf-Enthusiasten können ihre Leidenschaft auf dem Tamarina Golf Club ausleben, einem 18-Loch-Platz, nur 20 Minuten von der Villa entfernt.

Eine Reise der Selbstentdeckung und Erneuerung

Eine Reise der Selbstentdeckung und Revitalisierung bieten die ganzheitlichen Wellnesspakete des Maradiva Spa, die sorgfältig entwickelt wurden, um belebende Behandlungen und achtsame Praktiken aufeinander abzustimmen. Das “Rejuvenate at Maradiva” Paket bietet zehn 60-minütige Behandlungen, die es den Gästen ermöglichen, ihre Wellnessreise individuell anzupassen.

Guter Service und maßgeschneiderte Details

Bei Maradiva steht Service im Mittelpunkt, von einem Les Clefs d’Or akkreditierten Concierge bis hin zu maßgeschneiderten Erlebnissen wie In-Villa-Dining, privaten Yogastunden, Spa-Behandlungen und Champagnerkreuzfahrten bei Sonnenuntergang. Ein engagiertes Hochzeitsplanungsteam verwandelt Traumhochzeiten zur Realität, während die Wahl zwischen einem Rolls Royce und einem umweltbewussten BMW i7 für ein besonderes Ankunftserlebnis sorgt. CEO Sanjiv Ramdanee dazu im Gourmet Report Gespräch: “Maradiva ist mehr als ein Resort; es ist ein Ort, der die Seele von Mauritius in Verbindung treten.”

Maradiva Villas Resort Praesidiale Villa

Eine Legende der Verzauberung

Als Kulisse für den Film “Serenity” aus dem Jahr 2019 mit Matthew McConaughey, Anne Hathaway und Diane Lane hat Maradiva eine reiche Geschichte, Gäste zu faszinieren.

Eine Woche Halbpension haben wir ab 637 €/Tag gesehen.

Webseite: https://www.maradiva.com/

Immer informiert mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter